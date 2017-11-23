Сын «демона революции» сидел в Коми

Юбилей Октябрьской революции и «выхлоп» телесериалов на эту тему, прошедших по российским каналам, разбудили интерес к главным действующим лицам столетней истории.

Большинство россиян узнало наконец имя одного из «спонсоров» Октябрьского переворота — господина Парвуса (он же Израиль Гельфанд). Это он организовал проезд Ленина со товарищи в пломбированном вагоне из Швейцарии через воюющую Германию в Петроград и таким образом, по выражению Черчилля, ввез в Россию «чумную бациллу». Парвус ждал, что Ленин пригласит его вернуться в Россию. Но вождь мирового пролетариата открестился от «демона», заявив, что «революцию нельзя делать грязными руками».

Впрочем, своего «обидчика» Владимира Ленина Парвус пережил всего на несколько месяцев. Он умер в Берлине в декабре 1924-го от инсульта. По иронии судьбы, практически все огромное наследство Парвуса ушло в доход РСФСР. Сделано это было руками его сына — Евгения Гнедина.

Краткая биография Е. Гнедина есть в 12-м томе мартиролога «Покаяние» как одного из узников «Устьвымлага». Но автор статьи – известный в республике краевед Анатолий Попов – любезно предоставил «Трибуне» целую папку дополнительных материалов. Факты, изложенные в них, достойны того, чтобы рассказать о судьбе этого человека подробнее.

100 тысяч рейхсмарок

Парвус был дважды женат. Евгений — его сын от первого брака с Татьяной Гнединой. С ней молодой социал-демократ познакомился и обвенчался в Одессе. Евгений родился в 1898-м

в Дрездене. Родители дали о радостном событии извещение в одной из немецких газет для эмигрантов из России: «Сообщаем товарищам по партии о рождении крепкого, жизнеспособного врага государства… Мальчик будет нами воспитан как боец в рядах социально-революционной армии».

В 1904-м мать с сыном вернулись в Одессу. Октябрьскую революцию Евгений встретил, будучи студентом Новороссийского университета. В гражданской войне он участвовал на стороне «красных». Весной 1920-го в составе конвоя продовольственного эшелона приехал в Москву, а осенью поступил в Петроградский университет…

После смерти отца Гнедину пришло извещение от немецкого нотариуса вступить в наследство. Все материальные активы (100 тысяч рейхсмарок!) Евгений Александрович сдал РСФСР. Так же, как и богатый архив Парвуса, созданный им в Копенгагене в «Институте по исследованию причин и последствий Первой мировой войны». (В этом архиве были секретные документы правительств, участников войны и частная переписка государственных деятелей).

Пыточная в кабинете Берии

В 1930 году Евгений Гнедин вместе с женой и дочкой переехал в Москву, работал в Наркомате иностранных дел (НКИД). С февраля 1935 г. по июнь 1937 г. он — первый секретарь посольства СССР в Берлине. А затем — по 10 мая 1939 г. — завотделом печати НКИД СССР, входит в ближний круг наркома иностранных дел Максима Литвинова. Компромат на Литвинова и станет главной темой его допросов после ареста.

Допрашивали и пытали Гнедина в том числе в кабинете Лаврентия Берии. По словам Евгения Александровича, 14 лет, вплоть до 1953 года, он не решался даже устно сообщить кому-либо «о личной причастности Берии к незаконным методам следствия». «Я не называл имени Берии не только из-за недостатка мужества, но и из-за неправильно понимаемого чувства государственной и партийной дисциплины», — написал он в своем письме в ЦК партии из ссылки. В это трудно поверить, но, как тысячи людей, искренне веривших в идеалы революции, даже пережив уже пытки и унижения, кошмар 13-ти месяцев в одиночной камере Сухановской тюрьмы и 9 лет, проведенных на лесоповале, Гнедин все еще не мог расстаться с мифом о «равенстве и братстве». Свое письмо он заканчивает так: «Я вошел в тюрьму коммунистом и остался им по сегодняшний день».

Несмотря на жестокие пытки, он не признал себя виновным в предъявленных обвинениях, не дал ложных показаний на М. Литвинова, не подписал ни одного протокола допроса, никого не оговорил. «Вот такая стойкость, как ни странно, и спасла отца», — уверена его дочь Татьяна Гнедина. «Удивительно, старые друзья отца не отвернулись от нас, — пишет она в своих воспоминаниях. — Например, Илья Эренбург символически послал отцу в лагерь свою курительную трубку».

«Горбушка» для доходяг

В «Устьвымлаге» под Княжпогостом Евгений Александрович встретился с другим известным нынче писателем Львом Разгоном. Тот учил сына Парвуса «немудреным азам лесоповала». Бывший советский дипломат работал «очковщиком» на лесосеке и катище, бригадиром, десятником, приемщиком леса на сплаве. В отчетах, которые заполнял Гнедин, доходяги из его бригады всегда выполняли нормы и, следовательно, получали свою скудную «горбушку».

С 1941 по 1949 годы Евгений Гнедин работал в Коми АССР. Затем еще пять лет оставался в ссылке в Казахстане. После реабилитации в 1955 году «отец продолжал считать себя большевиком», — вспоминает дочь.

По словам Татьяны Гнединой, своего отца Евгений Александрович больше ценил не как политика, а как ученого-теоретика. Именно Парвус перед Первой мировой войной выдвинул идею «энергетических денег», которые придут на смену привычным денежным единицам. Предугадал чрезвычайное значение нефти, хотя в то время ее как энергоноситель почти никто не рассматривал. Кроме того, Парвус первым высказал идею «единой Европы», где Германия будет играть роль экономического и политического локомотива. А главное — Парвус был единственным, кто верил, что первая пролетарская революция произойдет именно в России. Ни Ленин, ни Троцкий до 1917 года так не считали.

«Выход из лабиринта»

После освобождения Е. Гнедин добился восстановления в КПСС и продолжил политическую деятельность. Занимался публицистикой, подружился с академиком Андреем Сахаровым, стал активно пропагандировать идею конвергенции советского общества, то есть мирного сосуществования двух систем. За эти разговоры, естественно, стал получать в свой адрес критику и угрозы. В знак протеста в 1979 году вышел из партии.

В 1982 году в Нью-Йорке была опубликована его книжка под названием «Выход из лабиринта», где Гнедин откровенно рассказал о том, что чувствовал и чего больше всего боялся, проведя больше года в одиночной камере.

Умер Евгений Гнедин 14 августа 1983 года в Москве, в Боткинской больнице. Писательница и друг семьи Лидия Чуковская, прощаясь, назвала его феноменальным человеком, «излучавшим свет».

Татьяна Гнедина — физик, литератор, переводчик и популяризатор науки — жива до сих пор. Внучке Парвуса недавно исполнилось 93 года.

Лиля ВОВК.