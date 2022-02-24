Табурет в руках убийцы (Криминал от 25 февраля)

Тело 46-летнего мужчины обнаружили в одном из домов села Усть-Кулом.

В феврале 2022 года в доме по улице Центральной села Усть-Кулом между фигурантом и 46-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последнему нанесены множественные удары руками, ногами, а также ножкой от табуретки. Причиной смерти является закрытая травма грудной клетки с множественными переломами ребер, перелом грудины с повреждением левого легкого.

Похититель зубных щеток

Во время побега вор выронил свой мобильный, по которому его и вычислили.

Мужчина тайно вынес из гипермаркета «Лента» на Октябрьском проспекте две электрические зубные щетки на общую сумму 4 тысячи рублей. А потом решил сделать «второй заход» – вернулся в тот же магазин, чтобы похитить еще и ирригатор (устройство для полоскания рта). Но на сей раз продавцы были начеку. Убегая, воришка вместе с ирригатором выронил и свой телефон. Состоявшийся на этой неделе суд приговорил его к обязательным работам на 380 часов.

Украл кольцо, купил водку

Сыктывкарка обнаружила пропажу только на следующий день.

42-летняя женщина распивала спиртные напитки в компании своего знакомого. Наутро она обнаружила пропажу золотых изделий – цепочки и золотого кольца – и заявила в полицию. Потерянные вещи дама оценила в 27 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан ее собутыльник. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что сдал похищенные золотые изделия в ломбард, а деньги пропил.

Кошкин хвост привел к убийству

Ухтинец нанес обидчику приятеля пять ножевых ударов.

Ранее судимый 46-летний мужчина, будучи нетрезвым, пришел в гости к приятелю, проживавшему в частном доме Сосногорска. Зайдя в дом, он обнаружил того сильно избитым. Выяснилось, что приятель прищемил дверью хвост кошке, что сильно не понравилось еще одному фигуранту события. Любитель животных избил хозяина дома, причем несколько ударов досталось и подруге избитого. Новый гость решил проучить обидчика с помощью ножа. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Суд приговорил рецидивиста к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Женщина родила в СИЗО

Сыктывкарку осудили за покупку наркотиков.

В мае прошлого года 35-летняя женщина, находясь на седьмом месяце беременности, приобрела 0,25 грамма наркотического средства. В июне – по другому уголовному делу – в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в конце июля во время содержания в СИЗО она родила сына, который передан в дом ребенка. Вину в содеянном женщина признала в полном объеме. Суд принял во внимание наличие у женщины двоих детей, а также ее активное содействие в расследовании и назначил год лишения свободы в ИК общего режима.

Побыть с сыном не удалось

Мать, прибывшая на длительное свидание в ИК-25, хотела передать ему 500 рублей.

На минувшей неделе женщина приехала на свидание к сыну, который отбывает наказание в исправительном учреждении. Но свидание не состоялось: при досмотре личных вещей во внутреннем кармане сумки сотрудниками учреждения была обнаружена 500-рублевая купюра. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении.