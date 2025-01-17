Крещением завершается череда рождественских праздников. Считается, что в ночь на 19 января землю покидают души усопших, посетившие ее, чтобы повидать родных. Священнослужители освящают воду 18 января в храме (такая вода называется богоявленной), а затем 19-го – в водоемах, где проходят традиционные крещенские купания (для них готовят проруби в виде креста).

По мнению священнослужителей, святой считается вода, освященная в храме 18 января либо набранная 19-го из источника с освященной крещенской прорубью. Она не портится на протяжении многих месяцев и способствует исцелению души и тела, если употреблять ее натощак с молитвой и верой в Бога. Дома хранить ее положено в темном месте в стеклянном сосуде. Достаточно добавить немного святой воды в емкость с обычной, чтобы всю ее сделать святой.

Одни представители церкви утверждают, что в Крещение вся вода, независимо от источника, становится святой. Другие настаивают на том, что таковой может считаться только вода, которую освятили с молитвословиями в храме или на водоеме.

За и против

Факт, что крещенская вода не портится, многократно подтверждался с давних времен. В атеистической литературе советского периода давались следующие объяснения этому феномену. В воде, взятой из чистого источника морозной зимой, отсутствуют гнилостные бактерии, органические вещества, а именно из-за разложения органики вода портится. Такая вода может месяцами храниться в закупоренной емкости без потери качества. Но если ее оставить открытой, туда попадут микроорганизмы, и святая вода испортится. В церкви святая вода хранится в серебряной посуде, либо в нее опускают серебряный крест во время освящения. Ионы серебра уничтожают микроорганизмы.

Со стороны приверженцев религиозной теории приводятся контраргументы. Во-первых, в старые времена в церквях не было серебряной утвари, а вода после освящения 18-19 января успешно хранилась месяцами. Во-вторых, вода в Крещение становится святой на всей планете, а не только в регионах с холодным климатом – в теплых краях нет морозов, который подавляет развитие органики в природных источниках.

Научный подход

Ученые выяснили, что вода, набранная из любого источника 18-19 января, имеет такие свойства:

— остается свежей значительно дольше по сравнению с водой, набранной в любой другой период;

— при замерзании образует лед с особой кристаллической структурой;

— обладает иным электромагнитным потенциалом.

Наука пришла к выводу, что вода меняет свои свойства из-за расположения планеты относительно Солнца. В указанный период Земля движется с наибольшей скоростью в году и максимально близко от нашего светила. Это влияет на электромагнитный потенциал молекул воды.

Низкая электромагнитная проводимость делает воду средой, неблагоприятной для размножения микроорганизмов. И наоборот – в середине июля, когда наша планета находится на удалении от Солнца и движется медленнее, вода в водоемах начинает активно «цвести».

«Вставай, царевич!»

В сказках и былинах упоминается «живая» и «мертвая» вода, которой свойственны чудодейственные качества: «Спрыснул волк Ивана-царевича мертвою водою – его тело срослося, спрыснул живою водою – Иван-царевич встал».

«Мертвая» вода, несмотря на свое название, никого не убивает – наоборот, она сращивает разрубленные и даже возвращает утраченные части тела. Но возродить способна только «живая» вода. Известный фольклорист Владимир Пропп

писал, что «мертвая» вода превращает героя сказки в настоящего умершего, не витающего между двух миров. И только в таком состоянии на него позднее может подействовать «живая» вода. Чудесная жидкость не только оживляет, но и возвращает молодость. Чтобы сбросить несколько десятков лет, нужно всего лишь испить «живой» водицы.

Католит и анолит

Физики определяют «мертвую» и «живую» воду по кислотно-щелочному балансу – ph. Выяснилось, что «живая» и «мертвая» вода – это электрически заряженные жидкости: «мертвая» имеет положительный заряд, 2живая» – отрицательный. И их можно приготовить с помощью ионизатора. Работает устройство так: в воду, собранную в две разные емкости, посредством электродов подается ток. Под его воздействием вода расщепляется на ионы, то есть один электрод скапливает вокруг себя положительно заряженные ионы, а другой – отрицательные. Положительно заряженная вода и есть «мертвая», или, как ее называют, анолит. С отрицательным зарядом вода – «живая», это католит.

