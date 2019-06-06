Студентам УГТУ не выплачивают стипендию

Студенты Ухтинского государственного технического университета остались без стипендий.

Кризисная ситуация возникла после того, как счета вуза были заблокированы. Это связано с тем, что УГТУ накопил долгов на десятки миллионов рублей. Но дело не только в них, а еще и в бюрократических процедурах…

Долги УГТУ образовались из-за внебюджетной составляющей. Внебюджетные долги вуз не имеет права покрывать из бюджетных средств, это может быть квалифицировано как административное нарушение или даже как уголовно-наказуемое деяние. Об этом сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на временно исполняющего обязанности ректора Дмитрия Беляева.

Судебные приставы предъявили учебному заведению исполнительные листы на 80 миллионов рублей. Лицевые счета вуза находились почти в постоянной блокировке еще с 2018 года. Вплоть до апреля 2019 года удавалось находить выход, чтобы студенты могли получать стипендии и иные платежи.

«Критичным стал май, поскольку львиная доля исполнительных листов подошла как раз к маю текущего года», – пояснил Д. Беляев.

Сейчас деньги у вуза есть, но заплатить их студентам пока невозможно, поскольку федеральный закон «Об образовании» не относит к обязательным платежам стипендии и компенсационные выплаты для некоторых категорий. Федеральное казначейство пропускает только зарплату.

Студентам университет пытается перечислить стипендию (она составляет всего 4 тысячи руб.) вот уже вторую неделю в ежедневном режиме, но казначейство отказывается переводить деньги обучающимся.

В Прокуратуре Коми поддержали линию казначейства. Вуз обратился в Ухтинский городской суд с иском с целью признать стипендии выплатами высокой социальной важности и обязать казначейство пропустить платежи. Вуз обратился также с иском в Арбитражный суд Коми.

Особо нуждающимся студентам помощь пытается оказать профсоюз.