Череда событий, более месяца следовавших вокруг скандального проекта «Жемчужина Пычима» предпринимателя Вячеслава Качмазова, завершилась сенсационно.

В минувший вторник Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми в одностороннем порядке расторгло договор аренды с принадлежащим бизнесмену ООО «Сыктывкар Строй Сервис Ресурс» (СССР) по причине грубого нарушения условий договора: у компании возникла задолженность по арендной плате более чем на 1 миллион рублей. Однако есть ощущение, что за столь внезапным и, на первый взгляд, простым решением скрывается нечто большее, чем просто банальный долг.

Большая тревога

«Трибуна» уже писала о проблеме вокруг добычи песка в беломошных борах, находящихся практически рядом с селом Пычим и являющихся тем самым естественной площадкой как для отдыха, так и для сбора дикоросов, каковой сбор, как известно, для многих – едва ли не единственный способ заработка в тех местах (см. «Ночные дежурства в лесу. Жители Сыктывдинского района бьют тревогу», от 8 июля с.г.). С той поры события только прибавили в своем обороте:

— было проведено два совещания – в Минприроды и Государственном Совете;

— на место выезжал депутат Госдумы Олег Михайлов, который попытался уже 15 июля внести вопрос об изменениях федерального закона о недрах и Лесного кодекса в части некоторых ограничений на добычу ископаемых, но его предложение ожидаемо заблокировала «Единая Россия» и примкнувшая к ней фракция партии «Новые люди»;

— однако в тот же день о необходимости остановить разработку участка под песчаный карьер и учесть мнение общественности заговорил руководитель фракции «ЕР» в Госсовете РК Сергей Артеев;

— активисты, собиравшие подписи против вырубки леса и добычи песка около Пычима, внезапно обнаружили практически в тех же точках сбора «коллег»… из «Единой России»;

— в понедельник, 25 июля, прошел очередной пикет против «Жемчужины Пычима» в Эжве, и, по заявлениям активистов, к этому времени им удалось собрать почти 10 тысяч подписей протеста, из которых 2000 ушли особым отправлением руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Но кульминация наступила во вторник.

В помощь – святые мощи

В самый разгар дня на странице Вячеслава Качмазова «ВКонтакте» появилось его развернутое обращение к жителям республики (орфография и пунктуация сохранены).

«Я тот самый предприниматель, который якобы дает взятки и незаконно ведет добычу природных ресурсов. По крайней мере, так утверждают и убеждают людей навальнисты и «доблестные» работники КПРФ, об этом трубят и СМИ» – таков зачин обращения, сразу указывающий, откуда, по мнению его автора, дует ветер.

«Все мои фундаментальные проекты, направленные на развитие Республики Коми и улучшение качества жизни моих земляков, попали под перекрестный огонь группы заинтересованных лиц. К сожалению, в этом посте не могу назвать фамилии всех фигурантов этого скандала», – обещает Качмазов.

Он напоминает, что о желании построить под Пычимом «Туристический ЭКО центр» он объявил еще в 2019 году, и вот что должно туда входить: парк отдыха, места для установки палаток, гостевые дома, прогулочная аллея, рыбачьи домики, аптека, магазин, кафе и т.д.

«Готов поклясться на святых мощах, что и дорога в Пычим будет сделана, так как идея создания ЭКО Центра с этнографической составляющей не может существовать без дорог и людей!» – эмоционально заявляет предприниматель.

«И каково было мое удивление, что благодаря группе проплачиваемых людей, псевдоактивистов, которые, на секундочку, в 2019 году были за проект, вдруг стали против. Они сделали все, чтобы люди забыли о создании туристического ЭКО Центра, о наполненных рыбой озерах. И стали представлять меня как незаконно добывающего природные ресурсы предпринимателя», – сетует он.

«Господа, у меня все в порядке с документами и с совестью! Я готов идти на диалог с жителями Пычима, Язеля и всех переживающих за Коми людей», – подчеркивает он.

