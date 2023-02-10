В 1980-е годы группа ученых во главе с заведующим кафедрой прикладной математики Сыктывкарского университета Евгением Михайловским занималась проблемой прочности и устойчивости космических антенн большого диаметра. Это важно, поскольку в безвоздушном пространстве температура на стороне солнца достигает плюс 150 градусов, а на теневой – минус 150. В конце беспокойного XX века рассчитанная ими антенна диаметром 30 метров успешно прошла испытания на станции «Мир».

Между тем сама жизнь не раз испытывала ученого на прочность и устойчивость. Он родился в Новороссийске, где среди гор рождается холодный северный ветер бора, который, вырвавшись на свободу, делает опасным судоходство в новороссийской бухте. Сам Евгений Ильич в беседах с автором этих строк не раз вспоминал об этом метеорологическом явлении. Наверное, потому что переменчивая бора ассоциировалась у него с его собственной судьбой.

Неудобные вопросы

Свободолюбивый и несколько авантюристский характер, который отличал Евгения Михайловского, возможно, связан с его происхождением из кубанских казаков.

Жене стукнуло пять лет, когда началась война, и он в нежном возрасте узнал, что такое немецкие лагеря для перемещенных лиц в оккупированной Украине и Германии. После освобождения они попали в Брест на «сортировку», после которой людей отправляли либо домой, либо в ссылку. Михайловским повезло – их отпустили на родину, и Женя смог наконец пойти в новороссийскую школу.

Учеба смышленому пареньку давалась легко, однако пребывание в немецких лагерях сулило неприятности. При вступлении в пионеры, а затем в комсомол приходилось хитрить, отвечая на вопрос, где был во время войны. По сталинским законам человек, оказавшийся не по своей воле в немецком лагере, на всю жизнь остается виноватым перед Родиной. Поэтому на этот неудобный вопрос Женя отвечал, что войну провел в селе Кабардинка, что неподалеку от Новороссийска. Кабардинку немцы не взяли, поэтому ее жители имели «непорочные» анкетные данные.

О слонах и верблюдах

После окончания школы Женя поступил на математико-механический факультет Ленинградского университета. Годы учебы для студента Михайловского оказались непростыми. Из-за неудачной женитьбы ему пришлось на время оставить вуз, поработать в шахте в Нижнем Тагиле и заканчивать матмех заочно.

Самым счастливым событием в жизни Евгения в этот период стало знакомство с известным математиком Климентием Черных. Правда, слушать его лекции Евгению не довелось. Они встретились на экзамене, когда студент-заочник сдавал спецкурс по теории оболочек. Это была тема, определившая на долгие годы научный интерес математика Михайловского.

В аспирантуру при ЛГУ Евгений Ильич поступил, уже будучи старшим инженером крупнейшего в стране машиностроительного института – ВНИИСтроммаш. Профессор Черных согласился взять Михайловского при условии, что тот станет ответственным редактором его глав в справочнике «Прочность. Устойчивость. Колебания».

Эта работа тесно сблизила ученика с учителем, однако из-за потраченного на справочник времени защита диссертации состоялась только через два года после окончания аспирантуры. Академик Валентин Новожилов – самый крупный в мире специалист по теории оболочек – во время защиты сказал Климентию Черных: «Да здесь же две диссертации! И почему вы так долго тянули с защитой?»

А профессор Черных, передавая слова академика своему ученику, добавил: «Но ты учти: из двух даже самых больших верблюдов не сделаешь и одного маленького слона».

Опасный прыжок

Авантюристский характер Михайловского наглядно демонстрирует эпизод с прыжком в горную реку, рассказанный им самим в изданном СыктГУ сборнике «Об одной ветви научной школы Новожилова».

Уже будучи маститым ученым, он приехал в Кутаиси на Всесоюзную конференцию по теории пластин и оболочек. Чтобы попасть в центр города из гостиницы «Хвамли», нужно было пройти по мосту через реку Риони. В этом месте она усеяна камнями и водоворотами, но Евгений Ильич заметил, что мальчишки все же прыгают в нее с нижних конструкций моста. И ученый-математик заявил своим коллегам, что и сам прыгнет с моста в эту речку, а посвятит прыжок своему учителю Климентию Черных.

