Полтора тысячелетия пролежал под землей железный шлем неизвестного воина-кочевника эпохи Великого переселения народов.

Древний артефакт можно увидеть на открывшейся 19 февраля в отделе истории Национального музея Коми выставке «Воины в сияющих доспехах». Здесь часть богатырского доспеха и найденная рядом с ним бронзовая миска показаны уже после долгой и сложной реставрации, проведенной в Государственном военно-историческом и природном музее-заповеднике «Куликово поле».

Выставка открывает одну из самых загадочных страниц древнейшей истории Коми края, рассказывает о том, какое влияние оказали кочевники на жизнь охотников и собирателей, населявших лесную зону северо-востока Европы. Об уникальных находках на открытии выставки рассказали археологи Игорь Васкул и Анастасия Белицкая.

Железки под деревом

В августе 2022 года экспедиция под руководством сотрудника Института языка, литературы и истории Коми научного Центра Евгения Попова проводила археологическую разведку в долине рек Вишеры и Нившеры (бассейн Вычегды) в Корткеросском районе.

Во время осмотра территории могильника Юванаяг на реке Нившере, на склоне боровой террасы, напротив старых раскопов и были найдены остатки железного шлема и бронзовая миска. Если аналогичные миски уже ранее встречались в других курганных могильниках, то шлем – это единственная, не имеющая аналогий находка на европейском Северо-Востоке.

Удивительно то, что артефакты были обнаружены не в ходе раскопок, а под деревом. Сложно сказать, как они оказались на поверхности. Скорее всего, их кто-то выкопал около тридцати лет назад и припрятал под дерево. Может, не смог потом найти это место? А может, просто решил, что ржавые железки не представляют ценности.

Лесные курганы

Могильник Юванаяг (V-VI века н.э.) – один из восьми известных на территории Коми некрополей с курганными насыпями над погребениями. Могильник находится на левом берегу Нившеры. Он занимает участок «боровой» террасы, примыкающей с юга к старичному озеру Ивкаты. Был открыт и исследован Лидией Ашихминой в 1986 году. На сегодня вскрыто девять курганов и 23 погребения.

Археологи установили, что могильник оставлен первой волной переселенцев с территории Верхнего Прикамья – небольшим отрядом хорошо вооруженных воинов-всадников. Среди погребений могильника выделяется одно – сильно разграбленное, с лежавшей на дне кольчугой.

Великое переселение

Как ни парадоксально, в древности народы были куда мобильнее, чем сегодня. Это в наше время тех же северян (воркутинцев, интинцев) переселяют в южные районы всего по сто человек в год. А в начале прошлого тысячелетия сотни тысяч людей неожиданно срывались с насиженных мест, чтобы освоить неизведанные пространства.

Началось с того, что в IV веке засохли пастбища в степях к северу от Китая. И кочевой народ хунны (гунны) начал двигаться на восток – через Казахстан, Урал, Поволжье и далее в Европу. На то они и кочевники: сели на коней – и вперед. По пути пришельцы грабили и убивали. Гунны питались сырым мясом и были настолько свирепы, что племена, попадавшиеся им на пути, в ужасе бежали куда глаза глядят. Бежали и сарматы, такие же, в сущности, кочевники, но менее крутого замеса. Им пришлось искать себе другие места обитания.

Один из таких сарматских отрядов, возможно, и прискакал на территорию Коми края. Скорее всего, это была «разведка боем». Сразу начались стычки с аборигенами – местными охотниками. Убитых воинов наспех закапывали в невысоких курганах. Кто победил в борьбе за жизненное пространство, науке до сих пор неизвестно. Кроме нескольких ржавых артефактов, в курганах ничего не нашли. Но каждая такая находка – сенсация.

Made in Иран?

С задней стороны шлема сохранилось несколько колец, указывающих на то, что к нему крепилась кольчужная сетка-бармица, защищавшая шею воина. До этого бармицы встречались только на прикамских экземплярах середины первого тысячелетия нашей эры.

В журнале «Российская археология» вышла посвященная найденному шлему статья Анастасии Белицкой, Евгения Попова и их коллег из Института геологии КНЦ УрО РАН. «Найденный шлем представляет уникальный для региона экземпляр, не имеющий также аналогов на сопредельных территориях, – отмечают авторы статьи. – По данным минералогических исследований, шлем железный с микровключениями самородного алюминия и буроугольного углеродного вещества. Накладки на шлеме – латунные с включениями свинцово-медно-цинковых сплавов и меди. Своей вытянутой формой и декором полусферическими латунными накладками он близок шлемам Сасанидского Ирана».

В статье описано, что шлем железный, вытянутый, уплощенный с боков, купол собран из двух половин. Изделие сильно разрушено, сохранились лишь задняя часть левой половины купола и большая часть обода.

Известным образцом шлема, имеющим надежную датировку, с которым сопоставим шлем с Юванаяга, является единственный экземпляр из крепости Дура-Европос (на реке Евфрат), разрушенной в середине III века нашей эры. Другие схожие с юванаягским экземпляры – это шлемы из Ниневии (на территории современного Ирака). Также сходство имеет шлем из погребения в Амлаше VI-VII веков. Как найденный нашими археологами шлем оказался на территории Коми, остается загадкой.

Аты-баты, шли сарматы…

Что раскопала археолог Савельева

Курганный могильник Юванаяг в бассейне реки Вычегды принадлежит кругу памятников типа Веслянского I могильника, оставленных мигрантами с развитой воинской культурой.

В Княжпогостском районе в 1974 году группа археологов под руководством Элеоноры Савельевой раскопала Веслянский курганный могильник (VI-VII века н.э.). Там нашли кинжалы, боевые ножи, кольчуги и монеты. А также серебряный ритон в форме головы быка. В культуре воинов-кочевников прослеживаются сарматские традиции. Уникальные артефакты из Веслянского могильника хранятся в Эрмитаже.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.