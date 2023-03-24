На этой неделе печорская нельма неожиданно оказалась в центре внимания широкой общественности, поскольку удостоилась попасть в меню, которое предлагалось Председателю КНР Си Цзиньпину и российскому Президенту Владимиру Путину.

Когда меню появилось в интернете, то поначалу показалось, что это чья-то шутка. Но источники указывали на то, что это действительно список блюд, которыми в Москве намеревались то ли за ужином, то ли за обедом (на этот счет информация противоречива) потчевать лидеров России и Китая.

В узкий список вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом, а на десерт – шербет из граната и торт «Павлова».

Кстати, в меню на второй день пребывания высокого гостя из Китая попал мурманский палтус на овощном жюльене, а также салат с карельской форелью и свежими огурцами. Так что Северо-Запад России получил мощную рекламу как территории для продвижения гастрономического туризма.

Однако при «погружении» в эту рыбную тему возникают вопросы.

Ловят только браконьеры

С большой долей вероятности можно предположить, что палтус и форель действительно привезены из Карелии и Мурманской области. Там эту рыбу может прикупить любой желающий, лишь бы финансы позволяли (мурманский палтус продается в среднем по 550 руб. за 1 кг, карельская форель – по 600 руб.). А вот печорскую нельму не купишь ни в магазине, ни на оптовой базе. Это «запрещенный товар».

Если редкая благородная рыба и «приплыла» в Москву, то из низовий Печоры, то есть из Ненецкого автономного округа. Там ее действительно вылавливают, но только в августе-сентябре. Причем вылавливают ее незаконно, поскольку нельма давно включена в Красную книгу. Ведь популяция печорской нельмы за последние два десятилетия резко сократилась. И продолжает сокращаться.

По словам депутата парламента НАО Михаила Райна, для той же краснокнижной печорской семги делается исключение – ее могут добывать местные жители, если приобретут лицензию (выдается на сутки и на определенное количество рыбы). В прошлом году ее цена поначалу составляла 2,5 тысячи рублей, но после того, как народ стал возмущаться такой «грабиловкой», власти региона стоимость снизили до 1,5 тысячи рублей.

Однако для печорской нельмы нет никаких исключений – ее вообще нельзя вылавливать. Если она и появляется у кого-то на столе, то это очевидный факт браконьерства.

Фигура речи?

Так откуда же печорская нельма взялась в Москве, да еще в марте? Источники в Нарьян-Маре утверждают, что в данном случае мы имеем, скорее всего, дело с фигурой речи. Действительно, «печорская нельма» звучит красиво и даже поэтично. А вот «простая» нельма – уже не очень. Хотя по вкусу они не отличаются.

Обычную нельму могли привезти откуда угодно: водится она от Белого моря до Чукотки, а еще выращивается в садках в рыбопитомниках (и необязательно в России). Главное – это все-таки не название, а качество рыбы. Вот в чем-чем, а в этом компоненте надзор тотальный, когда речь идет о первом лице государства. Кстати, недаром ведь личный повар «товарища Си» приехал аж за месяц до визита своего шефа.

Поэтому вариант с мороженой нельмой даже не рассматривается. В развитых странах, а в их число стремительно ворвался и Китай, рыбу из морозилки вообще употреблять в пищу не принято, только в каких-то особых случаях, например, кому-то вдруг захотелось строганины.

Нет Спиридонова – нет рыбы!

Выше говорилось о рекламе регионов Северо-Запада. Но она уместна, когда речь идет о товарном производстве, а не штучном. Из десятилетия в десятилетие в Коми идут разговоры о восстановлении рыбных запасов, об обустройстве современных рыбопитомников, а воз, как говорится, и ныне там.

В начале «нулевых» в Коми должен был появиться первый рыбопитомник международного уровня. К этому делу подтянули лучших специалистов со всей России, консультировались с иностранцами. Во все нюансы проекта лично вникал тогдашний глава региона Юрий Спиридонов. Но в декабре 2001 года случилась неожиданность – Юрий Алексеевич пролетел на выборах. А чуть ли не самым первым решением новых хозяев Желтого дома стало сворачивание «рыбного проекта». Официальная мотивировка была такой: под его реализацию в бюджете Коми нет 50 миллионов рублей.

Мутная история

В последующие годы была лишь «вода» – в том смысле, что обещания сделать Коми рыбным регионом периодически «лились» из самых высоких кабинетов. В результате имеем то, что имеем – на прилавках наших магазинов рыба сплошь привозная, в основном с Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В мае 2021 года при посещении села Мутный Материк Усинского района глава Коми Владимир Уйба встречался с местными рыбаками. Проблема у них известная – Печора обезрыбела, что делать? Казалось бы, руководитель региона на этот счет дал исчерпывающий ответ: мол, готовится специальная программа по восстановлению рыбных запасов, которая будет направлена Президенту страны и в Совет безопасности.

Но больше об этой «программе» ничего не слышно. Где она, да и вообще была ли? Одним словом, опять все та же «вода»…

Сегодня Печора испытывает колоссальную техногенную нагрузку. Поэтому здесь, на Европейском Севере, нельма стала уже каким-то сказочным персонажем. Но может дойти до того, что не только благородная рыба окончательно исчезнет из Печоры, а все живое, если и дальше будут только одни разговоры.

Постскриптум

Идеальный продукт

«Товарищ Си» наверняка его оценил

Нельма, выловленная в северных реках, считается одной из самых вкусных и полезных рыб.

Причем ее можно употреблять даже в сыром виде, поскольку она не содержит паразитов. Японцы используют сырую нельму для приготовления суши и роллов.

По словам члена ассоциации поваров России Анатолия Крюкова, печорская нельма с овощами – идеальное блюдо для Си Цзиньпина и Владимира Путина. Этот диетический продукт особенно полезен и для пожилых людей.

Сергей МОРОХИН.