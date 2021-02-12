На территории Пижемского месторождения, которое находится в Усть-Цилемском районе, есть не только титановая руда, но и редкоземельные металлы (циркон, тантал, ниобий), а также золото и алмазы. Разработкой этих природных богатств будет заниматься московская компания «Руститан».



Сегодня Россия является импортером титана, в котором остро нуждаются высокотехнологичные отрасли, включая космос и «оборонку». При этом в стране есть несколько месторождений титановых руд, но они либо мелкие, либо слабо разработанные. Примерно четверть разведанных запасов сосредоточена в Мурманской области, около 46% приходится на долю Пижемского месторождения – его считают одним из крупнейших в мире.

Сам по себе диоксид титана – это сырье, которое нуждается в первичной переработке. В свое время АО «Руститан» совместно с Институтом металлургии РАН разработал схему обогащения титановых руд, разведанных на севере Коми еще в советское время. В 2016 году проект, предусматривающий в том числе строительство горно-обогатительного комбината, оценивался в 35 млрд рублей. При этом прогнозный ресурс Пижемского месторождения, по разным оценкам, от 100 до 200 млн тонн титановых руд. При намеченных темпах разработки этих запасов хватит не менее чем на 100 лет.

Флаг вам в руки

Однако до сих пор проект находился в «спящем режиме» и был актуализирован после того, как в России появился амбициозный план освоения Арктики. И хотя сама Стратегия развития Арктической зоны уходит куда-то «за горизонт» (до 2035 года), работы на Пижемском месторождении начнутся уже в ближайшее время.

Под державным «арктическим флагом» проект, разработанный много лет назад частной фирмой в целях извлечения руды (и собственной прибыли), вдруг приобрел масштабный государственный характер. К общему делу готовы подключиться и «Роснано», и «Росатом», и даже, что характерно, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

В прошлом году глава ФСИНа (кстати, бывший руководитель УФСБ по Коми) Александр Калашников подписал с ГК (группой компаний) «Руститан» договор о сотрудничестве. Третий «подписант» соглашения – глава Коми Владимир Уйба. Правда, подпись губернатора носит, скорее, протокольный характер – формально он лишь представляет территорию, которую федералы намерены освоить (заодно и десятки миллиардов рублей) в рамках «Арктической стратегии».

Рабсилу заказывали?

В исправительных колониях на территории Коми содержится около 6,5 тысячи осужденных. Часть из них ФСИН готов предоставить ГК «Руститан» в качестве рабочей силы. Наверняка они обойдутся московской компании гораздо дешевле, чем вольнонаемные. Что же касается 16 тысяч безработных жителей Коми, то они по этому поводу могут не беспокоиться.

Однако коренное население – устьцилемов – тревожит не только возможное соседство с уголовниками. Окрестности живописной реки Пижма, которая впадает в Печору, – это традиционная среда их обитания. Причем титановое месторождение вплотную прилегает к Пижемскому заказнику, с его «краснокнижными» представителями флоры и фауны. И появление возле реки горно-обогатительного комплекса (саму же руду собираются добывать открытым способом, из карьера) вызывает, мягко говоря, немало сомнений.

А с другой стороны, кто их, собственно, спрашивает – коренных жителей? Все решено на самом «верху» – даже не в Сыктывкаре (где три стороны торжественно обменялись папочками), а в «златоглавой» Москве.

Пропавшая экспедиция

Помимо титановых руд и кварцевых песков, на территории Пижемского месторождения есть также редкоземельные металлы. Более того, еще в 70-80-е годы Ухтинская геологоразведочная экспедиция обнаружила здесь золото и алмазы.

Но грянули «лихие» 90-е, и Ухтинская экспедиция обанкротилась. На ее «обломках» возникла «Терра-2», которая пыталась самостоятельно продолжать поиски золота и алмазов на Тимане. Ее руководители были уверены, что им удастся найти не только россыпные, но и коренные залежи драгоценностей. Они обращались в коммерческие банки с просьбой профинансировать поиски и пытались найти поддержку у властей Коми.

