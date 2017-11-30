Строителей этнопарка подозревают в мошенничестве

За хищения при строительстве ряда крупных объектов судят руководителей строительных фирм.

Сразу пять руководителей строительных компаний обвиняются в мошенничестве и хищении средств. Им вменяется 15 преступных эпизодов, связанных со строительством Финно-угорского этнопарка в селе Ыб. По версии следствия, преступления также совершались при строительстве Дома дружбы народов, возведении сети канализации и водоснабжения при реализации муниципального контракта на объекте малоэтажной застройки в с. Выльгорт. Общая сумма ущерба превысила 330 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемые задолжали подрядчикам более 30 млн руб.

По данным «Комиинформа», перед судом предстанут бывший гендиректор и совладелец ООО «Деловой альянс» Александр Ольшевский, директор ООО «Город» Сергей Ситников, директор ООО «СВК» Анастасия Толстикова, директор «Финансово-строительной компании» Максим Кулик и Владислав Скопьюк. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.