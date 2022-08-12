Карать преступников должна Фемида. Сегодня мы расскажем о том редком случае, когда злодей был наказан иным способом. Речь пойдет о так называемом «усть-войском нелюде» – о трагедии в Вуктыльском районе, которая занимает особое место в криминальной истории Коми.

Мальчик пропал

На границе двух районов – Печорского и Вуктыльского – на левом берегу великой северной реки расположены два соседних населенных пункта – Усть-Соплеск и Усть-Воя. В советское время Усть-Соплеск считался большим поселком, где имелся не только леспромхоз, но даже аэропорт. А Усть-Воя в 80-е годы была еще селом, но постепенно угасала и теперь превратилась в чахлую деревеньку.

Недалеко от поселка и села находились Вуктыльское газопромысловое управление (там работали вахтовики), а также колония-поселение.

Около ста осужденных поселенцев занимались лесозаготовками вблизи Усть-Вои. Причем многие из них, с согласия администрации Управления ПЛ-350, обзаводились семьями и проживали в самом селе.

В одной из таких семей вместе с матерью и отчимом рос Саша Арсланов (фамилия изменена), ученик школы-интерната в Усть-Соплеске. Отчим с бригадой поселенцев трудился в лесу, мать работала поварихой на буровой. Мальчика отпускали из интерната только на выходные.

В конце мая 1982 года Саша, закончив первый класс, приехал в Усть-Вою на каникулы. В тот день он так и не увидел маму – она была на работе. А когда женщина поздним вечером вернулась, то узнала, что сын пропал…

Вместе с участковым инспектором Виктором Фоминым (в его ведении были Усть-Соплеск, Усть-Щугор и Усть-Воя) местные жители прочесали все село. Но безрезультатно. К поискам подключился Вуктыльский райотдел милиции. В Усть-Вою спешно выехал оперуполномоченный угрозыска РОВД Сергей Смирнов.

Случилось страшное

Тело пропавшего мальчика обнаружил водитель газопромысла. По словам шофера, он зашел в лес на краю села, чтобы заготовить удилище для рыбалки, и наткнулся на кучу веток, которыми был завален труп ребенка.

Эксперты установили, что Саше перерезали горло, а перед смертью изнасиловали.

Парень отчаянно сопротивлялся насильнику, в его сжатых ладошках осталось несколько волос, принадлежавших извращенцу.

Эксперты изъяли волосы и другой биологический материал. Но найти преступника было непросто. Круг подозреваемых оказался очень широк.

Во-первых, это вахтовики, что бурили скважины на площадках Западно-Соплеского месторождения. Их доставляли вертолетами из Вуктыла, и контингент

работяг постоянно менялся.

Во-вторых, обитатели колонии-поселения. Среди них были отпетые рецидивисты, ранее отбывавшие наказание в режимных зонах, но затем (за примерное поведение) переведенные на поселение. Причем кроме колонии, что находилась в Усть-Вое, рядом (в 10 км) была еще одна – в поселке Березовка.

В-третьих, это жители самого села и окрестных поселков, а также многочисленные рыбаки, приезжавшие в эти места.

Милиционерам предстояло проверить сотни людей. Участковый Виктор Фомин в одиночку этого сделать, конечно, не мог. Поэтому к делу подключились начальник угрозыска Вуктыльского РОВД Юрий Климовицкий и следователь районной прокуратуры Александр Лодыгин. Кроме того, в расследовании участвовали старший оперуполномоченный по особо важным делам республиканского Управления угрозыска Константин Баранов, а также следователи прокуратуры республики Станислав Баублис и Анатолий Панов.

Жажда мщения

Маленький страдалец упокоился на Усть-Войском кладбище. На похороны Саши пришло все село. Женщины плакали, мужики сжимали кулаки и проклинали преступника.

Конечно, устьвойцы жаждали мщения. Но шли дни, общая боль притупилась, жизнь села вернулась в прежнее русло, а злодея так и не нашли. Местные глухо роптали, что милиция бездействует. Хотя это было не так.

На самом деле сыщики трудились в поте лица. Проверялись рабочие буровых бригад, осужденные поселенцы колонии (у каждого из них произвели забор крови для экспертизы), жители поселков, рыбаки и охотники.

А начальник Вуктыльского угрозыска Юрий Климовицкий и вовсе «переселился» в Усть-Вою. На краю села ему выделили «штаб по расследованию» – домик-вагончик, оборудованный телефонной связью. В распоряжении сыщика был «козлик» – ГАЗ-66 – с водителем. Целыми днями Климовицкий разъезжал по окрестностям, опрашивал сотни человек. Время от времени в «штаб» поступали «сигналы» от местных, но, к сожалению, всякий раз это была «ложная тревога».

