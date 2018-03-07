Сыктывдинцы хотят вчинить иск министерству

В прошлом году «Трибуна» опубликовала материал «Сыктывдинскому району грозит экологическая катастрофа».

Речь в статье шла о том, что песчаный карьер в 14-м квартале лесного массива Сыктывкарского лесничества превращается в большую помойку. Из города сюда вывозятся отходы лесопиления, строительный мусор и бытовые отходы, имеющие характерный запах формальдегида — опаснейшего отравляющего вещества. Эти «ядовитые» опилки относятся к отходам четвертого и пятого классов опасности. И по закону подлежат утилизации только на специальных полигонах.

Сотрудники службы по надзору в сфере природопользования провели проверку «сигналов» и выяснили, что отходы лесопиления вывозились с объектов ООО «СевЛесПил».

Материалы проверки попали в прокуратуру, а потом и в суд, который признал незаконными действия ООО «СевЛесПил» по засыпке карьера опилками. Предприятие обязали устранить нарушения природоохранного законодательства. То есть «ликвидировать несанкционированную свалку».

А сор и ныне там

Казалось бы, вопрос решен, жители района могут спать спокойно. Однако руководство ООО «СевЛес-Пил» так и не приступило к исполнению судебного решения. Вместо этого в бой ринулись юристы предприятия. Надо отдать им должное: они свой хлеб отрабатывают честно. Воспользовавшись тем, что их родное предприятие действовало с разрешения Минприроды республики, они решили свалить всю ответственность на это ведомство. Дескать, «СевЛесПил» вообще только исполнитель и действовал строго по тем правилам, которые ему были продиктованы.

Свою позицию фирма отстаивала и в очередном судебном процессе, который состоялся уже в январе 2018 г. В результате Сыктывкарский городской суд, рассмотрев дело по иску сыктывдинского прокурора о возложении обязанности устранить нарушения природоохранного законодательства, в иске отказал. Суд принял во внимание тот факт, что ООО «СевЛесПил» действовал по договору, заключенному еще в 2012 году, который был перезаключен в 2016-м. И рекультивацию провел в соответствии с проектом. А за это время в законодательство были внесены изменения, которые не были отражены в старом договоре. На этом основании суд посчитал, что «СевЛесПил» договор не нарушил.

Особая вредность

Однако этот вердикт будет оспариваться в Верховном суде Коми. Как считает районная прокуратура, Сыктывкарский суд не учел серьезные нарушения, выявленные проверкой.

Рекультивация, указанная в проекте, предусматривала послойную засыпку карьера вскрышным грунтом и опилками небольшими слоями, но никак не навалом отравленных опилок высотой в пять метров и засыпкой их сверху тонюсеньким слоем песка, разровненного бульдозером! По мнению прокурора, данный участок леса, который когда-то предоставлялся Министерством природных ресурсов ООО «СевЛесПил» для разработки, по сути был превращен в полигон для захоронения отходов IV и V классов вредности.

В свою очередь жители района теперь намерены подать иск в суд на руководство Минприроды, которое с помощью своей комиссии заложило на сыктывдинской земле своего рода экологическую бомбу. Именно эта министерская комиссия, вероятно, зная о том, что карьер заполняется отравленными опилками, подписала акт о приемке «рекультивированного участка».

Евгений ПОТОЛИЦЫН,

депутат Совета Сыктывдинского района.

P.S. Как сообщили «Трибуне» в администрации главы Коми, Минприроды РК будет дано поручение тщательно разобраться в этой ситуации с учетом интересов местных жителей.