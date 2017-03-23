Сыктывдинские чиновники придумали «новый способ» дошкольного воспитания

Детсад в селе Палевицы Сыктывдинского района попал под «оптимизацию», не проработав и двух лет после открытия.

В 2015 году в селе открыли уютный детский садик на 70 мест. Причем Палевицкий детсад посещают и дети из соседних деревень: Сотчем, Ивановка, Центральная усадьба, Гавриловка, Даньдор, Малая Слуда, Верхний и Нижний Яг. Всего по списку — 52 ребенка. Теперь районные чиновники решили сократить группы: якобы детский сад фактически посещает меньше детей, чем в списке.

Не так посчитали

Но, по словам родителей, чиновники посчитали малышей неправильно. А именно тогда, когда они болели или по какой-то другой причине отсутствовали.

— Мы живем в Ивановке, — рассказывает Виктория Прокушева. — Добраться до садика — проблема. К примеру, вчера 114-й автобус, который ездит из Сыктывкара три раза в день, утром сломался. Пришлось вернуться домой. — Когда Олег Лажанев избирался на пост главы района, он обещал: в Палевицах построят детсад, а подвоз детей будет организован. Увы, выполнил только одно обещание. Мы поднимали этот вопрос в прошлом году, но в управлении образования нам ответили — нет денег на приобретение специального автотранспорта.

Как воспитывать?

Мама семерых детей На-дежда Власова проживает в Малой Слуде, это 14 километров от Палевиц. Детский садик посещают двое ее детей. На днях должен пойти младший ребенок, которому год и три месяца. Женщина беспокоится: если группа будет смешанная, разновозрастная, то воспитателю будет трудно чему-либо их научить.

— Мои старшие дети ходили в такую смешанную группу в деревне Красное. А когда пошли в школу, учительница заметила, что знаний им не хватало. Если объединят в Палевицах группы, результат будет такой же, — говорит Надежда Власова. — Вместо того, чтобы экономить на детях, надо помочь им добираться до садика из деревень.

По словам родителей, они написали обращения против объединения групп в Сыктывдинскую районную прокуратуру и в республиканскую. Но ответа пока нет.

Воспитатели Палевицкого детского сада тоже против объединения групп. Некоторым из них это грозит увольнением. У остальных увеличится нагрузка.

— С разновозрастными детьми сложно заниматься обучением, — говорит воспитатель Эмма Александровна Красавина. — Завтра, к примеру, приводят малыша, которому год и три месяца. И если его определить к пятилеткам, то никакого образовательного процесса не будет ни у старших, ни у младших.

Не распилишь, не отключишь

Как рассказала «Трибуне» общественница и местный депутат Татьяна Размыслова, осенью 2016 года этот вопрос уже возникал. Но тогда вместе с депутатом райсовета Евгением Потолицыным им удалось отстоять детсадовскую группу.

— Теперь у нас второй бой, — горько шутит Татьяна Витальевна. — У наших чиновников всегда на первом месте экономия бюджета. Больше они ничего не хотят слышать. Тогда пусть начинают экономить с себя!

— Мы спрашивали: делали ли они калькуляцию того, сколько хотят сэкономить денег на этой группе, с учетом того что сокращают работников? — продолжает Татьяна Размыслова. — Но ответа нет. А я скажу — никакой экономии! Отапливать здание будут полностью, площадь-то останется та же. Не распилишь, не отключишь, иначе там пойдет отсырение здания и разрушение.

— Вопрос пока открыт. Надеюсь, руководитель района Олег Лажанев на сессии депутатов, которая состоится 30 марта, примет решение в пользу детей, — добавил депутат районного Совета Евгений Потолицын.

Однако заведующая Палевицким детским садом Любовь Напалкова сообщила «Трибуне» о том, что уже получила от администрации Сыктывдинского района бумагу, подписанную заместителем руководителя администрации Наталией Долингер, где говорится, что группу закроют с 1 апреля.

Сад остается, группу закроем

«Трибуна» обратилась за комментариями к начальнику районного управления образования Нине Панюковой.

— Никто детский сад не закрывает, он будет работать по-прежнему, — утверждает Нина Николаевна. — Наоборот, думаем, как улучшать образование детей, закупили технику, сделали кабинет психологической разгрузки. Но у нас есть постановление руководителя администрации района о закрытии группы в Палевицком детском саду из-за низкой посещаемости. Тем более что, по прогнозу, в первый класс уйдут 10 ребят, а придут всего пять малышей.

— А родители говорят — и рады бы дружно посещать, но нет организованного подвоза…

— К сожалению, управление образования этот вопрос решить не может. В нашей республике ни в одном населенном пункте нет специализированного автобуса для детей дошкольного возраста. А школьным автобусом дошколят перевозить запрещено.

Екатерина МАКАРОВА, Сыктывдинский р-н.