Качмазов заявляет, что будет «бороться с интриганами… до последней капли крови!»

«Я не позволю врать, что в результате проведения подготовительных работ в Пычиме пропала вода. Так как вода в Пычиме уходит каждый год и в летний период, и зимой! И если жители Пычима переживают за воду, то я решу эту проблему!!!» – обещает он.

И «готов лично провести рабочие встречи с каждым жителем Коми».

…А всего через десять часов Минприроды РК официально заявит о расторжении договора аренды с ООО «СССР».

Ухватить инициативу за хвост

Вчера, 28 июля, Госсовет Коми на своем внеочередном заседании принял обращение к Госдуме, в котором предложено:

— внести в федеральный закон о недрах порядок учета мнения граждан при добыче полезных ископаемых, если таковая добыча намечается в радиусе десяти километров вокруг населенного пункта – как городского, так и сельского (сейчас – только городского);

— в федеральный закон об охране окружающей среды – возможность создания лесных зеленых поясов не только вокруг городов, но и сел;

— правительству РФ – установить порядок учета мнения жителей населенных пунктов, располагающихся рядом с намечаемым участком добычи;

— Минприроды РФ – изменить лесоустроительную инструкцию в части увеличения размера особо защитных участков лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ до десяти километров.

– Но почему именно десять километров? – поинтересовался у представлявшего обращение председателя комитета Госсовета по природопользованию и экологии Александра Попова депутат Николай Братенков.

– От наших избирателей, которые озвучивали ее на многочисленных встречах, — отвечал Александр Попов.

– Значит, людям запретят рубить дрова и добывать общераспространенные полезные ископаемые рядом со своими селами, – заключил Николай Братенков, предложив сократить радиус до 6-7 километров, напомнив, что в Усинском районе некоторые нефтяные скважины стоят не далее чем в трех километрах от иных деревень, и спрогнозировав провал инициативы в Думе.

Но Госсоветом она все-таки была одобрена. Авторами инициативы значатся Сергей Артеев, Валентина Жиделева, Андрей Климушев, Владимир Косов, Александр Попов, Илья Семяшкин, Сергей Усачев и Степан Чураков – то есть спикер, практически все его заместители и все председатели комитетов. Стоит ли говорить, что все они «единороссы»?

Энергия протеста

Руководство Коми отделения правящей партии осознало, что имеет дело не просто с Пычимом и не просто с бизнесменом Качмазовым. За «Жемчужиной Пычима» вдруг явственно замаячил «призрак нового Шиеса». Костяк активистов из той команды в республике не просто сохранился, но и изрядно накачал мускулы: лидер стал депутатом Госдумы, ближайший соратник и однопартиец – депутатом Госсовета, еще четыре – депутатами Совета Сыктывкара; имеются приверженцы и в Сыктывдинском райсовете, и в сельсоветах.

Но дело даже не в числе активных граждан, а в самой накопленной ими энергии. Накопленной – за два года «вынужденного простоя», который таким обухом обрушился на все наши головы во время ковидной эпидемии.

Общественная тишина, наступившая с конца марта 2022 года, обманчива, и все неравнодушные люди кожей чувствуют то дикое напряжение, которое копится за ее оболочкой. Адрес, по которому направлено это напряжение, ни назвать вслух невозможно, ни тем более начать более-менее осмысленные и массовые действия протеста на его почве. И когда в поле зрения попадает потенциально конфликтная «точка сборки», вся нерастраченная энергия лупит по ней.

Вячеслав Качмазов парадоксальным и, в общем, случайным образом исполняет сейчас роль куклы японского начальника. Причем, как мы видим, и снизу, и сверху. Потому что вряд ли и Владимир Уйба, и руководители Госсовета и «Единой России» обрадуются появлению в республике (уже не на границе с ней) Шиеса-2. А уж как не обрадуются в Москве!

В ТАКОЕ время.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.