Из жизни самогонщиков

К примеру, однажды устьвоец рассказал милиционерам, что в лесу прячется какой-то подозрительный мужчина. Опергруппа всю ночь лазила под дождем, но никого там не обнаружила.

А были и явные казусы. В один из июльских дней в милиции раздался звонок. Анонимный источник сообщил, что разыскиваемый злодей скрывается недалеко от буровой в лесном массиве. Сыщики бесшумно оцепили указанное место и вскоре обнаружили удивительную картину.

На лесной поляне сидели пятеро мужиков. Над костром они подвесили целый агрегат – молочный бидон, снабженный змеевиком.

Оказалось, что это буровики «релаксировали» на природе – гнали самогон и тут же его распивали. Почти идиллия: чистый воздух, свежий первач – что еще нужно для хорошего отдыха после тяжелой смены?

Этот «мужской кайф» и «обломали» сыщики. Самогонщики специально забрались в лес, подальше от людей. Они были явно шокированы: советская милиция и здесь их нашла!

Самогонный аппарат оперативники, конечно, изъяли, но этим все и закончилось. К убийству мальчика вахтовики, приехавшие на буровую недавно, не могли иметь отношения.

Сельский самосуд

Неожиданная развязка этой мрачной истории наступила в августе того же года.

Участковый Фомин сообщил Климовицкому о том, что в поселке Усть-Соплеск в одном из домов совершена кража. Вскоре был задержан некий Гафуров, поселенец Усть-Войской колонии. Похищенное у него было изъято. Правда, кроме денег – 1500 рублей (большая по тем временам сумма).

В 80-е годы преступления, совершенные осужденными даже за пределами поселения, должна была расследовать администрация колонии. Туда инспектор и обязан был передать задержанного.

Однако той же ночью Гафуров внезапно скончался. Произошло это после инцидента в сельском опорном пункте милиции. Причем смерть носила криминальный характер.

Следователь райпрокуратуры Александр Лодыгин и начальник угрозыска Юрий Климовицкий осмотрели труп. На теле умершего были многочисленные кровоподтеки – явные следы побоев.

Позже выяснилось, что Гафурова избили, как минимум, дважды. В первый раз – сразу после кражи.

Когда вор выбежал из чужого дома, его заметила сельчанка и подняла крик. Гафуров бросился в реку Большая Воя и попытался пересечь ее вплавь. Но местные мужики на лодке догнали вора, потом вытащили на берег и начали избивать.

Тут прибежал участковый и остановил самосуд. Он отвел Гафурова в опорный пункт, приставил к задержанному внештатного инспектора милиции, а сам пошел выяснять обстоятельства кражи.

Когда инспектор вернулся, то увидел, что Гафурова опять бьют. На сей раз – поселенцы все той же Усть-Войской колонии. По их словам, они били вора за то, что он обчистил жилище их подруги. Внештатный инспектор (мужик из местных) расправе не мешал: мол, что я могу сделать с двумя «здоровенными лбами»?

Участковый вытолкал драчунов из кабинета и вызвал офицеров администрации колонии. Они забрали Гафурова, но вскоре сообщили: задержанный умер.

Итак, Гафурова били в тот день несколько человек: и местные жители, и осужденные. Но эксперт сделал заключение: причиной гибели стал разрыв селезенки, а после этого потерпевший живет не более 10 минут. Значит, ни сельчане, ни поселенцы не могли быть непосредственными виновниками смерти Гафурова.

Но кто тогда нанес ему последний роковой удар? Это выяснилось не сразу.

Эксгумация трупа

Началась борьба «силовых» ведомств за «честь мундира». Разумеется, и офицеры колонии, и участковый свою вину отрицали. Между тем по селу ходили темные слухи о том, что Гафуров и есть тот самый изувер, который изнасиловал и убил маленького Сашу. Сельчане вспомнили, что после убийства Гафуров вел себя странно, затевал с матерью Саши какие-то «чувствительные разговоры» и даже предлагал ей оставить сожителя и сойтись с ним.

Районная милиция, на которой повис «глухарь» (нераскрытое преступление), не могла игнорировать эти подозрения. Уже после похорон труп Гафурова решили эксгумировать. Его биологические образцы полностью совпали с теми, что были изъяты с места убийства.

Судьбу не обманешь

Когда Гафуров понял, что круг подозреваемых сужается, он решил совершить кражу. Убийца надеялся, что после того, как получит срок за новое преступление, его переведут на «зону» в другое место, где он и «потеряется» из поля зрения сыщиков.

Не исключено, что «местный шериф», то бишь участковый Фомин, давно подозревал Гафурова в гнусном убийстве, но доказать этого не мог. Возможно, инспектор опасался, что преступнику удастся избежать наказания.

Правда, это всего лишь гипотеза. А вот факт, установленный следствием, заключается в том, что именно участковый инспектор и нанес тот самый смертельный удар, покаравший убийцу.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена МУЗЫКАНТ.