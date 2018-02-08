«Свирепые» налоги убивают малый бизнес

8 декабря «Трибуна» опубликовала материал «Гаражи стали золотыми» — своеобразное обращение ветеранов войны с просьбой «повлиять» на Республиканскую кадастровую палату, Минимущество и даже налоговую службу, которые, по мнению обиженных участников войны, увеличили налог за их старые гаражи, построенные полвека назад, в десятки раз.

19 января в статье «Мина замедленного действия» житель Сыктывкара рассказал о том, что налог с его трехкомнатной квартиры вырос сразу втрое. Причем налог будет увеличиваться с каждым годом. Это приведет к тому, что сыктывкарцу придется продать свою «трешку» и переселиться в маленькую квартирку на окраину…

Шагреневая кожа

А на прошлой неделе в газету обратилась группа предпринимателей с просьбой опубликовать открытое письмо Президенту страны. Дело в том, что на местном уровне они уже прошли все инстанции, но результата нет.

Между тем ситуация обостряется и грозит настоящим коллапсом: малый бизнес не выдержит дикого увеличения налогов. Останутся только крупные торговые сети, которые будут выживать за счет увеличения цен на товары. Мелкие торговые точки закроются: после уплаты налога, который возрастает в 20-40 раз, у них не останется денег на организацию торговли. Пострадают и наемные работники: предприниматель будет вынужден снижать зарплату, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

«Они дикие и кусаются!» — говорят о возросших налогах представители малого бизнеса.

«Черный» декабрь

Об изменении принципа уплаты налога на имущество физлиц стало известно еще три года назад. Налог теперь исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости. Причем на всех уровнях утверждалось, что увеличения нагрузки на бизнес не последует. Поэтому каждому региону дали право самостоятельно определить параметры, при которых тот или иной объект войдет в Перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости: в диапазоне от 0,1 до 2 процентов.

Однако сыктывкарские депутаты, озабоченные увеличением сборов в казну города, решили, что обычные граждане за квартиры, дачи и гаражи будут платить налог в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости (по всей стране ставка — 0,1), а вот предприниматели, у которых есть «иное недвижимое имущество», обязаны «помогать» казне по максимуму — платить аж два процента. Это решение было утверждено на сессии горсовета 25 ноября 2014 года.

При этом другие регионы подошли к установлению ставки налога весьма осторожно. Например, наши соседи-кировчане установили коэффициент «единичку», Республика Крым — тоже. Даже богатая Москва, где совсем другие масштабы и уровень жизни, — 1,3. Захолустный Сыктывкар на их уровне почему-то оказался самым «продвинутым» — здесь установили максимальную ставку.

Декабрь прошлого года для сыктывкарских предпринимателей оказался поистине «черным». К примеру, владелец помещения, в котором располагается небольшой магазин хозтоваров, получил «квиток», согласно которому ему предлагалось уплатить налог в 185 тысяч рублей. Это при том, что в прошлом году за те же «квадраты», на которых располагается его магазинчик, он уплатил около 16 тысяч рублей. То есть налог вырос в 11 раз!

Ставка на добивание

По мнению предпринимателей, перечень объектов, принятый Министерством экономики РК за 2015 год, составлен, мягко говоря, некорректно. То же самое можно сказать и про последующие годы. Причем этот так называемый «золотой список» расширялся странным образом: в 2015-м

таких объектов было 1885, в 2016 году — уже 1940, в 2017-м стало 3163, а в 2018 году их число возрастет уже до 4142.

Предприниматели уверены, что нынешний год может для многих из них стать последним в бизнесе. И если даже все уплатят предъявленные счета, в следующем году собирать налог будет не с кого: многие предприятия просто закроются. И тогда «золотой список» в одночасье превратится в бумажный.

К примеру, один из предпринимателей получил извещение, что ему за свои несколько объектов, расположенных далеко не в центре города, нужно уплатить 490 тысяч рублей! Где их взять? К тому же стало известно, что ему нужно будет задним числом уплатить налог за 2015 год, поскольку тот якобы был не пересчитан. И это, видимо, окончательно добьет владельца недвижимости…

Да и казне — убытки…

Предприниматели — люди смелые. Далеко не все покорно пошли платить по предъявленным счетам.

Изучив документы, многие отправились в суды. Понятно, что независимая оценка стоит денег, плюс судебные расходы. Однако уже есть факты, которые свидетельствуют: оценка стоимости зачастую взята чуть ли не с потолка. Проводилась эта оценка заезжей фирмой и, как считают многие владельцы объектов, по каким-то непонятным формулам. В результате кадастровая стоимость снижается, обратившимся в суды бизнесменам возвращают понесенные расходы, а эти выплаты — из республиканского бюджета. Другими словами, вместо прибыли казна несет убытки.

Инициативная группа обратилась за помощью в Союз промышленников и предпринимателей. В январе с.г. вице-президент Союза Владислав Рудой собрал на одной площадке чуть ли не весь правительственный бомонд, пришли и порядка четырех десятков предпринимателей. На этом собрании прозвучало много неприятных фактов, свидетельствующих о том, что необходимо срочно исправлять ситуацию.

Кстати, в кулуарах совещания мелькнула информация и о том, что в некоторых районах начались «странные» пожары: горят деревянные объекты. Похоже, что такие пожары — не последние. Потому что обладать недвижимостью, даже ветхим гаражом или складом, становится теперь слишком накладно…

«С кем вы, господа депутаты?»

Предприниматели обращались в разные инстанции, в том числе к депутатам МО ГО «Сыктывкар». В обращениях, в частности, приводятся слова Президента страны о создании благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете, что является ключевым условием развития малого и среднего бизнеса.

В связи с этим задается вопрос: с кем вы, господа депутаты? «Своими действиями вы разоряете малый бизнес и вынуждаете нас закрываться. Малый бизнес для многих — это семейный бизнес, здесь нет больших доходов, скорее, это вопрос социальный. Предприниматели просто работают, пытаясь прокормить свои семьи, создавая при этом еще и рабочие места. Чаще всего нам не нужна никакая поддержка, просто не нужно нам мешать работать», — говорится в обращении.

В письме содержится просьба пересмотреть решение от 25.11.2014 г. № 29/2014-406 «О введении на территории МО ГО «Сыктывкар» налога на имущество физических лиц» в части установления налоговой ставки в размере 2% в отношении объектов административно-делового и торгового назначения. И уточняется, что данная ставка должна быть дифференцированной с учетом всех особенностей объекта недвижимости.

От редакции. Письмо с обращением к Президенту уже готово, идет сбор подписей. К предпринимателям Сыктывкара хотят присоединиться их коллеги из других муниципалитетов…

Анатолий ПОЛЬКИН.