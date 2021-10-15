После избрания Олега Михайлова в Госдуму России, вакантное место в республиканском парламенте коммунисты решили передать беспартийному юристу Виктору Воробьеву.

Его кандидатура 8 октября была согласована на президиуме ЦК КПРФ, который принял соответствующее постановление за подписью лидера партии Геннадия Зюганова.

Виктор Воробьев возглавит вторую по численности партийную фракцию в Госсовете Коми.

Защитник студентов

Хотя Виктор Воробьев и не член КПРФ, тем не менее, активно участвует во внутрипартийной жизни. Кроме того, он является членом республиканской Избирательной комиссии от КПРФ с правом совещательного голоса, был помощником депутата Госсовета Коми Олега Михайлова. Год назад по территориальному партийному списку шел в депутаты Госсовета Коми по Эжвинскому району Сыктывкара. Коммунисты тогда проиграли, но в целом показали неплохой результат.

Виктор Воробьев известен как защитник прав студентов и научно-педагогических работников. Он принимал участие в ряде резонансных дел – представлял в суде интересы экс-декана юридического факультета Сыктывкарского госуниверситета Риты Тории, экс-директора Коми научного центра Российской академии наук Владимира Володина, экс-ректора УГТУ Дмитрия Беляева, экс-проректора Коми пединститута Светланы Колосовой…

Спасибо «единороссам»!

Что интересно, Виктор Воробьев стал депутатом благодаря… «единороссам». Напомним, что после сентябрьских выборов прошлого года партия власти решила передать депутатский мандат нынешнему спикеру парламента Коми Сергею Усачеву, который входил в территориальную группу, показавшую весьма скромный результат.

Коммунисты безуспешно пытались доказать в суде, что Сергей Усачев незаконно получил мандат. Причем интересы КПРФ там как раз представлял Виктор Воробьев.

Республиканская Избирательная комиссия и судебные инстанции тогда посчитали, что распределение мандатов – это сугубо внутрипартийное дело. Таким образом был создан прецедент, которым в данном случае и воспользовались коммунисты.

Преступников все ищут?

В сентябре прошлого года кандидата в депутаты Госсовета Коми Виктора Воробьева злоумышленники прямо на выходе из здания Сыктывкарского суда, где рассматривался его иск к Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района, брызнули из шприца в глаза зеленкой. Врачи зафиксировали химический ожог первой степени. От тяжких последствий для здоровья его спасли линзы.

По факту нападения на Виктора Воробьева было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор расследуется. Ситуация весьма странная и непонятная, поскольку в том районе, где был осуществлен террористический акт (будем называть вещи своими именами), находится целый комплекс зданий, относящихся к правоохранительным структурам. Следовательно, есть камеры видеонаблюдения. Поэтому не попасть «в кадр» на ступеньках Сыктывкарского суда – это все равно, что пройтись незамеченным по красной дорожке на каком-нибудь кинофестивале.

Так, может, никто и не ищет преступников?

Распределили «портфели»

В Госдуме РФ восьмого созыва Коми будут представлять два депутата-коммуниста. Олег Михайлов, избранный по Сыктывкарскому одномандатному избирательному округу, вошел в состав Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. А главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий (возглавлял на выборах территориальную группу КПРФ, в которую входили Мурманская и Архангельская области, Карелия и Коми) будет заседать в Комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Проигравшая на выборах в Госдуму Ольга Савастьянова (выдвиженка от «Единой России») неожиданно для многих осталась работать в российском парламенте, причем заняла одну из ключевых должностей – возглавила секретариат председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Сергей МОРОХИН.