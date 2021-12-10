ООО «Сухогруз», зарегистрированное в поселке Нижний Одес Сосногорского района, стало победителем открытого конкурса на право заключения договора аренды одного из лесных участков в Троицко-Печорском районе.

Из восьми участников конкурса компания предложила седьмую по величине ежегодную арендную плату, но взяла иным: она пообещала принести очень высокий доход от самой заготовки древесины на участке – почти 112 тысяч рублей с гектара.

Заготовительный «журавль» против арендной «синицы»

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми выставило на конкурс участок в Нижне-Омринском лесничестве площадью 68 436 гектаров. Подлежащий заготовке объем древесины – 94,6 тысячи кубометров, в том числе по хвойному хозяйству – 60,8 тысячи. Срок аренды – 49 лет.

Из восьми конкурсантов, помимо ожидаемых и таких известных компаний, как сыктывкарские АО «Монди СЛПК», ООО «СЛДК» или ООО «СевЛесПил», на участок заявили претензии ранее не известные даже в масштабах республики ООО – «Резерв» (Москва), «Технология» и «Печора Север Лес» (ПСЛ, оба зарегистрированы в Ухте), «Сухогруз» и «Парма» (оба – Нижний Одес, причем оба записаны по одному адресу: ул. Промысловая, д. 2а).

Конкурсные предложения оценивались по пяти параметрам – ежегодная арендная плата (предмет конкурса); планируемый объем производства в стоимостном выражении (в рублях с гектара); планируемое количество новых рабочих мест; наличие договоров аренды иных лесных участков; численность работников-участников по отношению к численности работающих в том населенном пункте, на территории которого предполагается заготовка. Как следует из протокола заседания конкурсной комиссии (имеется в распоряжении «Трибуны»), начальная цена предмета конкурса составляла 6 миллионов 161 тысячу 300 рублей.

Наивысшую арендную плату предложил, что естественно, Монди СЛПК – 128 миллионов 656 тысяч рублей. По этому показателю с ним вполне мог вступить в соперничество «СевЛесПил», предложивший 104 миллиона 60 тысяч. СЛДК был готов платить в год 56 миллионов 760 тысяч, «Технология» – 42 миллиона 570 тысяч, ПСЛ – 33 миллиона 110 тысяч, «Резерв» – 29 миллионов 42 тысячи, «Сухогруз» – 19 миллионов 866 тысяч, а «Парма» – всего 18 миллионов 920 тысяч.

Однако по второму параметру предложения последних двух фирм превзошли остальных в разы. «Сухогруз» объявил, что он сможет заготавливать на выставленном участке древесины на сумму 111 тысяч 683 рубля 47 копеек с гектара, а «Парма» – на 77 тысяч 899 рублей 35 копеек. СЛДК оценил свою заготовительную доходность только в 43 тысячи 289 рублей 86 копеек, «Резерв» – в 20 тысяч 809 рублей 22 копейки, Монди СЛПК – в 19 тысяч 783 рубля, «Технология» – в 17 тысяч 90 рублей, ПСЛ – в 9104 рубля 90 копеек, а «СевЛесПил» – всего в 4947 рублей.

Также разительно отличались предложения конкурсантов по третьему параметру тендера. «Парма» готова была задействовать на новой лесозаготовке 450 человек, «Сухогруз» – 400. «Резерв» предполагал привлечь 210 работников, ПСЛ – 141, СЛДК – 100, Монди СЛПК – 89, «Технология» – 73, а «СевЛесПил» был готов ограничиться всего 18.

Безоговорочным лидером по 4-му пункту был, естественно, Монди СЛПК, предъявивший 37 договоров лесной аренды. У СЛДК и «СевЛесПила» таковых оказалось по четыре, у «Сухогруза», «Резерва» и «Технологии» – по одному, «Парма» и ПСЛ, как оказалось, участков в аренде не имеют вовсе.

По пятому пункту все участники получили по нулю, поскольку ни Комистат, ни налоговая инспекция сведениями о численности населения в тех местах, где располагается участок, не обладают.

Делиться надо

В соответствии с федеральными правилами оценки предложений на конкурсах по лесной аренде, каждый участник получает по каждому пункту N-ное количество баллов, рассчитываемое по весьма непростым формулам.

