Сыктывкар даже в Африке… Сыктывкар Футболист из Анголы заявил, что столица Коми хуже, чем город, где он родился

Темнокожий паренек из захолустного ангольского городка Мосамедиш, с населением 150 тысяч человек, два года прожил в Республике Коми.

Эгаш Касинтура в качестве легионера выступал за сыктывкарскую команду по мини-футболу «Новая Генерация». Недавно он перебрался в Уфу и теперь играет уже в «настоящий» футбол – за команду российской Премьер-лиги. Вообще, переход игрока из мини-футбола в большой, с его запредельными нагрузками, случай редкий, если не сказать – уникальный. Чтобы за короткое время попасть из футзала на стадион, нужен незаурядный талант.

Уроки русского языка

Касинтура родился в многодетной семье, у него три сестры и пять братьев. В шесть лет гонял мяч со сверстниками на улице. Окончив школу, переехал в Луанду (столица Анголы). О спортивной карьере не мечтал, просто хотел поднакопить деньжат и поступить в медицинский, но в итоге выбрал другой путь. Как «способного к учебе» Ангола направила его в Россию, и 18-летний Эгаш стал студентом Кубанского института нефти, газа и энергетики.

В Краснодаре он первым делом записался на курсы русского языка, поскольку разговаривал только на португальском. «Я понимал, что без русского – полноценной учебы и в целом жизни здесь не получится», – рассказывал он в одном из своих интервью. Кстати, в его родном Мосамедише в свое время работало немало советских специалистов, а местный аэропорт носит имя Юрия Гагарина.

Вскоре Касинтура познакомился с человеком, который раньше жил в Сыктывкаре и близко общался с руководством профессионального клуба «Новая Генерация». Он увидел, как анголец в качестве любителя играет в мини-футбол, и стал настойчиво советовать съездить в Сыктывкар на просмотр.

– Я ему говорил: «Давай отучусь и посмотрим», но он так уговаривал, что я решился поехать, – рассказывал Эгаш.

Ностальгия по Африке

В «Новую Генерацию», которая с 2009-го играет в мини-футбольной Суперлиге, Касинтура приехал на просмотр в 2019-м. Вот как в интервью Sports.ru об этом вспоминает главный тренер клуба Вадим Яшин:

– Как раз тем летом он не смог полететь домой, и наш знакомый из Краснодара сказал: «Возьмите его на сборы, все равно ему делать нечего». Ну мы и взяли. На первой же тренировке стало очевидно, что оставим парня… Он здорово работает с мячом, хорош в обводке. Мы ему объясняли какие-то нюансы, но парень был практически готовый.

Директор «Новой Генерации» Артем Сухарев рассказывал: «Мы с Эгашем буквально через пару дней после просмотра обсудили условия контракта. Он всех поразил – в первую очередь своей пластикой. Быстрый, резкий… Он сразу начал играть за основную команду, даже не обкатывали в дубле».

Первое время в Коми ангольцу пришлось тяжело. «После тренировок я все время сидел дома, потому что на улице было минус 30. При первой возможности уезжал к друзьям в Краснодар, там потеплее. На второй год я узнал Сыктывкар получше, появились друзья, стало проще», – вспоминает Касинтура.

«Сыктывкар хуже, чем город, где я родился (ха-ха)», – заявил Эгаш. И хотя он вырос в нищей африканской «глубинке», где люди живут на два доллара в день, вряд ли анголец хотел обидеть сыктывкарцев. (Пока он жил в Коми, то с восторгом отзывался о Севере). Просто южанин очень скучал по теплу и солнцу. Помимо морозов, страдал он еще из-за отсутствия земляков. В краснодарском вузе большое ангольское сообщество, и ему всегда было «к кому сходить в гости и поесть что-то из ангольской кухни». «Здесь я один, и нет времени сходить за продуктами и что-то приготовить», – сетовал Касинтура. Иногда он готовил себе в Сыктывкаре фейжоада – национальное блюдо из фасоли и мяса. А еще здесь он полюбил солянку и пельмени…

Красивая история

Анголец не просто вписался в сыктывкарскую команду, но и быстро стал лидером. За два сезона забил 23 гола!

Вадим Яшин уверен, что раскрыться Эгашу очень помогло знание языка. «Он даже пишет грамотно, со всеми падежами и так далее, – удивлялся Яшин. – У нас часто иностранцы играют 3-4 года и даже пары слов связать не могут. Тот же Марио Фернандес за сборную выступает, а по-русски совсем не говорит».

В прошлом сезоне Касинтурой заинтересовались топ-клубы Суперлиги. А недавно 23-летний анголец перешел в команду «Уфа» и уже выходил на поле в игре против ЦСКА.

«Мы понимали, что у нас ему уже становится тесновато и надо развиваться дальше, – объяснил Вадим Яшин. – Решили, что это будет красивая история: парень с улицы освоился в нашем клубе и попал в российскую Премьер-лигу».

Лиля ВОВК.