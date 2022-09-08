Сыктывкарский «Отелло» (Криминал от 9 сентября)

Ревнивец избил соперника битой и сломал ему ногу.

37-летнему сыктывкарцу были нанесены телесные повреждения. Работники скорой помощи оказали ему помощь и госпитализировали в больницу. Оттуда информация поступила в полицию. Выяснилось, что в день происшествия потерпевшего избил экс-супруг его знакомой. Злоумышленник пришел в дом потерпевшего в состоянии опьянения и бейсбольной битой нанес ему несколько ударов. Возбуждено уголовное дело. Ревнивцу «светит» восемь лет.

Угрожал жене осколком стекла

Ухтинец получил время подумать над своим поведением.

7 сентября 2020 года мужчина в ходе ссоры, схватив осколок стекла, стал угрожать убийством собственной жене. Учитывая, что ранее он уже был судим, мировой судья Седьюского судебного участка Ухты признал ухтинца виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Подсудимый решил, что наказание «слишком суровое», и обратился в суд с жалобой, которая осталась без удовлетворения.

Депутата отправили в СИЗО

Задержание депутата корткеросского Совета санкционировал прокурор.

Андрея Царева задержали после побоев и угроз в адрес его жены. Сейчас народный избранник находится в СИЗО. Ранее он уже имел судимость по статье «Хулиганство», которая была погашена в 2003 году. Пока Андрей Царев продолжает оставаться депутатом – лишиться поста он может только после решения суда.

Задолжал детям миллион

Должник по алиментам из Усть-Куломского района проведет четыре месяца в колонии строгого режима.

От своих двоих детей, рожденных вне брака, 42-летний житель Усть-Куломского района не отказывался, но материально им не помогал. Когда задолженность перед ними превысила 1 млн рублей, мужчина был осужден за уклонение от уплаты алиментов. Суд учел его предыдущие судимости и назначил наказание – четыре месяца лишения свободы в ИК строгого режима.

Сама виновата?

70-летний пенсионер осужден за нападение с ножом на свою сожительницу.

Житель Кослана распивал спиртное со своей сожительницей, а затем в порыве злости нанес ей пять ударов ножом в грудь. Как пояснил пенсионер, женщина сама спровоцировала насилие, оскорбив его. Мужчина вызвал скорую помощь, женщина была госпитализирована, а он – задержан сотрудниками полиции. С учетом личности подсудимого и тяжести преступления суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в ИК общего режима.

Вэрса шутить не любит

В лесах Коми бесследно пропали два человека.

Интинский отряд «Спас-Коми» восьмые сутки ведет поиски пропавшего в лесу 53-летнего мужчины. Он отправился за грибами в район песчаного карьера в 17 км от Инты и домой не вернулся. Супруга забила тревогу, но пояснить, куда ушел мужчина и с кем, не смогла. Также бесследно пропали 7 сентября в лесном массиве в районе дач «Находка» молодые сыктывкарцы. Девушку обнаружили на следующее утро, сидящей на краю болота, а парня до сих пор ищут.