Эти формулы и расчеты привели к феноменальным итогам: первое место – и, соответственно, право заключить договор аренды – взял «Сухогруз», получивший 58,36 балла. Монди СЛПК пришел к финишу только вторым с 54,06 балла. «Бронза» досталась «Парме», а СЛДК и «СевЛесПил» оказались вообще за медальным бортом.

На момент подготовки материала «Сухогруз» своим правом пока не воспользовался, а оно истекает у него уже 13 декабря.

Реакция представителей Монди СЛПК на результаты конкурса неизвестна.

Из Москвы в Нижний Одес

Что же такое ООО «Сухогруз»? Оно учреждено в 2008 году в Москве неким Александром Крыловым. Основной вид деятельности – перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; из списка дополнительных видов к предмету конкурса близко разве что производство мебели.

По итогам по крайней мере 2019 года на «Сухогрузе» висела кредиторская задолженность в размере 7 миллионов 408 тысяч рублей (на конец 2018-го – 7 миллионов 382 тысячи). 2020-й предприятие закончило с 2,3 миллиона рублей убытка, нарастив его по сравнению с 2019-м более чем в пять раз. Как минимум с 2014 года «Сухогруз» приносил своему хозяину только убытки.

В «Сухогрузе», помимо директора, никто больше не работает (!).

В конце прошлого года А. Крылов решил уступить «Сухогруз» некоему Николаю Тарабычину – судя по открытым источникам, то ли уроженцу, то ли просто жителю Котласского района Архангельской области. Н. Тарабычин – вполне деловой человек, в том числе в сфере лесозаготовок. Во всяком случае именно ими он заявился заниматься, когда регистрировался еще в 1997 году индивидуальным предпринимателем в Петербурге.

В 2008-м он вложился в торговлю в рабочем поселке Приводино под Котласом. В августе 2009-го Н. Тарабычин стал соучредителем Некоммерческого партнерства лесопромышленников юга Архангельской области, а в октябре того же года – соучредителем лесозаготовительного ООО «К-2» в Кирове, вместе с неким Николаем Шашковым, с которым позднее, в 2017-м, учредит в Великом Устюге ООО «Чигра», занимающееся охотой. По стечению обстоятельств директором в «Парме» – участником Нижнеомринского конкурса – также числится Николай Шашков.

Итак, лесоруб, купец и охотник Н. Тарабычин покупает в декабре 2020 года стабильно убыточную компанию с 7-миллионными долгами, никогда не занимавшуюся лесозаготовками. И не просто покупает, а перерегистрирует в Сосногорском районе. Зачем?

Единственный обнаруженный телефон «Сухогруза» – стационарный московский – был недоступен.

А кто у нас председатель?

Первой на протоколе, копия которого имеется в распоряжении «Трибуны», стоит подпись начальника управления лесного хозяйства Минприроды РК Николая Зыкова – как заместителя председателя конкурсной комиссии.

Председатель – сам министр Алексей Кузнецов – на итоговом заседании отсутствовал, как еще трое из членов комиссии. Но для нашего финального мазка стоит просто сухо напомнить некоторые вехи из биографии именно председателя.

Итак, 50-летний А. Кузнецов – уроженец Архангельска. В 1994 году окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности инженер-строитель. В 2007 году прошел подготовку арбитражных управляющих в родном городе.

С 1994 по 1996 годы руководил дорожно-строительным участком ОАО

«СЕВЕРАЛМАЗ», в 1996-1997-м – отделом финансового планирования и западной отчетности Цигломенского лесозавода. С 1997 по 2004 годы работал на Соломбальском ЛДК. С 2004 по 2007 годы был генеральным директором ОАО «Двинские лесопромышленники». Затем он перемещается в разных лесопромышленных должностях по Ленинградской, Мурманской и Владимирской областям, пока в 2014 году не оказывается в Рослесхозе.

Владимир Уйба находит его там и 9 марта 2021 года назначает министром природных ресурсов. До регистрации ООО «Сухогруз» в Нижнем Одесе остается немногим более 2,5 месяца.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.