Свалим мусор на «плечо»? В Коми мало людей, поэтому платить они должны больше, считают чиновники

Недавно газета «Невское время» сообщила о том, что Республика Коми попала в тройку «лидеров» по величине тарифа на вывоз ТКО в Северо-Западном федеральном округе. «Трибуна» обратилась в республиканское МинЖКХ с просьбой прокомментировать эту информацию.

Откуда тарифы растут?

В полученном редакцией письменном ответе из министерства говорится, что тарифы на услуги регионального оператора «не являются самыми высокими». Размер платы определяется из норматива накопления ТКО. А нормативы «сформированы на основании фактических замеров образования бытовых отходов, которые проводились во всех муниципальных образованиях республики в 2016-2018 годах». При замерах учитывались сезонность, характер объектов, образующих отходы, степень благоустройства помещений и прочие факторы.

Далее в ответе говорится, что «значительное влияние на величину единого тарифа регионального оператора в Коми оказывают:

— большое транспортное плечо, обусловленное небольшим количеством объектов размещения ТКО и значительной площадью республики;

— наличие труднодоступных населенных пунктов, транспортная связь с которыми отсутствует в период весенне-осенней распутицы;

— низкая плотность населения.

В настоящее время в Территориальной схеме потоков транспортирования отходов Республики Коми участвуют 9 объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (для сравнения, в Архангельской области – 18).

В связи с тем, что на территориях 11-ти из 20-ти МО республики отсутствуют какие-либо объекты по обращению с ТКО, основную долю затрат в составе единого тарифа составляют расходы на транспортирование ТКО до мест санкционированного размещения – 86%».

Бензин нынче дорог

Из ответа чиновников становится ясно, что Республике Коми сильно «не повезло» – она слишком большая, а у местного населения – «низкая плотность». Логика примерно такая: раз людей мало, то платить они должны больше, чем жители других регионов. Особенно впечатляет аргумент про «транспортное плечо» – приходится гонять мусоровозы за 500 км. Одного бензина сколько уходит!

Но ведь все эти особенности региона были заранее известны разработчикам пресловутой Территориальной схемы по обращению с ТКО. Значит, нужно было не выслуживаться перед московским начальством (рапортуя, что Коми первой в России запускает «мусорную реформу»), а сначала подготовить полигоны для отходов и прочую инфраструктуру, включая необходимое число контейнеров и временных площадок для ТКО.

А главное, почему, зная про «большое плечо», власти сделали ставку только на одного оператора – небольшую фирму «Ухтажилфонд»? Именно эта коммунальная «контора» неожиданно получила статус единственного (на огромную территорию!) оператора. О том, кто и на каких условиях лоббировал ее интересы, мы рано или поздно узнаем. Но вряд ли об этом расскажет МинЖКХ.

Вообще, создается впечатление, что Территориальная схема специально «подгонялась» под эту ухтинскую фирму, с ее скромными возможностями. Так нерадивые школьники подгоняют известный им ответ под условия задачи.

«Свой глазок – смотрок»

Но давайте подробнее разберем аргументы, которые содержатся в ответе министерства. В этом читателям «Трибуны» поможет эксперт Коми отделения Общероссийского народного фронта Александрас Медведевас.

Чиновники заявляют, что «нормативы накопления сформированы на основании фактических замеров образования бытовых отходов, которые проводились во всех муниципальных образованиях республики в 2016-2018 годах». Однако еще 1 августа прошлого года на заседании коллегии прокурор республики Сергей Бажутов назвал единый тариф на обращение с отходами в регионе завышенным и заявил, что он был рассчитан без замеров. Ведомство потребовало от главы Коми Сергея Гапликова устранить нарушение. К сожалению, сведений о том, что нарушение устранено, нет.

Более того, Территориальная схема, которая должна корректироваться ежегодно, таких изменений не понесла и в текущем году. Замеры, о которых говорится в ответе, в прошлом не проводились (на это требуются миллионы рублей). Другими словами, чиновники ведомства до сих пор пользуются старыми, а значит — недостоверными данными.

Где? В Вологде

По мнению эксперта ОНФ, не выдерживают критики и собранные чиновниками (для сравнения) данные по другим регионам — они лишь подтверждают слова прокурора.

Сравним хотя бы данные Вологды и Коми. В нашей республике плата с человека, проживающего в многоквартирном доме, равна 120 рублям, а у вологжан — 114. Но в тарифе наших соседей 40 процентов денег, заложенных в цену оплаты, будут направлены на строительство перерабатывающих заводов, а у нас, как сообщается в ответе МинЖКХ, «86 процентов затрат составляют расходы на транспортирование ТКО».

Стоит учесть и тот факт, что в Вологодской области, которая вдвое меньше Коми, действуют два регоператора, а у нас — один, мусорных полигонов у них также в два раза больше.

Проще говоря, Территориальная схема Коми не выдерживает никакой критики. И за головотяпство организаторов мусорной реформы теперь вынуждены расплачиваться все жители республики.

Анатолий ПОЛЬКИН.