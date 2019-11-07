Суд признал незаконными запреты властей

Конституционный суд (КС) России вынес решение по жалобе жителей Сыктывкара, которым помогал юрист фонда «Общественный вердикт». Суд на примере Стефановской площади столицы Коми потребовал отменить региональные запреты на митинги в определенных местах.

Сыктывкарский юрист Эрнест Мезак помог составить жалобы активисткам Марине Седовой и Вере Терешонковой, которым власти столицы Коми отказывались согласовывать акции на Стефановской площади. В мае 2019-го Вера Терешонкова выходила на одиночный пикет на Стефановскую площадь. Ее задержали и оштрафовали. На этой площади на этаже одного из административных зданий несколько кабинетов занимает Конституционный суд Коми, его расположение и служило поводом для запрета любых публичных мероприятий на Стефановской, сообщает «7х7».

В частности, Терешонковой чиновники запретили проводить православный молебен в память о жертвах репрессий на 25 человек, хотя на этой площади до революции стоял главный храм Коми края, который разрушили коммунисты. Седовой не разрешили проводить митинг о проблемах городского общественного транспорта. В обоих случаях активисткам предлагали провести свои акции в гайд-парках и ссылались на региональный закон, который запрещает митинги на Стефановской площади. КС потребовал отменить этот закон и все аналогичные акты в регионах, потому что они противоречат Конституции и духу федеральных законов.

Установленный общий запрет проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в здания, занимаемые органами государственной власти Республики Коми, государственными органами Коми, органами местного самоуправления в Коми, государственными учреждениями Коми, выходит за конституционные пределы…» — написали судьи КС.

У чиновников останется возможность отказывать активистам в согласовании митингов, но теперь им придется обосновать свое решение. Чаще всего в регионах отказывали активистам под предлогом того, что на площадке уже заявлено другое мероприятие, даже если заявители приносили документы в максимально ранний (из предусмотренных законом) срок.

Решение КС вступило в силу с момента опубликования. В мотивировочной части судьи написали, что они учитывали решение Европейского суда по правам человека в деле «Григория Каблиса против России». Активист успешно обжаловал в ЕСПЧ запрет обсуждать на Стефановской площади арест высшего руководства Коми в 2015 году, напоминает «7х7».