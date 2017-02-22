«Строитель» пробился на самый верх

В минувшие выходные «Строитель» досрочно оформил путевку в финальный турнир Высшей лиги по хоккею с мячом.

В четырех ключевых матчах сезона, прошедших с 15 по 20 февраля, столичный клуб в родных стенах одержал три победы. Принципиальный соперник «Строителя» — мурманский «Мурман» — дважды уступил: 2:1, 4:3. Таким образом наша команда стала первым гарантированным участником финального этапа за неделю до конца регулярного чемпионата. В активе «Строителя» 22 победы при четырех поражениях.

24-25 февраля сыктывкарцам предстоят две заключительные игры кругового этапа — против «Родины-2» из Кирова. Победы в этих матчах нужны «Строителю» для удержания первого места в таблице дивизиона.

Финальный турнир Высшей лиги пройдет в Сыктывкаре с 1 по 7 марта. Напомним, что в 2013 году сыктывкарская дружина уже выигрывала финальные соревнования, однако перейти в Суперлигу — высший дивизион отечественного бенди — клубу помешали финансовые трудности.

Финал Высшей лиги — это уже третий крупный турнир по хоккею с мячом, который примет столица Коми в этом году. Напомним, что 22 января на Республиканском стадионе состоялась финальная игра Суперкубка России между «Енисеем» и «СКА-Нефтяником», а чуть позже прошел Чемпионат мира среди юниоров, в котором первенствовала сборная России, одолев в финале Швецию со счетом: 1:0.

Алексей СУХАРОВ.