Студент свернул не туда и заблудился (Криминал от 15 марта)

10 марта спасатели выезжали на помощь московским туристам.

Туристы из Москвы вышли в лыжный поход на Приполярный Урал 8 марта, а спустя два дня в Печорский аварийно-спасательный отряд по спутниковому телефону поступил звонок от руководителя группы. Он сообщил, что один из туристов потерялся. Информация была передана на временный пост спасателей «Аранецкий». Спасатели на снегоходах выехали по предоставленным GPS-координатам на место. Потерявшегося студента обнаружили на Аранецких болотах. Оказалось, что он не видел, куда группа повернула на развилке, и выбрал неправильное направление. По приезде спасателей лыжник уже почти вернулся обратно, так как понял, что идет не туда.

Скип наехал на шахтера

В Воркуте расследуют тяжелый несчастный случай с работником шахты «Заполярная-2».

Мужчина выполнял работы по наряду: производил зачистку зумпфовой части скипового ствола. Во время опускания опрокидного скипа тот наехал на работника. Обстоятельства уточняются. Организована комиссия по расследованию несчастного случая. К сожалению, это не единственное ЧП на шахтах Воркуты за последние дни. Вечером 10 марта на пульт горного диспетчера той же шахты поступило сообщение о превышении показаний датчиков аэрогазовой защиты (АГЗ) в лаве 114-с пласта Четвертого. Все 290 работников оперативно выведены из шахты на поверхность.

Заразил свою партнершу

40-летний житель Сосногорска скрыл от сожительницы, что заражен ВИЧ-инфекцией.

На стадии предварительного расследования подсудимый пояснил, что об обязанности сообщать своему партнеру о диагнозе он был предупрежден, однако не сделал этого. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Пропали 29 блоков сигарет

Работник при разгрузке контейнера с табачной продукцией решил, что может незаметно оставить часть товара себе.

44-летний житель Сосногорска, работая грузчиком на железнодорожном тупике вблизи указанной станции, разгружал контейнер с сигаретами и решил взять себе несколько блоков. Ущерб потянул почти на 38 тысяч рублей. В ходе следствия установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело. Воришке грозит до двух лет. Похищенное частично изъято и возвращено владельцу.