Строители мусорного полигона не хотят показывать документы

«Технопарк» отказался предоставить материалы изысканий по «Экотехнопарку Шиес».



По данным «КомиОнлайна», Министерство природных ресурсов Коми 14 июня направило запрос руководству ООО «Технопарк» с целью предоставления материалов предварительных инженерно-геологических изысканий. «Технопарк» ответил отказом в связи с тем, что изыскания на территории строящегося объекта не завершены.

В министерстве сообщили также, что из-за отсутствия проектно-сметной документации чиновники не могут оценить риски негативного воздействия на окружающую среду. «В настоящее время в границах земельного участка в районе железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области по согласованию с собственником (ОАО «РЖД») ведутся работы по созданию погрузочно-разгрузочной зоны. Одновременно с этим проводятся все необходимые инженерные изыскания, результаты которых будут учтены при выборе проектных решений», – сообщают чиновники со ссылкой на коллег из Минприроды Архангельской области.