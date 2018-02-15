Супруги Софроновы отметили «100 лет на двоих»

11 февраля в театре драмы им. В. Савина торжественно отметили юбилей артистов Анны и Евгения Софроновых. Творческий вечер супругов под названием «Сто на двоих» собрал на одной сцене друзей-коллег, в том числе из других театров.

Накануне юбилея корреспондент «Трибуны» пообщалась со звездной парой.

«Фрося» из Вертепа

Детство Анны прошло в селе Вертеп Ижемского района. По ее словам, она никогда не мечтала стать артисткой, а хотела быть учителем коми языка. Ее актерский талант заметила директор сельского клуба и посоветовала девушке поступать в театральный институт. Показала объявление, опубликованное в районной газете: в Сыктывкар приезжает комиссия из Москвы. И Аня стала готовиться к прослушиванию.

— Выучила басню, стихотворение, коми песни, частушки и поехала в город, — вспоминает Анна Петровна. — Я тогда была очень стеснительной, русский язык практически не знала. И выглядела как Фрося Бурлакова из кинофильма «Приходите завтра»: круглолицая, с длинными косами, не накрашенная, в простеньком платьице. Но меня не турнули. Видимо, моя «деревенская простота» и подкупила комиссию. Позже я узнала, что в «Щуку» (училище им. Б. Щукина) часто берут таких, как я — совсем не готовых, «сырых». Ведь из этой «глины» можно вылепить все что угодно. В училище работают талантливые мастера — они умеют делать из этого «материала» будущих артистов.

Из лифтеров в актеры

Евгений Софронов родом из Кудымкара. Вырос в актерской семье, его детство прошло за кулисами театра. Однако после школы он поехал учиться в Ленинградское ПТУ. Первое его образование — механик по ремонту лифтов. Дальше служба в армии и только потом — «Щука».

Когда молодые люди встретились, Анна была уже на четвертом курсе училища.

— Любовь возникла с первого взгляда, — рассказывает Анна Софронова. — Практически в первый день нашего знакомства Женя предложил мне руку и сердце. Потом побежали с ним на почту, и Женя сообщил родителям, что мы скоро поженимся. Они чуть не упали от такой новости: мол, как же так? Ты же поехал в Москву, чтобы учиться, а не жениться?!

Сыроежка пошла в баню

— Не тесно вам на одной сцене, не устаете друг от друга?

— Нас часто спрашивают об этом, а мы всегда отвечаем: очень хорошо, что нам довелось работать в одном театре. Всегда есть возможность помочь друг другу.

— Наверное, супругам легче играть в одном спектакле? Например, любовные сцены?

— Наоборот, труднее. Я считаю, любовные роли лучше играть с другими партнерами, чем с собственным мужем. Отношение с мужем — это семейное, а любовь на сцене — игра.

— Артистов принято спрашивать про театральные курьезы. В вашей копилке они наверняка есть.

— Стараюсь очень ответственно относиться к работе, но однажды я прогуляла спектакль. У меня была роль Сыроежки в сказке «Царевы очи». Я не посмотрела расписание и подумала, что у меня выходной. И вместо театра пошла… в баню. Оказывается, мне надо выходить на сцену, а я парюсь, «балдею». Сотовых телефонов тогда еще не было. Домой пришла, а мне из театра звонят: мол, где ты была? Честно ответила: «В бане». И мне — в трубку: «Ну с легким паром!»

— Евгений Николаевич, недавно вы стали еще и дипломированным режиссером. Что вам ближе — актерская работа или режиссура? — спрашиваю Е. Софронова.

— В последнее время, я бы сказал, чаша весов перевешивает в сторону режиссуры. Но я продолжаю играть.

— Если муж — режиссер, а жена — актриса, не возникает ли соблазна отдать лучшую роль супруге?

— Никогда режиссер не будет давать роль жене, только потому что она жена.

Екатерина МАКАРОВА.