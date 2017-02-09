Сверстники зверски убили 12-летнего мальчика, а труп закопали в сугробе возле школы

В маленьком поселке Елецкий (полторы сотни жителей), что находится в 50 километрах от Воркуты, произошла чудовищная трагедия, вызвавшая огромный общественный резонанс.

Поскольку речь идет о несовершеннолетних, мы не называем фамилий (хотя редакции они известны) участников этой жуткой истории, а их имена изменены.

Черная пятница

6-классник Леша пропал в прошлую пятницу, 3 февраля. К вечеру его мать забила тревогу. Когда начались поиски, она до последнего верила, что сына найдут живым…

В тот роковой день подросток, как обычно, был на уроках в школе. Взрослые попросили его отнести документы в поселковую администрацию, что находится рядом со школой. Мальчик сказал, что сбегает туда за пару минут. Поэтому выбежал на улицу в «сменке» (в летних кроссовках), не прихватив с собой ни рюкзак, ни телефон.

И после этого бесследно исчез.

В поисках школьника участвовали сотрудники МЧС, полиции, местные жители. Возникло предположение, что он мог уехать на поезде в Воркуту. Увы, эта версия не подтвердилась.

Смертельные раны

По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело. 5 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тело мальчика и установили лиц, причастных к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего.

По предварительным данным, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес Алексею несколько ударов ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. После этого юные злодеи закопали тело в снегу.

В настоящее время решается вопрос о помещении подозреваемых в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. А жители поселка Елецкий готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать от общества убийц 12-летнего мальчика.

В рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц.

«Стрелка» за теплотрассой

Как рассказали «Трибуне» местные жители, убийство Леши шокировало весь поселок. По их словам, преступление готовилось задолго до кровавой развязки.

— Между ребятами, видимо, возник какой-то конфликт, — рассказывает соседка убитого мальчика. — Они, как сейчас говорят, забили «стрелку». Позвали Лешу за здание школы, где проходит теплотрасса. Один из них начал душить Лешу. Тот заплакал и просил, чтобы отпустили. А другой пацан сказал: «Фиг тебе!» Дети рассказывают, что это его любимая фраза… Затем он сел на Лешу сверху и начал бить ножом. Как нам сказал следователь, ранений было много. От таких ран не выживают. Рукоятка ножа 7-10 сантиметров, а само лезвие длинное, 12-15 сантиметров. Видимо, «малолетка» взял нож у отца-охотника…

«Тетя Маша, а где Леша?»

— Затем они уволокли Лешу под гаражи и с крыши сбросили на него глыбу снега, чтобы прикрыть тело. Видимо надеялись, что, пока снег не растает, убитого не найдут, — продолжает женщина. — Нас шокировало и то, что малолетние преступники тоже искали Лешу. Как сказала мне мама погибшего мальчика, ребята искренне удивлялись: «Тетя Маша, а где Леша?» и принимали активное участие в поисках убитого ими подростка.

Один из друзей несовершеннолетнего убийцы все-таки не выдержал и сдал его полиции.

По словам соседки Татьяны, даже следователь удивлен жестокостью подростков, такое первый раз встречается в его практике. Когда они рассказывали, как убивали сверстника, то не проявляли раскаяния и сожаления. Оказывается, они планировали это убийство еще летом. Но, по их словам, не знали, куда девать труп. Поэтому решили подождать до зимы…

Как утверждает соседка убитого мальчика, у малолетнего преступника якобы нашли список с именами детей, которым он собирался мстить.

— В нашей Елецкой школе всего 38 детей. И конечно, мы за них тревожимся. Поэтому и просим правоохранителей, чтобы убийц увезли из поселка.

Впрочем, насчет «зловещего списка» никакой официальной информации нет. Зато известно, что подозреваемые на время следствия будут находиться со своими родственниками в Воркуте.

Не детские шалости

— Вы знали о конфликте сына с ребятами? — спросили мы у матери, потерявшей единственного сына.

— Леша был молчуном, — говорит женщина. — Я несколько раз пыталась с ним поговорить, как обстоят дела в школе, с кем дружит, а может, нет. Тем более был уже случай, что порвали в прошлом году ножом его куртку. Но он так ничего и не сказал.

— Неужели в школе не знали, кто с кем дружит, кто с кем конфликтует?

— В школе, возможно, знали о предстоящей «стрелке». Но, видимо, посчитали конфликт обычными детскими шалостями и не сообщили родителям, и сами не вмешались…

Корреспондент «Трибуны» позвонила директору Елецкой школы Людмиле Мулиной, но та отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу. Несомненно, директор, как и все педагоги, тоже шокирована произошедшим.

Екатерина МАКАРОВА.