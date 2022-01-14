Первая электростанция в Коми появилась в 1908 году, но понадобилось еще полвека, чтобы энергосистема края смогла работать без перебоев.

Электричество в Коми поначалу появилось вовсе не в относительно цивилизованном Усть-Сысольске, а на Варваринском нефтепромысле, расположенном неподалеку от нынешнего поселка Водный близ Ухты.

Первые лампочки

Уроженец Риги Александр Гансберг в 1899 году прибыл на берег реки Ухты и установил там заявочный столб на нефтяной участок. Он приехал на Север, чтобы разбогатеть, но остался здесь жить. Свое дело он решил вести по-европейски, и для этого ему понадобилось электричество. Оборудование электростанции прибыло в далекую северную тайгу по реке в сентябре 1908 года. В деревянном здании электростанции, по свидетельству очевидцев, царила образцовая чистота, все машины и механизмы блестели и всегда были в исправности. Вся эта благодать закончилась весной 1919 года, когда гражданская война добралась до этих глухих краев. Согласно официальной версии, белые обвинили Гансберга в сотрудничестве с советской властью и отправили его в Архангельск. Там его следы затерялись, а месторождение со всеми электрическими новшествами было заброшено.

Однако, судя по книге ветерана отрасли Алексея Чупрова «Энергетика Республики Коми», почин Гансберга подхватили другие предприниматели. Сын коми охотника Павел Козлов в двух километрах от села Онежье (ныне Княжпогостский район) создал кустарную судоверфь для обслуживания и строительства пароходов на реке Вымь. Там же заработал электрический источник постоянного тока.

В 1910 году зажиточный крестьянин Алексей Филиппов соорудил в Ижемской волости электроустановку, освещавшую мельницу, складские помещения и хозяйский дом. А еще через год аналогичная электроустановка появилась в междуречье Цильмы и Пижмы на производственной базе камнеобрабатывающего промысла. Просуществовало это предприятие до 1914 года, пока его работников не призвали на Первую мировую войну.

В 1913 году заработали еще две электростанции на речках Чибью и Чуть, принадлежавшие «Русскому товариществу «Нефть».

Судьба первопроходца

До Усть-Сысольска электричество добралось лишь накануне революции. Произошло это благодаря выпускнику Архангельского технического училища Александру Синцову. По его инициативе в начале XX века в столице Коми края открылась школа-мастерская для обучения крестьянских детей слесарно-кузнечному ремеслу. Она размещалась в сохранившемся до наших дней одноэтажном кирпичном здании по улице Спасской (ныне Советская).

В 1916 году неутомимый Синцов вместе с учителями установил в школе динамо-машину, дабы обучить учеников новейшим технологиям. Рядом находилась земская управа, и, как поведал историк Михаил Рогачев, представители власти попросили Синцова протянуть электричество до их учреждения. Педагог пошел навстречу, и вскоре возле здания управы зажглась первая в городе электрическая лампочка. Затем провода протянули до торговых домов купцов Дербенева и Кузьбожева, где сейчас располагаются отделы Национального музея РК. Впоследствии электроустановку реконструировали, и она долгое время продолжала работать.

А вот судьба самого Александра Синцова сложилась трагически. Летом 1938 года его арестовали за якобы контрреволюционную деятельность и осудили на шесть лет лагерей. Как считает дочь Синцова Ксения Попова, истинной причиной ареста стали четыре заграничных охотничьих ружья – предмет зависти у тогдашнего начальника НКВД. После задержания педагога все они были конфискованы.

Только в конце 1943 года Александр Дмитриевич в состоянии крайнего истощения вернулся домой и через три месяца умер. Созданная его усилиями электроустановка к тому времени пришла в полную негодность.

Вечерняя задумка

Первая городская электростанция появилась в столице Коми края в 1920 году. И на этот раз дело не обошлось без энтузиаста. Им стал местный житель Михаил Петров. В своем дневнике он признается: «Как-то вечером я задумал построить в Усть-Сысольске небольшую электростанцию». Эту задумку в 1919 году он высказал в своем докладе президиуму уездного исполкома. Доклад всем понравился, и Петрову поручили реализацию его идеи. Со своим проектом он отправился в Москву в «Главэлектро».

Чтобы его утвердить у новоявленных совчиновников, энтузиасту пришлось подружиться с инженером Гуревичем, угощать его чем придется, и тот дал множество советов, где и как можно достать оборудование в условиях полной разрухи. Хождение по кабинетам и поиск машин и установок заняли несколько месяцев. Домой с тремя вагонами оборудования, перегруженными в Котласе на пароход, Петров прибыл совсем больным и разбитым и даже не смог руководить разгрузкой. К этому времени в город вошел отряд белогвардейцев под командованием фельдфебеля Завьялова. И, как писала газета «Зырянская жизнь», «произошла эвакуация г. Усть-Сысольска и оставление его красными частями, что, конечно, повлекло за собой и эвакуацию части материалов, приобретенных для электростанции. Большая часть имущества электростанции была расхищена в пути следования несознательными гражданами с. Лозыма».

