Супруги попались на кражах (Криминал от 18 марта)

Пятый поход ухтинцев в гипермаркет закончился неудачно.

Парочка похитила продукты питания почти на 4 тысячи рублей. В ходе просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что они причастны еще к четырем кражам. Воришки складывали в тележку мясо, оливковое и подсолнечное масло, сыры, овощи, а также постельные принадлежности и средства гигиены, а затем проходили через кассовую зону, не оплатив покупки. Часть похищенного изъята, а вот продукты они успели съесть.

Даму подозревают в убийстве

В убийстве 31-летнего мужчины подозревают его сожительницу.

12 марта в подъезде дома по улице Ленина пос. Нижний Одес обнаружено тело с ножевым ранением шеи. По подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя сожительница погибшего. Накануне они вместе распивали спиртное. Обстоятельства трагедии выясняются.

Педофил отправится за решетку

Пьяный отчим насиловал малолетнюю падчерицу.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно с применением насилия и угрозой его применения 37-летний ухтинец совершал преступления против половой неприкосновенности 13-летней девочки. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей с насильника взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ставки сделаны!

Сыктывкарский менеджер автосалона тратил деньги клиентов на ставки в букмекерской конторе.

Мужчина брал с покупателей залог от 10 до 30 тысяч рублей, которые обещал предоставить в кассу салона, но оставлял себе. Впоследствии он информировал потерпевших о возможности ускорения процедуры получения автомобилей и необходимости срочного внесения дополнительной оплаты в размерах от 100 до 150 тысяч рублей. Как и залог, эти деньги он получал на свою банковскую карту. В результате с июля по сентябрь 2021 года путем обмана менеджер похитил у потенциальных покупателей 410 тыс. рублей.

Теща простила

За новогодние гонки на угнанном автомобиле ухтинец 1,5 года проведет в колонии.

Хорошо отметив Новый год, 28-летний мужчина утром 1 января решил прокатиться на автомобиле тещи, не спросив ее разрешения. Катаясь по улицам города, он не справился с управлением и на ул. Юбилейной совершил столкновение с припаркованной «Маздой». С места ДТП виновник попытался скрыться, бросив автомобиль, однако был схвачен полицией. Вину в содеянном молодой человек признал, отметив, что с тещей он помирился, и она его простила. Зато его не простил суд, отправив парня за колючую проволоку.

Юный вымогатель

Старшеклассник требовал деньги у 13-летней девочки.

При этом он несколько раз ударил потерпевшую по голове и телу. Сейчас он задержан, решается вопрос о мере пресечения. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.