Профессор поначалу был польщен, но, узнав, в каком месте будет совершен прыжок, запретил ему это делать. Однако Евгений Ильич отступать не собирался. В присутствии коллег он разделся и прыгнул с восьмиметровой высоты в бурный поток. Все прошло удачно, но сильное течение не позволило выбраться прыгуну на берег. Михайловскому ничего не оставалось, как отдаться потоку, через пятнадцать метров он зацепился за валун и покинул опасную реку.

На берегу Евгения Ильича как героя приветствовала целая толпа любопытных зевак. Один грузин вытащил из кармана купюру и крикнул: «Русский, вот тебе сто рублей, прыгни еще раз!». В ответ Михайловский выдал экспромт: «Я в мокрых плавках не прыгаю».

Невозможная равнопрочность

Евгений Ильич приехал в Сыктывкар в 1978 году на один год, даже не подозревая, что останется здесь навсегда. Обладая неуемным характером, Евгений Михайловский умел притягивать неприятности. Чтобы пережить очередную порцию таковых, он ответил согласием на предложение поруководить кафедрой прикладной математики СыктГУ.

Знания и опыт работы во ВНИИСтроммаше тут же нашли свое применение. Уже через две недели после прибытия в столицу Коми Евгений Михайловский заключил договор с «Комигазпромом» на исследования по оптимальному проектированию искусственных оснований в шельфовой зоне полуострова Ямал. Результатом сотрудничества с газовой компанией стали два авторских свидетельства на изобретения.

Одна из хоздоговорных работ, которой Евгений Михайловский сотоварищи занимался в университете, имела давнюю предысторию. В 1963 году в Томске взорвался автоклав (аппарат для нагревания при высоком давлении), восемь человек погибли. В Ленинграде устроили разбирательство: кто виноват – ВНИИСтроммаш, проектировавший автоклав, или его изготовитель – Ижорский завод? Молодому инженеру Михайловскому доверили отстаивать честь родного института.

В основном спорили по поводу затворного кольца, которое в искореженном виде нашли в ста метрах от места взрыва. По проекту кольцо должно было отливаться целиком, но поскольку отлитие большой детали – дело громоздкое, ижорцы изготовили его по частям с последующей сваркой. Институт против этого не возражал, но при условии соблюдения равнопрочности этой важнейшей детали. Евгений Ильич доказал, что равнопрочности добиться невозможно из-за непровара массивных составных частей.

Об этом автоклаве вспомнили, когда Михайловский работал в Сыктывкаре. К тому времени «автоклавная» тематика перешла в Тольятти в НПО «Волгоцеммаш», который предложил Евгению Ильичу сотрудничество. Их совместная работа продолжалась 11 лет. В результате проведенных группой Михайловского исследований был разработан нормативный документ «Автоклавы. Метод расчета на прочность».

«Царь-пушка»

Когда Евгений Ильич только приехал в Сыктывкар, в университете решался вопрос: нужно ли создавать в СыктГУ информационный центр или лучше арендовать машинное время в «Комилеспроме»? Возглавляемая им кафедра прикладной математики особенно нуждалась в ЭВМ, а «Комилеспром» позволял работать на своих машинах только ночью. И тогда по инициативе Михайловского в конце 1978 года университет закупил разработанную в Ереване ЭВМ «Наири-3-1». С этого события началась история ИВЦ СыктГУ.

Вот только ресурсов армянской машины было недостаточно для набирающего обороты вуза, поэтому его руководство согласилось взять на баланс из Горьковского университета подержанную ЕС-1050, прозванную «царь-пушкой». Это был массивный шкаф в человеческий рост, при этом большую часть времени у горьковчан машина пребывала в ремонте. Коллектив ИВЦ СыктГУ своими силами перевез громадину из волжского города, сумел ее запустить, и еще четыре года она нормально работала.

А вскоре наступила эпоха персональных компьютеров, потребовались специалисты в области информатизации. Для их подготовки в университете в 1987 году была создана кафедра математического моделирования и кибернетики, которую и возглавил Евгений Михайловский.

Постскриптум

Поэт и коллекционер

До самой своей смерти в 2013 году Михайловский продолжал заниматься наукой. Впрочем, не только ей.

Однажды, гуляя со своей собакой по кличке Валет по берегу Вычегды, он обнаружил лежащую на земле монету времен Пушкина. Затем прогулки стали приносить все новые и новые плоды. Каждую находку Евгений Ильич заносил в дневник, а сами монеты складывал в металлическую шкатулку.

Другим увлечением известного ученого была поэзия. В 2005 году вышел сборник стихов Евгения Михайловского «Досужие промыслы».

Игорь БОБРАКОВ.