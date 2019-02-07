Свальный грех под Ухтой

Две недели назад активистов Координационного совета управдомов Ухты не пропустили на ухтинский полигон («Трибуна» от 18 февраля 2019 г.). Пришлось пробираться туда на лыжах, зайдя с дальней границы полигона.

Миссия оказалась довольно опасной. Но не потому, что активисты совершали нечто противоправное. Просто этот полигон — токсичное место. А ведь не каждый готов рисковать здоровьем.

Нераздельный сбор

На ухтинский полигон везут ТКО не только со всего городского округа «Ухта», но и из Сосногорского, Троицко-Печорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов. Полигон не имеет, как того требуется, ограждения, карты (траншеи) заполнены, а потому привозимые ТКО накрывают общей «шапкой» мусора, который уплотняет топчущийся по нему бульдозер.

Раздельного поступления ТКО на полигоне нет, пищевые отходы, пластик, картон, газеты, тряпье, пенопласт, полиэтилен, части мебели и прочее гниют в одной куче. Не исключено попадание ТКО 1-3 классов опасности.

Полигон выделяет ядовитый свальный газ, который разносится ветром. До школы в Югере три километра, до Ухты около 8 напрямую. Не этим ли неустановленным газом в 2017 году траванули школьников Ухты?

Сотни ворон растаскивают пакеты с пищевыми отходами по ближайшим кустарникам. Весной пищевые остатки будут смыты и окажутся в реке Ижма (от полигона прямиком до реки 3 км).

Над нами вороны кружили

Метров за пятьсот от свалки с криками налетело около полусотни черных воронов, но, покружив и убедившись, что безоружные путники не представляют угрозы, стая вернулась к полигону. Вскоре почувствовался резкий запах помойки.

Повсюду на снегу валялось множество упаковок со следами пищевых продуктов, бумажные стаканчики, банки из-под тушенки и прочий мусор. Их занесли сюда те самые вороны: над полигоном их висела целая туча – не менее пятисот птиц.

Взгляд хищника

«Душистый» склон у границы свалки весь истоптан следами лис и пернатых. У стволов елей сновали буроголовые и сероголовые гаички, где-то промелькнули кукши: в морозную зиму для всех на свалке имеется доступный корм. Опасен для них не человек, а свальный газ, просачивающийся снизу. Жертву газа удалось обнаружить тут же — это был ворон. На небольшой прогалине между елей валялись разбросанные перья и часть недоеденной тушки. Видимо, надышался ворон, как наркоман газом, и достался хищнику на ужин.

Когда выходили из-за поворота к обустроенной для отдыха площадке, внезапно увидели волка, пристально смотревшего на нас. Секунда — и он по своей тропе рванулся к лесу. Судя по следам, топтался зверь в метре от пакета с сушеной рыбой, но не решился ее унести или тут же съесть.

«Дышит», испуская газ

Когда-то граница полигона была отмечена двумя нитками колючей проволоки. Столбы прогнили и рухнули, а на стволе живой ели остались на гвоздях куски колючки.

Тело полигона отделено от леса прочищенной бульдозером дорогой, запорошенной недавним снегопадом, и устроенной вдоль нее глубокой канавой. Перед дорогой располагается возвышенная терраса из уплотненного ранее бульдозерами мусора. Местами она «дышит», испуская газ и тепло.

Возвращаться своим следом к оставленной на дороге машине мы не стали. Взяв лыжи в охапку, двинулись к южной стороне полигона, где был устроен въезд. Попутно рассмотрели большой ангар и строения, пригодные для размещения весовых установок для груженой техники.

А если без лирики

Прокурор Республики Коми Сергей Бажутов на расширенном заседании коллегии в начале месяца сообщил, что 11 действующих в республике официальных полигонов заполнены мусором более чем на 70 процентов.

А насколько заполнен ухтинский полигон? Кто и как выполнил эти измерения? Неужели привлекали специалистов избирательных комиссий, которые умеют считать как надо в интересах высоких чинов? С большой долей достоверности можно констатировать, что ухтинский полигон превысил допустимые проектом объемы наполнения мусора. Здесь уже не исполняются требования к устройству и рекультивации отдельных траншей (карт), наполненных отходами. Таковые даже не просматриваются. Сегодня на них накладывается единая «шапка» из привозимых на полигон ТКО.

О приемке отсортированных отходов речи и быть не может. В Ухте с 2017 года и до запуска мусорной реформы муниципальная власть обязана была в соответствии с ПП РК № 302 создать условия для раздельного складирования по видам и группам отходов в контейнеры, в том числе и для малого бизнеса. Увы, этого также не заметно.

Не озаботилась местная власть и исполнением ПП РФ № 505 — установкой весовых устройств (это необходимо было сделать еще в 2017 году). Вполне возможно, что это способствовало завышению тарифов на ТКО. Ведь в основе расчетов были «кубы», а не тонны принимаемых полигоном объемов ТКО.

Интересный вопрос

С целью внедрения системы раздельного сбора и вовлечения отходов во вторичный оборот в 2017 году издано распоряжение правительства об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается — об этом, например, напомнило управление

Роспотребнадзора по Псковской области. А с 1 января 2018 года запрещено захоронение отходов, полностью состоящих из черных и цветных металлов, а также отходов, содержащих ртуть.

С 1 января 2019 года запрещено захоронение бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары.

Но это — в Псковской области. А что сделано у нас, в Республике Коми? Законодательство Российской Федерации единое. Впрочем, этот вопрос уже для Прокуратуры РК.

Валерий ТОРЛОПОВ,

Владимир ИВАНОВ,

члены Координационного

совета управдомов Ухты.