Весной 1920 года Петров начал работу практически с нуля. На высоком берегу Сысолы сломали два амбара и вместо них соорудили деревянные помещения для машинного зала и кочегарки. Одновременно по всему городу ставили столбы, завертывали на них крюки с изоляторами и развешивали провода.

Наконец вечером 5 ноября состоялось торжественное открытие электростанции. Петрову горожане устроили овацию. Свет в городе загорелся под всеобщее пение «Интернационала».

Управа на «анархиста»

По словам Алексея Чупрова, Усть-Сысольская городская электростанция общего пользования стала прародительницей всех последующих коммунальных электростанций Коми края. Уже в начале следующего 1921 года прошли общие собрания жителей Выльгортской, Межадорской и Небдинской волостей, на которых граждане единодушно проголосовали за необходимость строительства электростанций. Стали возникать товарищества по электрификации в других волостях. В эти же годы получили электрическое освещение Нювчимский чугунолитейный и Кажимский горный заводы. Постепенно электрификация набирала обороты по всей Коми автономной области.

А вот в самом Усть-Сысольске первая электростанция продержалась недолго. Осенью 1921 года начались перебои. Областные власти создавали различные комиссии, призванные выявить причины плохой работы первенца электроэнергетики. Их оказалось немало. Это и нехватка квалифицированных специалистов, плохая изоляция проводов и наконец неудачный выбор места. Его определили исходя из того, что рядом находился речной вокзал, что удобно для подъема тяжелого оборудования, водоснабжения и подвоза дров для котлов. При этом не учли, что высокий берег Сысолы обваливается под воздействием подземных ключей.

25 сентября 1926 года электростанцию закрыли, но город не остался без света. Накануне вступила в строй электростанция первого Усть-Сысольского лесопильного завода.

Провода от предприятия протянули в город, что породило производственный конфликт между городской властью и дирекцией лесозавода, не очень-то жаждущей кормить электричеством город. В сентябре 1935 года провода, идущие от электростанции в город, оказались разрубленными. Как выяснилось, сделал это директор лесозавода Челноков. Горсовет назвал его действия «анархическими» и принял решение запретить директору вырубать провода, а выключение города при необходимости производить рубильником.

Прорыв блокады

Энергии, которую давали небольшие ТЭС при лесозаводах (в 1935 году вступил второй), растущему городу скоро стало не хватать. И Сыктывкар, по меткому выражению Алексея Чупрова, оказался в электрической блокаде. Она продолжалась вплоть до конца 1950-х годов. К этому времени уже сияли огнями промышленные города республики, а в столице Коми АССР с населением более 50 тысяч человек, потребность в электроэнергии удовлетворялась всего на 15%. Как вспоминает в своих мемуарах Зосима Панев, в те годы – председатель республиканского правительства, «обстановка с электроснабжением так накалилась, что руководители горисполкома и горкома места не находили от острой критики горожан».

Спасти ситуацию мог энергопоезд – передвижная электростанция. Их производили на Брянском паровозостроительном заводе. Проблема, однако, была в том, что энергопоезда перемещались по железной дороге, а к Сыктывкару к тому времени ее еще не подвели. Доставить его можно было только по реке.

На закупку энергопоезда в Брянск командировали начальника отдела Министерства коммунального хозяйства Коми АССР Топоркова и инженера Гуля. На месте они узнали, что выделенный Совмином РСФСР для Сыктывкара энергопоезд решили передать дружественному Китаю. Когда посланцы пришли осмотреть состав, они увидели там китайскую делегацию. Тогда инженер Гуль, прикинувшись сотрудником завода, подошел к вагонам и громко произнес: «Турбина этого поезда ненадежна. Если с ней что-то случится, то отремонтировать на месте уже не удастся».

После этих слов делегация КНР от энергопоезда отказалась, и его на барже транспортировали в Сыктывкар. Чтобы выгрузить эту махину на берег, пришлось утопить баржу, провести рельсы и тащить вагоны тракторами. 28 февраля 1958 года энергопоезд был запущен. Это был настоящий прорыв электрической блокады, хотя процедуру с покупкой и доставкой энергопоездов пришлось повторить еще дважды.

Лишь в 1982 году вся Коми республика влилась в Единую энергетическую систему СССР.

Игорь БОБРАКОВ.