Священник из Воркуты несет службу вдали от Родины — там, где свирепствуют тайфуны и тропическая лихорадка

Об отце Алексии, который еще недавно окормлял православных в Усть-Цильме, прихожане рассказывают с гордостью. Ведь уже два года иеромонах Алексий (в миру — Лапшин) несет службу в далекой Маниле. В русской православной церкви на Филиппинах.

А до этого он приезжал в Усть-Цильму из Воркуты. В построенной недавно церкви постоянного священника тогда не было, и окормлять паству сюда время от времени приезжали отец Петр и отец Алексий.

Священники оказались личностями образованными и незаурядными. Так, отец Алексий закончил МГИМО. Перед тем, как приехать в Воркуту, служил в Николо-Шартомском мужском монастыре (Ивановская область).

Прихожане до сих пор поддерживают связь с отцом Алексием, общаются с помощью интернета, просят помощи и совета. А батюшка в свою очередь искренне интересуется их делами.

Наш человек в Маниле

Филиппины — островное государство с очень высокой плотностью населения. Часть жителей исповедует ислам, часть — буддизм, но большинство — это христиане-католики.

Русская православная община возникла в Маниле в 1930-е годы, когда в стране появилось много русских эмигрантов. В 1934 году было принято решение об учреждении прихода в честь Иверской иконы Божией Матери. Однако церковь была разрушена во время бомбардировок в 1945 году.

В ХХI веке РПЦ решила укрепить свои позиции на Филиппинах. Ныне Иверский приход в Маниле возрожден, и там несет церковное служение «наш» иеромонах Алексий (Лапшин).

Кто-то скажет: повезло, мол, батюшке. Теплое море, тропический климат, зелень, фрукты — словом, рай на земле, это тебе не Воркута! Все так… и совсем не так.

Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — той зоне планеты, где часты землетрясения, тайфуны, цунами, извержения вулкана. В 2013 году тайфун нанес стране сильнейшие разрушения. А вулкан Апо активен и часто выбрасывает горячие струи сернис-того газа и водяного пара.

Отец Алексий ведет службы и в Маниле, и на островах. Сан обязывает его стойко переносить тяготы жизни, особенно жаркий и влажный климат, непривычный для северянина.

Дважды за год он болел, лежал в тропической лихорадке, не зная, сумеет ли выкарабкаться. Все это время его прихожане в Усть-Цильме переживали, истово молились за здравие батюшки.

Жара и пробки

Корреспондент «Трибуны» с помощью интернета побеседовал с отцом Алексием.

— Батюшка, как случилось, что вы, закончив столь престижный вуз — МГИМО, выбрали такой путь?

— Сразу после института я занялся бизнесом — как и многие в 1990-е. Но время было непростое. К Богу я обратился в 24 года, чудом избежав смерти. Я увидел, что есть много доказательств существования Бога. Бог не просто существует, Он действует в этом мире. Когда пробуешь со смирением молиться — Бог отвечает, и уже не нужны другие доказательства. Он — Творец Вселенной — исполняет наши незначительные просьбы! Мы называем это чудом, но это как раз норма…

— Вы получили духовное образование?

— Будучи насельником Николо-Шартомского монастыря, куда я ушел в 30 лет, я закончил семинарию и затем два года учился в академии.

— Сегодня многие россияне, особенно молодежь, стремятся уехать за границу. Чтобы получить там престижную работу, проходят конкурсы, кастинги. А как священники попадают за рубеж?

— Два года назад священноначалием Русской православной церкви было принято решение о духовном окормлении соотечественников в Юго-Восточной Азии. Информация обо мне была у архиепископа Сергия Солнечногорского, которому поручили управление приходами РПЦ в ЮВА. На Филиппинах важно знать английский — это здесь второй государственный язык.

Манила — самый густонаселенный город мира, один из самых загрязненных. Круглый год жара, до моря — целый день в пробках, поэтому не думаю, что могло быть много желающих. К тому же немногие из тех, кто знает языки и ориентируется за границей,

идут в священники. Я получил благословение и поехал. Думаю, что здесь я принесу больше пользы Христовой церкви.

— Что было для вас самым непривычным, самым трудным в этой стране? Какими качествами надо обладать, чтобы служить в Маниле?

— Главное для священника — любить Бога и свою паству, то есть потенциально — всех окружающих. Нужно привыкнуть к климату, специфической кухне и к постоянной угрозе заражения тропическими лихорадками. Самым трудным было после размеренной монастырской жизни продолжать монашеское служение здесь, вне монастырских стен. Ну и не могу не сказать про нос-

тальгию.

— В чем особенность паствы на Филиппинах?

— Основу нашего прихода в Маниле составляют молодые филиппинцы. 70% от 100-миллионного населения страны — католики (в 17-19 веках страна была колонией Испании). Эти люди о православии и о России ничего не слышали. Тем важнее наша миссия. Русских здесь пока не очень много, и они стараются не задерживаться в столице: Филиппины — это 7 тысяч островов, в том числе немало «райских». Для них на двух самых популярных островах — Себу и Боракае — мы также наладили регулярные богослужения.

Крещение в океане

Русская православная церковь на Филиппинах имеет свой официальный сайт, где можно почерпнуть немало любопытной информации.

В церкви там, как и у нас, проходят и крещение, и венчание, празднуют Пасху и Рождество. В 2015 году был своеобразный рекорд: здесь одновременно 239 человек приняли православие. Их крестили прямо в Тихом океане.

Многие ищут в церкви поддержку и участие. Простые люди здесь очень бедны. Филиппинцы, как дети, радуются подаркам из России — мелкой бытовой вещице или просто еде.

Но православная церковь здесь больше чем просто церковь. Это еще и культурный центр, рассказывающий о нашей стране, народе. С участием священников проходят и мирские праздники. Например, в июне в посольстве был торжественный прием по случаю национального праздника — Дня России, который, кстати, празднуется в один день с Днем Филиппин.

Людмила КУДРЯШОВА.