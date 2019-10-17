Сыктывкарцев напугали загадочные шары в небе

Во вторник, 15 октября, жители столицы Коми увидели в вечернем небе огромные светящиеся шары, которые кружили над центром города.
Люди стали снимать загадочные огни на видео и выкладывать в соцсетях. При этом высказывали паническую версию: «Инопланетяне атакуют!» Очевидцы «вторжения» утверждали, что «летающая тарелка» кружилась над ЦУМом, неподалеку от «свечки», над кольцом, вдоль улицы Интернациональной.
«Сенсационное» видео из Сыктывкара появилось даже на федеральных каналах. Однако ничего феноменального не произошло. Просто у здания академического театра им. Савина была устроена иллюминация в честь Всероссийского театрального марафона. Пространство перед зданием драмтеатра было оформлено в стиле «Северного сияния», в небо были запущены воздушные шары, подсвеченные прожекторами.
Напомним, что Всероссийский театральный марафон стартовал в январе этого года во Владивостоке. В каждом городе-участнике проходят премьеры спектаклей, гастроли и мастер-классы для артистов. В театральном марафоне уже приняли участие 74 региона и 123 театра. Финальный этап марафона пришелся на Северо-Запад, первым городом федерального округа символ акции (золотая статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра) принимает Сыктывкар.
Для торжественного открытия марафона в Сыктывкар прибыл полпред президента по СЗФО Александр Гуцан. Он и вручил статуэтку, прибывшую из Северного Кавказа главе Коми Сергею Гапликову и министру культуры Сергею Емельянову.
В рамках марафона в Сыктывкар приехал на гастроли Русский драматический театр им. М. Горького из Махачкалы. 16-18 октября сыктывкарцы смогли увидеть комедии «Смеется ли Чехов», «Номер 13» и музыкальную сказку «Золотой орел Насретдина».
После Сыктывкара символ марафона отправится в Нарьян-Мар. Республику там будут представлять артисты Национального музыкально-драматического театра. Оттуда он поедет в другие регионы Северо-Запада. Марафон завершится 14 ноября в Санкт-Петербурге.
Екатерина МАКАРОВА.