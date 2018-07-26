Своих жертв кровопийцы выбирают по запаху

Сотрудники института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН констатируют увеличение численности комаров, чему способствует нынешнее влажное и теплое лето.

Счет идет на миллиарды

Всего в Коми обитает 38 разновидностей комаров, их различают по длине лапок, хоботков и расцветке. Есть среди них и малярийные, но они опасны лишь там, где существуют очаги этого заболевания. А в Коми малярия не регистрировалась уже полвека.

При Сыктывкарском институте биологии федерального научного центра имеются специальные миниатюрные водоемы для изучения личинок кровососов. Благодаря этому местные биологи могут определять ежегодные колебания средней численности комаров.

Ученые подсчитали, что только с поверхности институтского водоема вылетело примерно 10 тысяч комаров. А за 60 секунд человека могут атаковать не менее двух десятков кровососущих насекомых. И если посчитать, сколько водоемов в Коми, да еще с учетом того, что летние виды комаров дают два поколения потомства – получится картина из фильмов ужаса…

По словам научного сотрудника Института биологии Елены Панюковой, «волны жизни» комара могут быть связаны с солнечной активностью: в какой-то период их становиться больше, в какой-то меньше. Но человек сам может регулировать их популяцию в городской среде.

– Можно создать комфортные условия проживания для людей без комаров, при этом не нанося вред природе. Скашивание травы, чтобы не было стоячих луж, осушение подвалов. Ведь от бесхозяйственности разводятся подвальные комары, – говорит Елена Панюкова.

Ложка дегтя

Если вам кажется, что комары и прочие мошки вас «любят» больше, чем других, это не значит, что вы слишком мнительны. У комаров действительно есть «гастрономические» предпочтения.

Известно, что комаров притягивают люди с большим содержанием половых гормонов: тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин. Насекомых манит аромат духов и одеколонов. А крепкий соленый запах пота, наоборот, отпугивает. Беременные женщины (у них меняется гормональный фон) тоже привлекательная добыча для кровососов.

Как правило, для защиты от насекомых используются различные средства, в том числе и репелленты. Однако яды, содержащиеся в репеллентах, вредны и для человека. Через поверхность кожи они попадают в кровь, а затем в печень. Кроме того, нередко вызывают аллергическую реакцию.

Безопасной альтернативой репеллентам могут служить натуральные средства – масло гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Достаточно смазать ими открытые участки тела или капнуть масло на источник огня. Эффект длится 40-50 минут. Смесь из одеколона (1 ст. ложка), валерьянки (8-10 капель) и гвоздичного или анисового масла (8-10 капель) защитит открытые участки тела в течение 30-40 минут. Длительное действие имеет ромашка. Разложите в доме букеты ромашки — это избавит вас от насекомых.

При укусе комар вводит в ткань свою слюну, чтобы кровь не сворачивалась. В результате организм начинает бороться с антителами и возникает раздражение. Зуд и воспаление от укусов насекомых можно легко снять. Для этого разведите одну столовую ложку соли или соды в стакане теплой воды. Смоченной в растворе ватой смажьте укусы. Соль и сода предот-вращают всасывание слюны комара в кожу и снижают ее чувствительность. Помогает снять зуд сок цитрусовых, чеснока, лука, листьев петрушки и подорожника.

Старожилы коми сел советуют: отправляясь на природу, надевайте светлую одежду. Потому что черный цвет привлекает комаров. А самым популярным средством отпугивания комаров у охотников с давних времен считался березовый деготь. Его добывали из тлеющей березы и смешивали с каким-либо маслом (в чистом виде деготь использовать нельзя).

Лечебные укусы

Комары — существа, на наш взгляд, противные, но они являются важным звеном пищевых цепочек. Без них полностью изменился бы весь растительный и животный мир. Да и жизнь человека претерпела бы серьезные изменения.

Польза от комаров начинается задолго до того, как они превращаются во взрослых особей. Некоторые земноводные выбирают себе их яйца и личинки в качестве основного элемента питания. Комариные личинки обладают высокой способностью фильтровать воду. Всего за один час одна особь может пропустить через себя около одного литра воды. Также они помогают очищать водоемы.

Комары приносят пользу даже после своей гибели. После превращения во взрослую особь куколка выносит с собой из водоема огромное количество микроэлементов, которыми после смерти обогащает почву.

Самцы нужны в природе и для активного размножения растений. В отличие от самок, они ведут травоядный образ жизни и не используют кровь в качестве пищи. Зато самцы опыляют растения, способствуя их развитию.

Как ни парадоксально, но комары полезны и для нашего здоровья. В некоторых странах Востока

практикуют комариную терапию для лечения. Ее суть основана на способности кровососов находить слабые и болезненные места на теле человека. Ученые выяснили, что насекомые садятся именно на больные участки, так как они излучают больше тепловой энергии. Комары способны устранять мелкие капиллярные тромбы и улучшать кровоснабжение.

Спрашивается: так за что же мы ненавидим этих маленьких существ с нежными крылышками, которые жалобно пищат от голода?

Екатерина МАКАРОВА.