На территории Коми края могло возникнуть не одно, а два государственных образования. Назовем их условно: «Усть-Сысольская автономная область» и «Печорская республика».

Но на протяжении по крайней мере пяти месяцев (с октября 1919-го до марта 1920 года) Белая гвардия контролировала три четверти современной территории республики. В ноябре большевики не могли управлять даже Усть-Сысольском.

21 марта 1919 года в районе современного города Печора соединились два крыла Белого движения — выдвинувшиеся из Архангельска отряды Северной армии генерала Миллера и шедшие из Пермской губернии части Сибирской армии под командованием Колчака.

На протяжении почти года на подконтрольной белым территории (а это вся средняя и верхняя Печора) белые занимались не столько репрессиями, сколько экономическими мероприятиями – восстанавливали земство, нормальную торговлю.

Авторитет белых не ослаб даже тогда, когда регион оставили сначала колчаковские части, а затем – Архангельск – союзнические войска. И даже тогда, когда в марте 1920 года началось массированное наступление Красной армии по Вычегде и со стороны Чердыни.

– Именно тогда у белых возникла идея создания на Печоре некоей «нейтральной зоны», – рассказал «Трибуне» заведующий отделом истории и этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра Михаил Таскаев. – Временное правительство Северной области к этому времени фактически пало, и последние боеспособные белые части оставались только в Мурманске и Коми крае. Наступление красных было подавляющим. Тем не менее, подходя к Троицко-Печорску, они изъявили готовность начать переговоры.

Именно Троицко-Печорск стал центром белого сопротивления.

– Здесь стоял 10-й Северный добровольческий полк под командованием Георгиевского кавалера капитана Валентина Шульгина, – продолжает Михаил Таскаев. – В свое время, осенью 1919 года, он предпринял широкомасштабное наступление на Пермскую губернию, занял несколько крупных сел и подошел к Чердыни. В Чердыни была сильнейшая паника и хаос, но Шульгина все-таки в конце концов разбили.

По предположению историка, именно Шульгин мог вступить в «сепаратные» переговоры с большевиками.

– Тут следует напомнить, что в это время для подготовки к возможной капитуляции офицеры белых частей на Севере разрешили солдатам создавать так называемые «революционные комитеты», так сказать, для смягчения наступающего советского режима, – отмечает М. Таскаев. – Председатель такого вот солдатского ревкома в Троицко-Печорске прапорщик Кук и Шульгин предложили советскому командованию создать на Верхней Печоре и Верхней Вычегде некую нейтральную зону. В документах не фигурирует название «Печорская республика», но в позднейших воспоминаниях участников событий именно оно и приводится. Центром «нейтральной зоны» должен был стать Троицко-Печорск.

В ходе переговоров белые намекали: дескать, у нас сил достаточно. Практически полк – несколько тысяч человек, а авторитет белой власти был таков, что они могли мобилизовать местное население, раздав и оружие. Имелись у капитана Шульгина и пароходы, и огромное количество боеприпасов.

И красные задумались.

– О переговорах белых и красных по такому вопросу я узнал впервые, работая в бывшем партархиве Коми обкома КПСС, – рассказывает собеседник «Трибуны». – Поначалу я даже не поверил, настолько фантастически это выглядело. Но есть воспоминания ветеранов, обрывки в других документах. В воспоминаниях комбрига Окулова, который воевал в Пермской губернии, присутствует фрагмент о проекте Печорской республики.

Но имела ли делегация красных полномочия принимать на месте такие важные решения, не посоветовавшись и не получив санкцию из Москвы?

– Интересно, что почти вся история Гражданской войны в Коми практически не получила освещения в центрах советской власти, – замечает собеседник. – Единственные два раза, где есть такие упоминания: первый – когда на Печоре соединились миллеровский и колчаковский фронты, и второй раз о Печоре упоминает Дзержинский в одном из распоряжений весной 1920 года. Мол, идут бои на Чердынском и Вычегодском направлении, туда откомандирован чекист Павел Малков, который возглавляет там всю оборону. Скорее всего, именно Малков и принял решение, чтобы все переговоры о «Печорской республике» прекратить и продолжить военные действия.

В начале марта 1920 года пал Троицко-Печорск. Капитан Шульгин бежал в Усть-Щугор. Но вскоре и Усть-Щугор был атакован красными. Шульгин и группа его офицеров были привезены в Троицко-Печорск и расстреляны.

Геннадий МАРИНИН.