Студенты СГУ остались без горячей еды

Из-за бумажных проволочек федерального Минобра несколько сотен лицеистов при СГУ отправились на каникулы.

Другая, но тоже связанная с питанием проблема встала перед руководством Коми республиканского лицея при СГУ. Своих учащихся, по согласованию с Советом лицея и родительским комитетом, они были вынуждены отправить на весенние каникулы на неделю раньше – с 18 марта. Перенос графика отдыха – мера вынужденная. Связана она с тем, что в учебном корпусе СГУ, где размещается лицей, закрылась столовая. И если для студентов и преподавателей – это просто неудобство, то для детского учебного заведения – большая проблема. Ведь обеспечение учащихся горячим питанием – одно из основных условий работы заведения.

– Это временная мера, – поясняет директор лицея Александра Штин. – Сразу после каникул, то есть с 25 марта, организация горячего питания обучающихся лицея будет проводиться с соблюдением требований СанПиН.

Столовые закрылись, кстати, во всех пяти корпусах СГУ. 15 марта закончился срок договоров аренды вуза с торговым предприятием «Бумажник», а для того, чтобы на площади СГУ зашли новые арендаторы, нужно было провести согласование аренды с учредителем, то есть с Минобрнауки России. Эта процедура, по словам проректора по хозяйственной деятельности и имущественному комплексу Михаила Макарова, с нашей стороны была инициирована еще в феврале прошлого (!) года, но поскольку само Министерство находилось в стадии реорганизации, то процедура «затянулась». В подобной ситуации оказались не только в Коми, но и во многих других учебных заведениях страны.

Сегодня университет подписывает договоры с близлежащими пунктами общественного питания, которые согласились принять студентов университета и обеспечить им полноценное горячее питание.

– В учебных корпусах СГУ, где есть полноценные обеденные залы, будут оборудованы так называемые зоны комфорта, где установлены мебель и микроволновые печи для разогрева пищи. Прорабатывается вопрос организации доставки еды по предварительному заказу.

Вот такие нынче «зоны комфорта» предусмотрены для студентов. Вместо нормальных столовых. Впервые за всю историю Сыктывкарского университета.

Игорь АРТЕМОВ.