«Золотая птичка»

Чтобы доказать перспективы, которые могло дать открытие кимберлитовых трубок, содержащих алмазы, руководители «Терры-2» даже показали «товар лицом». Из уже найденных золота и алмазов сделали герб республики.

— Разработать эскиз мы попросили старых мастеров, участвовавших в создании высшей награды Великой Отечественной — ордена Победы, — рассказал «Трибуне» один из тогдашних руководителей «Терры-2» Владислав Шеметько. — Изготовили реликвию мастера ЗАО «Ювелиринторг». На герб ушло 330 граммов золота и 150 бриллиантов…

Герб Коми изготовили к 80-летнему юбилею Коми, который с размахом отмечался летом 2001 года. Первый глава республики Коми Юрий Спиридонов организовал тогда масштабный праздник для всех жителей региона. А уже в декабре он неожиданно проиграл выборы и лишился власти. После этого о драгоценном символе республики надолго забыли – и в прямом и в переносном смысле.

Какое-то время «золотая птичка» хранилась в сейфе «Ухтабанка». А в 2011 году муниципалитет, которым в ту пору руководил Олег Казарцев, принял решение о передаче его в собственность республики: он была перевезен в Сыктывкар, и бывший в то время главой Коми Вячеслав Гайзер лично передал его на вечное хранение в Национальный музей РК.

Директор Национального музея РК Ирина Котылева подтвердила, что драгоценный герб хранится у них. Как один из экспонатов, он был представлен в музее на выставке, посвященной 80-летию Коми. Подобная выставка готовится и к столетнему юбилею республики.

Таким образом, богатства Коми – золото и алмазы – жители республики теперь могут увидеть только в музее. Да и то – по большим праздникам.

Игорь ВОЛКОВ.

«По-барски и по-татарски»

Спиридонов приказал отлить золотые значки

В своей книге «В одно касание» известный писатель Борис Алмазов, друживший с Юрием Спиридоновым, вспоминает, как «юралысь» распорядился первыми найденными в Коми алмазами:

«Алмазы доставили главе республики, и Юрий Алексеевич Спиридонов – сам по профессии горный инженер, кандидат технических наук и доктор экономики – после того, как отплясали вокруг находки журналисты с фотовспышками и сенсация улеглась, стал размышлять, что же теперь с этой находкой делать. Связался с Москвой. Там, недолго думая, обратились к алмазным специалистам и разъяснили, что нужно найденные 17 алмазов надлежащим образом исследовать. Такое исследование производится в специальной международной ассоциации в Нидерландах, куда их и следует доставить на экспертизу.

Далее начались многомесячные переговоры с этими самыми оценщиками в Нидерландах, в результате которых было получено не то приглашение, не то разрешение: мол, везите – ждем с дорогой душой! Вот тут-то все и тормознулось! <…>

Когда запросы, просьбы, требования, отношения и прочие бумаги походили по инстанциям несколькими кругами, возвращаясь каждый раз в исходную точку, глава республики Юрий Алексеевич Спиридонов плюнул и распорядился «по-барски и по-татарски».

– Сколько у нас в республике Героев Советского Союза? Отлить им к юбилею республики золотые значки, вмазать туда эти алмазные молекулы и торжественно (но под расписку!) вручить. Тем более что прецеденты имеются: высшие ордена Российской империи изготавливались штучно, усыпанные драгоценными ювелирными камнями, да и советский Орден Победы тоже с бриллиантами. А наша республика чем хуже?!

На том и порешили и равномерно так – исполнили! А по геологической линии отчитались, что да, действительно, алмазы обнаружили и образцы (два или три) в коллекцию Горного института предоставили, однако представленные находки технических алмазов ювелирной ценности не представляют, а потому и установленной стоимости не имеют».