Приближается Новый год – самый веселый праздник. Взрослые предвкушают застолье, дети – подарки. Их приносит старик с красным носом и накладной бородой в сопровождении такой же фальшивой внучки. А ведь еще полтора века назад ни Деда Мороза, ни Снегурочки в России не знали. Вместо них были совсем другие персонажи, отнюдь не новогодние…

Дедушка по имени «Смерть»

В русском фольклоре Дед Мороз был по сути злодеем, жестоким волшебником. Однажды ради забавы он убил в лесу бедную крестьянскую вдову, оставив сиротками ее малолетних детишек. Об этом Николай Некрасов рассказал потрясенным читателям в поэме «Мороз, Красный нос».

Само слово «мороз» происходит от индоевропейского «мор». От этого же корня иноязычные слова mort, muerte, morte и т.д., а также русское «смерть».

Девушка Снегурочка, судя по русским сказкам, не замечена в гнусных забавах Мороза. Она и внучкой-то его не была. Снегурка, она же Снежевиночка, родилась как бы сама собой, из обычного снега.

В качестве дедушкиной спутницы она впервые появилась в 1937 году на новогодней Елке в Доме Советов. То есть в самый разгар сталинских репрессий, когда охваченная ужасом Москва праздновала как в последний раз. Но Снегурочка не виновата в злых чарах, охвативших страну. И с тех пор она стала «штатной внучкой» Деда Мороза.

Советский Новый год рассматривался властями как альтернатива Рождеству (и католическому, и православному). А в дореволюционной России это был главный зимний праздник. И вместо злого Мороза из русских сказок там фигурировал добрый Рождественский Дед, прообразом которого считается реальный человек – византийский святой Николай, епископ Мерликийский.

Вечеринки для холостых

До революции Новый год 1 января праздновался куда скромнее чем сейчас. Чаще всего не было никаких карнавалов, маскарадов, спектаклей. Дети приходили в залу, где была наряжена елка (как правило, не игрушками, как в наши дни, а сладостями), читали тропари, стихи, плясали, получали подарки и расходились.

Коми молодежь собиралась на вечеринки у кого-нибудь дома. По-коми эти вечерние посиделки назывались «войпук». Правда, на вечеринки собирались уже после рождественского поста, который начинался 28 ноября и заканчивался 6 января. Поэтому к чисто новогодним традициям это отнести нельзя. Тем не менее, все это проходило в январе во время святочных посиделок. Причем вечеринки устраивались исключительно девушками, и собиралась здесь только холостая молодежь. В основном, именно здесь местные парни находили себе невест. На святочных посиделках девушки любили гадать.

Накануне Нового года (по церковному календарю – Васильева дня) конца 19-го – начала 20-го века на улицах Усть-Сысольска появлялись славильщики. Они колядовали, ходили из дома в дом, распевая духовные стихи, кондаки и тропари.

Краевед Степан Мельников в заметке «Коляда в Усть-Сысольске» писал в 1852 году: «В Усть-Сысольске коляду пели вечером 25 декабря, после уже славления со звездою и хождения с вертепом, а не накануне Рождества, как это было принято в русских селениях».

«Барская забава»

На протяжении многих веков началом года в России считалось 1 марта. Но в 1492 году (согласно «Константинопольской эре» –это 7000 год от Сотворения мира) дату перенесли на 1 сентября. Таким образом самодержец Иван III почтил «юбилей Адама». Однако другой самодержец – Петр I – в 1700 году волюнтаристски решил: отмечать будем 1 января, чтобы все было «как у людей», как в Европе.

Правда, праздник 1700 года оказался «со слезами на глазах». Ибо тем, кто не хотел в этот день веселиться, «царь-европеец» грозил кнутами и батогами.

Под страхом наказания подданные, конечно, праздновали, но как-то не очень искренне и в основном в столице. А в провинции главным праздником для православных по-прежнему оставалось Рождество. Новый год отмечали лишь в узком семейном кругу.

Коми и русские крестьяне Новый год 1 января считали «барской забавой», «иноземным новшеством». Никаких елок в крестьянских избах зимой не было.

Немецкий обычай

До революции, пожалуй, только дворяне, интеллигенция, праздновали Новый год 1 января. Но елка была не новогодняя, а рождественская – с восьмиконечной Вифлеемской звездой.

Считается, что обычай ставить на праздник елку был ввезен в Россию будущей женой Николая I, прусской принцессой Шарлоттой. По другим свидетельствам, первую елку поставили в 1840-е годы питерские немцы. Следом за немцами в русских домах петербургской знати также начали ставить для детей елки. Лесные красавицы украшались свечами и фонариками, орехами, яблоками, конфетами.

Первая публичная елка была установлена в 1852 году на петербургском Екатерингофском вокзале.

Красные варежки

В советское время был восьмилетний – с 1928-го по 1935-й – «полузапрет» на рождественские елки.

В 1936 году выходит декрет СНК, разрешающий публичное празднование Нового года. Чтобы организовать праздник в идеологически верном ключе, вышло «Пособие для партийных и комсомольских ячеек», где давались подробные указания. Венчать ель должна была пятиконечная красная звезда. Вместо елочных шаров предлагалось изготовить из цветной бумаги фигурки тракторов и комбайнов.

В «Пособии» был изменен и внешний облик Деда Мороза. Дореволюционный Мороз надевал перчатки, непременно трехпалые и белые – это символизировало святость всего того, что он дает из своих рук. Теперь же ему полагалось носить красные варежки.

Первая советская елка была открыта 1 января 1937 года в Москве, в Доме Союзов, и одновременно с ней зажглись елки по всему СССР.

Постскриптум

Столица зимнего царства

Авторитетного персонажа короновали в Устюге

В 1999 году жители Великого Устюга неожиданно объявили, что их старинный город, оказывается, и есть настоящая «родина Деда Мороза».

Никаких доказательств тому представлено не было. Просто сметливые устюжане первыми додумались сделать новогоднего дедушку своим главным брендом. И теперь в 15-ти км от Устюга находится так называемая «вотчина Деда Мороза» с его «тронным залом». Здесь он получает мешками письма от наивных ребят. А главное, захолустный городок стал теперь зимней туристической Меккой для всей страны.

Наталья ЕВСТИФЕЕВА.