Приобретенные свойства электроактивированная вода сохраняет не более 6 часов. Употреблять такую воду можно только в ограниченном количестве и исключительно в целях лечения и профилактики.

В медицине и сельском хозяйстве анолиты и католиты используют с целью дезинфекции и стерилизации инструментов, помещений, аппаратуры, а также при лечении различных заболеваний. «Мертвая» вода относится к антисептикам, и с ее помощью обрабатывают раны и воспаления, устраняют аллергические реакции. «Живая» вода – это иммуностимулятор и антиоксидант, который направлен на общее оздоровление.

До изобретения ионизатора «мертвой» водой считали осадки – ведь кислотно-щелочной баланс дождевой воды составляет не более 5 единиц. А к «живой» относили воду из подземных ключей, баланс которой 7-8 единиц.

Что пьют горцы

По утверждению исследователей, в мире на сегодняшний день известно лишь несколько уникальных источников, воду в которых можно охарактеризовать как «живую» или «мертвую». Расположены они, как правило, в горах.

Помимо того, что в горных породах сосредоточено огромное количество полезных веществ, в них происходят определенные подземные процессы, в результате которых возникают особые энергетические потоки, способные вызывать так называемые «подземные грозы». Они обычно взаимодействуют с атмосферными грозами. Эти два энергопотока подобно двум электродам осуществляют так называемый процесс электролиза. В результате появляется «живая» («-») и «мертвая» («+») вода. Многие долгожители пьют воду из источников, подпитываемых с гор.

Непочатая вода

А еще существует так называемая «непочатая» вода. Именно ее используют для обрядовых и магических целей. Непочатой (или непитой) называли воду, зачерпнутую из источника раньше других жителей села до восхода солнца. Ходить за такой водой следовало натощак, молча, ни с кем не разговаривая и не здороваясь со встречными. Наливая воду, нужно было зачерпывать ее только по направлению с запада на восток. Нельзя было отливать из ведра или зачерпывать ее вторично. Нужно было зачерпывать воду новым ведром, наполнять сосуд с первого раза, не доливая его и не отливая из него, а затем нести проточную воду к дому, не оглядываясь по дороге. При набирании воды из источника следовало креститься самому и крестить воду.

Наиболее сильной считалась вода, набранная из трех, а лучше семи или девяти источников. Это могли быть родники, ручьи или колодцы. Считалось, что набирать непочатую воду нужно в утро Рождества или Нового года, на Сретение, в Великий четверг или пятницу, в день Ивана Купалы.

Непочатой водой умывались, мыли больных и младенцев, окропляли ею скотину, хозяйственные постройки, пчелиные ульи. Непочатая вода помогает и от сглаза. Применяли непочатую воду и при подозрении на порчу. Чтобы привлечь благополучие и достаток, емкость с водой закапывали в поле, саду, огороде.

Вначале было море

По-коми вода называется коротко и просто – ва. Согласно мифологии, вода была основой всего. «Вначале не было ничего, кроме воды. Летала над бескрайней водой утка-ч\ж» – так начинаются многие коми мифы о сотворении мира. Со дна Мирового океана боги-демиурги в образе уток достали землю, на которой создали все остальное.

Считалось, что вода уносит болезни, сглаз, несчастье, которые знахари, как правило, посылают «ва ньылыд» (вниз по воде, по течению).

У коми народа было принято по разным поводам приносить жертвы воде. Где-то каждую весну дарили подарки только что вскрывшимся ручьям, рекам, ключам, в другом месте рыбаки отдавали воде первую рыбу, хлеб с солью и т.д.

Некоторые водные источники в Коми крае считались целебными. Так, люди издавна совершали паломничество к озеру Синдор, к некоторым святым ключам. Например, к источникам села Ыб.

Текучая или кипящая вода считалась ловъя ва – «живой», стоячая – кулан ва – «мертвой». Отсюда почтение к ключам и дождевой воде. Как и в русских сказках, «мертвая» вода сращивает кости и мясо, а «живая» – возвращает к жизни. Еще в коми легендах встречается ням\д к\т\д\м ва (вода от замоченных портянок), которая может привести к гибели.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.