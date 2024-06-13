«Судья года» (Блиц от 14 июня)

Заместитель председателя Верховного суда Коми Александр Шадлов получил престижную премию.

Центральный совет Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» в Москве назвал имена лауреатов премии «Судья года», среди них оказался и А. Шадлов. Эту премию вручают за заслуги в защите прав и законных интересов граждан, многолетнюю плодотворную работу в судебных органах. А Шадлов стал судьей Верховного суда Коми в 2004 году. С 2006 по 2010 годы дважды избирался председателем квалификационной коллегии судей Коми. На пост заместителя председателя Верховного суда Коми он был назначен в декабре 2018-го.

Пенсионерам обещают индексацию

Индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года.

Эта мера коснется порядка 7,8 миллиона человек. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что «процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей – без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны». Помимо возвращения индексации пенсий работающих пенсионеров, будет повышен размер МРОТ, который с 2025 года будет увязан с медианной зарплатой.

Погиб разведчик из Выльгорта

В ходе СВО погиб уроженец села Выльгорт Сыктывдинского района Андрей Андреев.

Он служил в должности разведчика-радиотелефониста поста наблюдения и связи взвода звукометрической разведки.

Сбор рыболовных сетей

Глава Коми призвал пожертвовать рыболовные сети для отправки бойцам в зону СВО.

«Мы объявили сбор сетей (новых и бывших в употреблении), чтобы отправить их на передовую. Давайте вместе поможем нашим бойцам и внесем посильную лепту в грядущую победу!» – написал Владимир Уйба. Сети не должны быть запутанными, ячейки: 5х5 см, состав – капрон, желательно темного цвета. Приемку сетей ведет благотворительный фонд «Добрая республика» по адресу: Сыктывкар, улица Первомайская, 78, 2 этаж, кабинет № 16. Принести сети можно в рабочие дни с 12 до 20 часов. Напомним, ранее В. Уйба предложил сдать оружие, которое будут использовать в зоне проведения спецоперации для борьбы с беспилотниками.

Бюст фантаста

В Воркуте увековечат память автора книги «Легенда о трех капитанах».

Российская ассоциация ТРИЗ из Санкт-Петербурга обратилась в Совет города с инициативой установить бюст одному из самых известных в СССР писателей-фантастов, основателю теории решения изобретательных задач, президенту Ассоциации российских разработчиков и преподавателей Генриху Альтшуллеру. Он писал под псевдонимом Генрих Альтов. Бюст должен быть установлен в Заполярье в 2025 году к 100-летию писателя, ученого и изобретателя. Генрих Саулович несколько лет своей жизни провел в Воркуте, работая на инженерных должностях.

Будет новая памятная дата

20 ноября в Коми будут вспоминать участников оленно-транспортных батальонов.

Совет по культуре и искусству при главе Коми одобрил предложение об увековечении в республике памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне в форме установления памятной даты. Ходатайствовало об этом Министерство национальной политики региона. 20 ноября 1941 года Госкомитет обороны СССР принял постановление о мобилизации оленей, упряжек и ездовых Коми АССР и Архангельской области. Первый оленно-лыжный отряд состоял из жителей печорских и усинских сел и деревень, к которым потом присоединились ижемцы и оленеводы нижнепечорских селений.

Пять «земских учителей»

В Коми прошел конкурсный отбор по федеральной программе.

Всего на участие в конкурсе было подано 16 заявлений от претендентов. Комиссия выбрала пять победителей, учитывая количество набранных баллов и соответствие условиям конкурсного отбора. Победителям предложили работу в школах Воркуты, Печоры, Усинского, Корткеросского и Койгородского районов. Педагоги при переезде получат единовременную выплату в один миллион рублей, которую смогут потратить по своему усмотрению. Обязательное условие – работа в сельской местности не менее пяти лет.

Золотая набережная

Обустройство ливневки вдоль главного парка Сыктывкара начнут в середине июня.

В ближайшее время вдоль парка им. Кирова начнется обустройство ливнеперехватывающих сооружений. Они будут состоять из 804 м трубопроводов с диаметрами 400 и 500 мм, 23 новых колодцев и 10 дождеприемников. Объем финансирования, необходимого для набережной, на 2025-2026 годы составляет 1,8 млрд рублей.

В Ыб придет газ

Компания «Газпром газораспределение Сыктывкар» приступила к строительству межпоселкового газопровода.

Газопровод будет проложен от села Пажга до села Ыб Сыктывдинского района. Его протяженность составит 10,6 км. Также подготовлен проект по строительству внутрипоселковых сетей в с. Ыб, протяженность которых составляет 39 км. Газовые сети создадут техническую возможность для подключения более 640 домовладений.

Депутат под арестом

38-летний депутат ухтинского городского Совета Михаил Коровин обвиняется в растрате 21 млн рублей.

По версии органов предварительного следствия, в период времени с 2021 по 2023 годы фигурант, являясь руководителем ООО «УК «Родная», используя свое служебное положение, при непосредственном соучастии иных лиц похитил денежные средства ООО УК «Родная» на сумму более 21 млн рублей, из которых более 10 млн рублей обратил в свою собственность и израсходовал на личные нужды.

Прощай, геолог!

Не стало Заслуженного геолога Российской Федерации Евгения Груниса. Евгений Борисович всю свою жизнь посвятил геологии.

С 1992 года он занимал пост председателя Государственного комитета по топливу и энергетике Коми, а в 1994-м стал министром промышленности, транспорта и связи республики. При непосредственном участии Е. Груниса и по его рекомендациям открыто более 50 месторождений в Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. Он внес значительный вклад в нефтегазовую промышленность.