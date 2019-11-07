Сыктывкар постепенно превращается в жалкий замызганный городок

Столичная мэрия наконец-то представила общественности генеральный план развития Сыктывкара. Но поможет ли этот документ решить проблему точечной застройки?

Точечные удары

В генеральном плане упоминается возможность строительства в обозримом будущем новой магистрали в сторону Эжвы, чтобы разгрузить действующие дороги, которые в часы пик не выдерживают нагрузок. В новой трассе разработчики генплана видят «дублера» Октябрьского проспекта. Ведь если и дальше будет так же активно и хаотично застраиваться микрорайон «Орбита», а также близлежащие к нему территории, то автомобильных пробок не избежать.

Но этой проблемы на данный момент вообще бы не существовало, если бы чиновники придерживались еще советского градостроительного плана. Центр Сыктывкара с «Орбитой» должна была связать среди прочих и улица Первомайская, но ее широкая часть неожиданно обрывается за управлением МВД России по Сыктывкару и офисом Сбербанка.

Кстати, этот офис, выстроенный из красного кирпича, удивляет своими неожиданными для подобного типа учреждений архитектурными деталями. Потому что первоначально это было жилое здание для двух семей – чиновника и банкира. Но заселяться в него они не стали, видимо, поняли, что житье в таких, прямо скажем, нескромных хоромах вызовет неоднозначную реакцию у горожан…

Больше всего от точечной застройки страдает именно «Орбита» – микрорайон, который начал активно застраиваться в 80-е годы прошлого столетия. Строили дома быстро, ради экономии места для детских площадок и автопарковок оставляли по минимуму. Автомобиль на излете Советского Союза считался еще роскошью. Сегодня авто заполонили все мало-мальски свободные места, уничтожаются детские площадки и зеленые насаждения. В микрорайоне проживает порядка 50 тысяч человек, но здесь нет ни одной зоны отдыха, где могли бы прогуляться мамочки с детскими колясками, а пожилые люди хотя бы присесть на скамейку.

Дар олигархам

Еще весной 2017 года состоялись бурные слушания по вопросу последнего «свободного» пустыря в «Орбите». С тех пор прошло два года, но планы по возведению очередной жилой «высотки» под громким названием «Республика» никто не отменял. Обустройство сквера на пустыре, который сейчас огорожен забором, так и остается мечтой жителей «Орбиты».

Никто за это время так и не попытался на уровне правоохранителей досконально разобраться, почему этот последний пустующий участок земли площадью более 9 тыс. кв.м безвозмездно был передан местным олигархам. То есть официально за просто так, за спасибо! Кто поверит, что такое возможно?Напомним, что согласно генплану на пустыре должен был строиться культурно-спортивный комплекс для горожан.

А еще в «Орбите» должна была быть многоуровневая парковка. Но ее городские власти так и не достроили. Теперь там располагается универсальный магазин и ночной клуб. Старожилы еще помнят общественную баню в этом микрорайоне, но со временем из нее сделали офисный центр.

Также по генплану здесь, на «Орбите», было место и под поликлинику, но вместо нее сперва появился мини-рынок, а потом очередная жилая «высотка».

Губительная жадность

Современная история Сыктывкара показывает, что генеральный градостроительный план – это лишь ни к чему не обязывающая бумага, которую при желании всегда можно подправить. Что является константой, так это бесконечная людская жадность. Всем известно, что точечная застройка позволяет за счет уже имеющихся коммуникаций практически в два раза удешевить строительство объекта.

Как с этим варварством эффективно бороться, все знают. Знают и чиновники, но делают вид, что ничего страшного не происходит. И при этом, что весьма удивляет, несмотря на многочисленные уголовные истории, не боятся идти на разного рода нарушения. Напомним, что согласно действующему законодательству так называемая точечная застройка возможна лишь при сохранении существующей системы благоустройства и озеленения территории и только после проведения публичных слушаний и согласования проекта с жителями.

Самое печальное, что формально столичные власти вроде как и проводят общественные слушания. Но часто они похожи на обман, поскольку на них приводят специально подобранных людей, голосующие как надо в интересах местных «строительных князьков». Но даже если жильцы и умудряются прогнуть свою линию, впоследствии их все равно могут обмануть: обещают построить жилой дом в пять этажей, а в итоге он может вырасти и до 12-ти. «Забывают» строители и об обещанных парковках, детских площадках, да и о многом другом.

Мэр или «мыр»?

Сыктывкар постепенно превращается в замызганный провинциальный городок, где жить становится некомфортно. Неслучайно в прошлом году впервые за всю историю столицы была зафиксирована убыль населения (на 500 человек). Скорее всего, и по итогам 2019 года будет опять наблюдаться отток населения. Причем, судя по предварительным данным, весьма существенный.

А еще многое зависит от того, кто возглавляет городскую администрацию. Сейчас в Сыктывкаре намечается «пересменка» в связи с убытием в Санкт-Петербург прежнего градоначальника Валерия Козлова. Вопрос о новом руководителе депутаты будут решать совсем скоро – в начале декабря.

В свое время при переходе от советской к нынешней системе управления городским хозяйством депутаты Сыктывкара обсуждали, как официально назвать должность градоначальника. Остановились на варианте – глава администрации, хотя выдвигалось и другое предложение – мэр. Но в ходе обсуждения стало понятно, что горожане могут по поводу и без повода называть мэра «мыром» (в переводе с коми – замшелый старый пень). Но пеньки – еще не самое плохое. Хуже, когда через одного – жулики. Об этом свидетельствуют громкие уголовные дела в отношении бывших столичных градоначальников.

P.S. Обсуждение генерального плана столицы состоится 11 ноября в концертном зале «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22). Начало в 15 часов. Приглашаются все желающие.

Сергей МОРОХИН.