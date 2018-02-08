Сыктывкарцы еще не привыкли к раздельному сбору мусора

Раздельный сбор мусора оказался неудобным для большинства сыктывкарцев.

«Гринпис России» подвел итоги доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тысяч человек. Результаты исследования показали, что из 73,7 миллиона жителей крупных городов доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют 14,5 процента населения — это 10,7 миллиона человек. Лидером рейтинга 2.0 стали подмосковные Мытищи. Доступ к придомовому раздельному сбору там имеют 93 процента горожан.

Сыктывкар с 16-ю процентами занял 47-е место. Согласно информации администрации города, в прошлом году «работало» 505 контейнеров для раздельного сбора мусора. Как отмечают экологи, пока раздельный сбор мусора далек от идеала. Жильцы многоэтажек предпочитают по-прежнему выбрасывать пакеты и мешки с мусором в общую кучу или в мусоропровод.