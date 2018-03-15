Сыктывкарец добивался «Смерти Сталина»

На этой неделе Сыктывкарский городской суд вынес решение по необычному для провинциального городка делу.



Суд отклонил административный иск, в рамках которого правозащитники оспаривали отзыв прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». Судья посчитал, что дело не затрагивает интересы истцов и касается исключительно правообладателя («Вольгафильм») и Министерства культуры России.

Напомним, что речь идет о снятой с российского проката британо-французской комедии «Смерть Сталина». Работа английского режиссера Армандо Ианнуччи, в которой с сарказмом рассказывается о дележе власти после смерти «отца народов», была воспринята в штыки Министерством культуры России. За два дня до официальной премьеры министерство отозвало у картины прокатное удостоверение.

В начале февраля известный в республике правозащитник Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун подали иск в Сыктывкарский городской суд, в котором указывалось, что запрет проката комедии «Смерть Сталина» нарушает статью 44 Конституции РФ и Европейскую конвенцию по правам человека. Кроме того, утверждалось, что у Министерства культуры не было юридических оснований для отзыва прокатного удостоверения у данной комедии.

Гитлер как аргумент

Представители Минкульта в ходе слушания дела свою позицию объяснили тем, что ведомство наделено полномочиями выдавать или отзывать прокатное удостоверение. А среди причин запрета — оскорбительные слова в адрес русского народа, звучавшие из уст экранных героев фильма: Хрущева, Берии, Молотова, Жукова. Указано также, что члены Общественного совета при президенте страны посмотрели фильм и остались недовольны тем, в каком свете там выставляются русские.

В качестве аргумента минкультовцы вспомнили запрещенную в России книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф», указав, что Мезак пытается оспорить запрет фильма, не оспаривая запрет книги.

В ходе прений Э. Мезак предложил посмотреть фильм в судебном заседании, дабы доказать, что ничего экстремистского в нем нет, и чтобы в этом убедились зрители и суд. В ответ на это представители Минкульта заявили, что кинопоказ будет нарушением закона, а это наказуемо.

Судья отказала Мезаку в проведении киносеанса, а после перерыва вынесла решение о прекращении дела, сославшись на то, что разбирательство касается только министерства и правообладателя, а не истца.

На вопрос «Трибуны» о том, как правозащитник воспринял вынесенное решение, Эрнест Мезак сказал, что процесс в очередной раз доказал существование в стране цензуры и отсутствие эффективных средств борьбы с ней. Он намерен подавать жалобу на определение суда в вышестоящие инстанции, а если и там будет такой же результат, то и в Европейский суд.

Анатолий ПОЛЬКИН.