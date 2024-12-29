Валерию было всего 55 лет. Неожиданная смерть известного в республике журналиста потрясла очень многих.



Свой журналистский путь он начал в газете «Молодежь Севера» и сразу же обратил на себя внимание читателей необычным стилем, авторской позицией, тонкой иронией и желанием дойти до самой сути. Чиновники побаивались его вопросов на пресс-конференциях, потому что они обычно были «с подковыркой», но всегда подчеркнуто корректны. Он был мастером слова, умел разложить по полочкам самую сложную экономическую тему.

С ноября 1994 года по апрель 2002 года Валерий Валентинович работал в Санкт-Петербургском бюро информационного агентства «Интерфакс». В 1998 году параллельно исполнял обязанности главного редактора агентства «Комиинформ».

Пик журналистской карьеры Валерия Черницына пришелся на период работы в республиканской газете «Красное знамя». В 2011 году он даже был признан «Золотым пером Республики Коми» в профессиональном конкурсе «Признание». Тогда же он произнес со сцены важные слова о том, что главная «морковка» для настоящего журналиста – это аудитория, ее интерес и желание читать то, что ты написал. «Главное – слышать отклики читателей и видеть, что твой труд востребован. Какие-то другие «морковки» истинному журналисту просто не нужны!»

После закрытия «Красного Знамени» он в течение нескольких лет был редактором сайта этой газеты, причем занимался ею бесплатно — интернет-версия «КЗ» ничего, кроме убытков, не приносила. А потом Роскомнадзор заблокировал и этот сайт. Государству нынче не нужны свободные и независимые СМИ. Сегодня, по большому счету, журналистов заменили пиарщики и пресс-службы. Валера тоже пробовал встать на эту стезю. Но к заказным статьям его вольнолюбивая душа не лежала…

Вообще-то Черницын по жизни был веселым, энергичным, «громким». Раскатистый смех Валеры помнят во многих редакциях. Но иногда этот солнечный человек надолго уходил в тень. Исчезал из соцсетей, переставал отвечать на звонки. Периоды мучительной депрессии он потом если и объяснял, то весьма смутно: «У Сартра есть роман «Тошнота». Вот это самое – у меня. Мучительная тошнота…»

Валера был невероятно одаренным журналистом. В своей профессии он умел все. Но при этом был вечно в долгах, без денег, семьи и постоянной работы, перебивался случайными заработками.

Коллеги про него говорили : удивительный, добрый, талантливый, но фатально невезучий.

Человек неприкаянный. Очень добрый и светлый.