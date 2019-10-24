12 ноября водители потребуют установить фиксированный тариф на поездки и увеличить доплату за каждый километр. Они несогласны с ценовой политикой агрегатора «Яндекс.Такси».
Как ранее сообщало БНК, сервис «Яндекс.Такси» начал работать в столице Коми в мае 2017 года. Изначально была заявлена минимальная стоимость поездки 49 рублей. Однако, «чтобы повысить интерес пассажиров», недавно федеральный агрегатор «Яндекс.Такси» в очередной раз понизил стоимость поездки, сократилась и доплата для водителей. Это послужило поводом для протестных действий со стороны таксистов в Сыктывкаре. 23 октября 25 человек вышли на забастовку около ТРЦ «Июнь». Акции протеста против ценовой политики «Яндекс.Такси» уже прошли в Архангельске и Красноярске. Там агрегатор вынужден был прислушаться к требованиям и пойти на уступки.
В следующий раз таксисты столицы Коми соберутся, чтобы обсудить ситуацию, 12 ноября. Если агрегатор не прислушается к требованиям, они готовы перейти к протестным действиям.
Сыктывкарские таксисты готовят забастовку
12 ноября водители потребуют установить фиксированный тариф на поездки и увеличить доплату за каждый километр. Они несогласны с ценовой политикой агрегатора «Яндекс.Такси».