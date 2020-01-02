Строители надеются на снос «деревяшек»

Операция «Реновация»

На декабрьском заседании республиканского Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе обсуждался вопрос о «перепроизводстве» жилья в столице республики.

Президент «Объединения строителей Республики Коми» Тамара Уланова отметила: застройщики замалчивают вопрос о том, что сотни квартир в новостройках не проданы. А приобретать жилье, по ее словам, некому. «Мы можем рассчитывать только на своих жителей, у которых покупательская способность под вопросом — рабочие места не создаются, молодежь мигрирует. Перспектив для строительства нет», — заключила Т. Уланова.

Ситуация на данный момент такова, что конкуренция на рынке жилья заметна лишь на вторичном рынке, который занимает около 75 процентов от общего объема продаж.

Объемы падают, цены растут

Для застройщиков готовые квартиры — это товар, который государство обложило налогом в полтора-два процента от кадастровой стоимости. Как подсчитали эксперты, построенные и не проданные квартиры в среднем увеличивают себестоимость одного квадратного метра на тысячу рублей в год, что для строительных фирм выливается в десятки миллионов рублей. А продавать квартиры ниже себестоимости — это прямой путь к банкротству.

В последние годы прирост населения в республике прекратился даже в Сыктывкаре, куда стремятся жители из других районов Коми, в первую очередь из сельской местности. Как считают экономисты, объемы строительства в столице региона будут неизменно снижаться. Негативную роль в этом сыграет изменение законодательства о долевом строительстве. Теперь застройщики вынуждены работать за счет банковского финансирования через эскроу-счета и не смогут использовать средства дольщиков без банковского кредитного займа под залог. В результате в 2020-2021 годах из-за нехватки собственных оборотных средств и низкой маржинальной составляющей объемы строительства упадут в три-пять раз.

В таких условиях многие застройщики уйдут с рынка, конкуренция ослабнет – и это тоже приведет к росту цен на новое жилье. По прогнозам специалистов сыктывкарской строительной фирмы «СКАТ», в ближайшие два года «квадратные метры» могут подорожать в среднем на 30 процентов.

Ставка на казенные деньги

В то же время руководство «СКАТа» сообщило «Трибуне», что не собирается уходить с сыктывкарского строительного рынка. Строители рассчитывают в том числе и на масштабное обновление столичного жилфонда, о котором недавно заявили власти.

23 декабря на заседании президиума Государственного Совета глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова рассказала, что существующая региональная программа переселения из ветхого и аварийного жилья предполагает снос 34 столичных домов площадью 16,7 тыс. квадратных метров. На что собираются потратить свыше миллиарда рублей. Однако этого явно недостаточно. В программу не попали еще 125 ветхих сыктывкарских домов. Поэтому мэрия обратилась в Минстрой Коми с предложением разработать отдельную программу для столицы.

На декабрьском заседании правительства глава Коми Сергей Гапликов объявил, что в 2020 году будет принята программа «реновации деревянного жилья».

Правда, сам губернатор назвал эту идею неким «авантюризмом», но заверил, что она все равно будет реализована: «В следующем году мы с вами приступим не только к разработке, но и к реализации этой программы. Ветхое это жилье или нет, оно морально устарело».

Падение покупательной способности населения, общая стагнация экономики негативно влияют на рынок жилья. Поэтому застройщикам остается теперь надеяться в основном на госпрограммы и бюджетные деньги.

Анатолий ПОЛЬКИН.