Среди резонансных новостей апреля – откровения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая неожиданно озаботилась проблемой гвоздей. Оказывается, это теперь дефицитный товар – закупаем их в Китае, свои производства утрачены.

Конечно, грустно, что для политика федерального уровня деградация российской экономики стала откровением. В Коми также были уничтожены многие уникальные предприятия, но кое-что еще осталось. В поселке Водный под Ухтой с середины прошлого века существует завод высоковольтных электронных компонентов «Прогресс», который в перестроечные годы выпускал те же гвозди: надо было как-то выживать в условиях экономической разрухи.

До «лучших времен»?

Выжили на удивление всем, но с большими потерями. Если в советское время на заводе трудилось порядка 3500 человек (было семь основных цехов и пять вспомогательных), то сегодня здесь всего пара сотен специалистов. Некоторые помещения находятся в полуразрушенном состоянии, другие законсервированы до «лучших времен».

О былом величии напоминают разве что просторные помещения с высокими потолками и длинные коридоры. Пожалуй, только здесь можно увидеть узкую массивную металлическую дверь высотой около пяти метров (на снимке). Какие тайны хранились за ней в советские годы?

Оборонный заказ

В середине прошлого века в поселке Водный был суперсекретный радиевый завод. Ценный радиоактивный металл добывался из местных водных источников с 1931 по 1956 годы.

Когда воднинский радий потерял свою значимость для «оборонки», встал вопрос, что делать дальше. Поселок существовал исключительно благодаря градообразующему предприятию. Поэтому в Москве приняли решение его перепрофилировать.

Сделать это было непросто, потребовалось провести дезактивацию рабочих помещений: сбивали штукатурку со стен, меняли полы, снимали грунт. С 1957 года начался новый этап в истории завода, здесь был налажен выпуск пьезоэлементов, керамических конденсаторов, другой важной продукции.

Детали, произведенные на «Прогрессе», использовались на подводных лодках и в баллистических ракетах, в бытовых приборах. В лучшие годы здесь ежегодно выпускалось до 11 тысяч наименований изделий!

Об успешности предприятия говорит и тот факт, что для своих сотрудников завод ежегодно строил по два четырехэтажных многоквартирных дома.

Бронежилет не желаете?

В 90-е годы, когда портфель оборонных заказов стал тощим, предприятие, чтобы остаться на плаву, вынуждено было подстраиваться под вкусы рынка: выпускалась фарфоровая посуда, дверные щеколды, гвозди, метлахская плитка… Пробовали зарабатывать на изделиях из поделочных камней, но товар не пошел.

Самой неожиданной продукцией стали бронежилеты на основе все той же керамики. Они успешно защищали от выстрелов, но имели один существенный недостаток – были тяжеловаты, поэтому и не получили широкого распространения.

Учитывая богатое прошлое завода, он вполне мог бы помочь с выполнением нынешних масштабных планов по импортозамещению. Не начинать же этот процесс с нуля?

Тем более что и сейчас перед гостями предприятия есть чем похвастаться. Одним из них был известный публицист и правозащитник Максим Шевченко (на снимке вместе с генеральным директором Олегом Кошкуром).

Лучший в СССР

История «Прогресса» и поселка Водный наглядно показывает, что все может быть порушено в любой момент. В 1984 году Водный был признан лучшим поселком городского типа в СССР, сегодня он превратился в спальную окраину Ухты.

В прошлом году чиновники, сославшись на ковидные ограничения, отказали воднинцам в возможности празднично отметить 90-летие поселка. Для них он все равно что кость в горле – наглядный показатель их профнепригодности. Это же надо было так умудриться за пару десятилетий некогда образцово-показательный поселок довести до полуразрушенного состояния, с массой социальных проблем!

Может, хотя бы на 100-летие Водного будет больше позитива?

Сергей МОРОХИН.