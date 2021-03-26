Столичная администрация обнародовала документ о намерении вырубить в центре города несколько ценных кедров и на этом месте устроить автостоянку.



Что же это за «зеленый пятачок» площадью 709 кв. метров, расположенный за зданием заброшенной поликлиники на ул. Бабушкина (аккурат через дорогу от горадминистрации)? Депутат Совета города и кандидат биологических наук Болеслав Скроцкий выяснил, что вместо парочки «гнилых тополей», о которых ему говорили, здесь растут девять здоровых крепких кедров. А кедр, как известно, является «краснокнижным» растением и находится под защитой государства.

По словам Болеслава Скроцкого, 24 марта он направил письмо в городскую прокуратуру, чтобы там ситуацию взяли под контроль и не допустили стихийной вырубки деревьев, которые, похоже, сегодня кому-то мешают. Ведь неслучайно вдруг появилась тема обустройства места для «хранения автотранспорта», как по-казенному написано в документе столичной администрации.

Вмешательство прокуратуры не будет лишним, если вспомнить историю с незаконной вырубкой деревьев в ботаническом саду за зданием педагогического института под жилищное строительство. Фигуранты того дела сейчас находятся в местах не столь отдаленных, но от этого не легче.

Инициативу по сохранению кедров и рассмотрению вопроса о возможности здесь обустроить парковую зону поддержали известные в республике экологические организации. Они готовы даже организовать и провести общественные акции в поддержку парка, но официально их проводить не положено из-за пандемии коронавируса.

Своеобразную форму поддержки проекта предложил горожанам сам Болеслав Скроцкий – это повязать ленточки-обереги на эти деревья.

Сама идея обустройства очередной стоянки на месте зеленой зоны вызывает у многих горожан резкое неприятие. Последние четверть века столичная администрация целенаправленно и даже как-то по-злому уничтожала статус Сыктывкара как одного из самых зеленых северных городов страны. Все это время чиновники бесплатно раздавали коммерсантам под точечную застройку драгоценную столичную землю. Сегодня в центре Сыктывкара уже нет места для людей и даже для собак и машин. Поэтому идея обустройства кедрового парка более чем актуальна.

Сергей МОРОХИН.