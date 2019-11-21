В среду в Ухтинском государственном техническом университете состоялись выборы ректора. На этот пост претендовали два кандидата – профессор Руслан Агиней и проректор по научной работе УГТУ, кандидат технических наук, доцент Иван Курта. 64 человека проголосовали за профессора. 15 бюллетеней признаны недействительными.

Теперь кандидатуру нового ректора должны утвердить в Министерстве науки и высшего образования России, хотя советник при ректорате Дмитрий Безгодов считает, что это уже простая формальность.

Однако бывший и.о. ректора УГТУ Дмитрий Беляев заявил, что итоги выборов могут быть признаны незаконными.

Напомним, что Д. Беляев поначалу считался фаворитом в борьбе за кресло руководителя вуза. Но после конфликта с президентом УГТУ Николаем Цхадая господин Беляев не прошел аттестацию, его кандидатуру «зарубили» в Москве. Тем не менее, он тоже подавал заявление на участие в выборах. Правда, не был включен в официальный список претендентов.

Как сообщает «Комсомольская правда», опальный кандидат на пост ректора ухтинского вуза рассказал, что Генпрокуратура проверила приказ Министерства науки и высшего образования о порядке проведения и сроках аттестации кандидатов руководителя образовательной организации. В приказе нашли «коррупциогенные факторы».

После вынужденного «ухода» г-на Беляева из вуза его сторонники предприняли ряд шагов в его защиту. В частности, лидер профсоюзной организации УГТУ Александр Качесов, являющийся членом конкурсной комиссии, от лица студентов и работников вуза направил письмо в поддержку уволенного Беляева. В письме утверждалось, что непройденная аттестация не может быть барьером на пути к креслу главы университета.

За неделю до выборов, 13 ноября, Дмитрий Беляев направил заявление в адрес Комиссии по выборам ректора УГТУ о том, что остается кандидатом в ректоры. Отметим, что как кандидат на должность ректора он был выдвинут 18-тью коллективами университета и Ученым советом.

Подводя итоги выборов, Александр Качесов отметил, что они прошли организованно и без нарушений. При этом он не исключает возможных судебных разбирательств. Все зависит от того, будет ли на этом настаивать Дмитрий Беляев. Возможно, что на ситуацию в вузе теперь повлияет и уголовное дело против Николая Цхадая, который был задержан 21 ноября, на следующий день после выборов ректора.

Анатолий ПОЛЬКИН.