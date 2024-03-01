Ветеран органов внутренних дел Республики Коми Александр Напалков издает на свои деньги книги о ветеранах и тружениках тыла. Недавно у него вышла седьмая книга, которая называется «Навечно в строю».

Посвящена она участникам Великой Отечественной войны – фронтовикам и труженикам тыла Усть-Куломского и Удорского районов. Тираж небольшой, всего 150 экземпляров. Презентация этого издания состоится 21 марта в Усть-Куломском Доме культуры.

Родом Александр Иванович из села Усть-Немь Усть-Куломского района. После школы он получил филологическое образование, окончил Коми государственный пединститут. Молодого языковеда отправили работать в Няшабожскую среднюю школу Ижемского района, позже он трудился в Харьяжской восьмилетней школе Усть-Цилемского района. Кроме русского языка и литературы Александр Иванович преподавал военное дело и физкультуру.

Отработав несколько лет в сельских школах, Александр Напалков переехал в Сыктывкар, поступил на службу в МВД. При этом заочно учился в Высшей школе МВД. В уголовном розыске он отработал 26 лет. В этом году подполковнику милиции в отставке исполняется 72 года.

Первая книга, которую Александр Напалков написал и издал на собственные деньги, вышла в 2015 году и называется «Усть-Немская школа сквозь годы 1860-2015 гг.». Приурочена она была к 155-летию Усть-Немской школы. Автор работал над книгой три года, перелопатив более 300 архивных дел. Нашел информацию о первых учителях, которыми были отец с сыном Николай Дмитриевич и Александр Николаевич Сапожниковы. Собрал воспоминания бывших учеников Усть-Немской школы.

Затем у ветерана угрозыска появилась идея написать книгу о фронтовиках и тружениках тыла пяти населенных пунктов Усть-Куломского района: Усть-Нема, Парчи, Лебяжска, Мыелдино, Югыдъяга. В результате в 2018-2020 годы вышла трилогия «Фронтовики и труженики тыла усть-немской земли в 1941-1945 гг.».

Александр Напалков стал автором еще двух книг под названием «Сердца, опаленные войной». Главные герои – сотрудники уголовного розыска МВД (НКВД) Коми АССР, воевавшие на фронтах, дети войны, их родственники, которые потом тоже служили в милиции.

– Александр Иванович, вы издаете книги на собственные деньги. Зачем это вам нужно?

– Чтобы открывать читателям судьбы людей, в первую очередь, фронтовиков, тружеников тыла. Это удивительные истории, которые невозможно читать без слез. И я помню каждую из них. Филологическое образование помогает мне писать, а профессия сыщика – добывать информацию. Считаю, что эти книги очень нужны нашим детям и внукам.

Сейчас Александр Напалков планирует издание третьей книги «Сердца, опаленные войной», один из разделов которой будет посвящен уроженцам Усть-Цилемского района.

Екатерина МАКАРОВА.