10 июня отмечается День коми печати. И это грустный праздник, потому что республика давно лишилась многих популярных газет, таких как «Молодежь Севера», «Красное знамя» и других. Власти сделали все, чтобы угробить независимые СМИ.

Остались в основном провластные издания, которые финансируются за бюджетные деньги и контро-лируются чиновниками. А ведь еще сравнительно недавно, в 90-е годы, СМИ считались четвертой властью, реально влиявшей на все общественно-политические процессы.

Обидчивые банкиры

Во время приватизации начала 90-х, которую сейчас называют «прихватизацией», коммерсанты и стоящие за ними чиновники положили глаз на административную «высотку» в центре Сыктывкара рядом с ЦУМом. Построили ее в советское время под нужды предприятий лесной отрасли. Ну, а когда каркас советской экономики стал разваливаться, почему бы не прибрать такой лакомый кусок госсобственности?

Здание должно было отойти коммерческому банку-однодневке, в названии которого фигурировало слово «лес». Но после вмешательства чекистов сомнительная сделка сорвалась. Об этой истории написала газета «Молодежь Севера», вышел скандал. Но не из-за изложенных в заметке фактов, а из-за ее названия – «Лесные братья» живут по своим законам». Банкиры посчитали, что их сравнили с теми самыми нехорошими прибалтами, которые в 40-50-е годы прошлого столетия бегали с ружьями по лесам и боролись против советской власти.

Суд встал на сторону банкиров и обязал газету дать опровержение. На законный вопрос: «А что опровергать-то?» судья только пожала плечами: мол, сами что-нибудь придумайте.

Конечно, глупо было печатать в газете, что сыктывкарские банкиры не имеют никакого отношения к вооруженному националистическому формированию времен Великой Отечественной войны. Поэтому историю просто по-тихому замяли, и претензий со стороны суда не было.

Слово чекиста

Коррупции во все времена хватало. Об одном из способов борьбы с ней как-то на встрече с журналистами рассказал председатель КГБ Коми АССР Валерий Рак-Рачек.

По его словам, он просто набирал номер телефона градоначальника и говорил, что такой-то подчиненный у тебя ворует, привлечь его не можем, поскольку сложно с поличным поймать, да и свои источники информации раскрывать нельзя. На возражения, что нет реальных доказательств и вообще человек трудится исправно, аргумент был по-чекистски прямым: «Поверь мне на слово». Сколько голов полетело после таких звонков, Валерий Георгиевич не стал уточнять.

Кстати, Рак-Рачек тогда воспользовался случаем и заодно рассказал журналистам о происхождении своей необычной фамилии, которую СМИ склоняли на разный лад. Генерал КГБ поведал о том, что где-то в Бессарабии еще в царские времена жили два брата по фамилии Рак. Один был высоким, а второй – небольшого росточка, когда их забирали в армию, писари зачем-то придумали двойную фамилию – Рак-Рачек. Хотя, возможно, это просто семейная легенда.

Глава – пень

Когда депутаты Совета Сыктывкара решали важный вопрос об устройстве новой перестроечной власти, встал вопрос: как назвать градоначальника – главой или мэром? По этому поводу развернулась целая дискуссия. Те, кто ратовал за мэра, подкрепляли свои позиции мировым опытом: во многих цивилизованных странах так называют руководителей городов. Чем мы хуже?

У противников нововведения по-западному образцу были свои аргументы. Главный из них: слово «мэр» созвучно коми слову «мыр», то есть «пень». А поскольку сыктывкарцы и журналисты вечно недовольны работой первых лиц, то мэра начнут обзывать мыром. А этого допустить никак нельзя.

Так появилась должность – глава администрации Сыктывкара, хотя неофициально и допускается называть главу мэром.

«Буйных» хватало

В начале 90-х на страницах «Молодежи Севера» бывшее здание обкома партии, где сейчас размещается администрация главы Коми, неожиданно стали называть «Желтым домом». Неформальное название прижилось в СМИ и сегодня пишется даже без кавычек.

Бытует расхожее мнение, что все дело только в цвете здания. На самом деле это не так. В те «лихие» времена чиновники были дерзкие, в чем-то даже безбашенные. Разумеется, далеко не все, но «буйных» тогда хватало.

Та же «молодежка» на своих страницах периодически публиковала в разделе «светской хроники» пикантные подробности из жизни первых лиц региона: высокопоставленный сотрудник администрации главы укусил сержанта милиции, другой чиновник попал в кутузку за вождение автомобиля в нетрезвом виде и неповиновение правоохранителям, один министр макнул другого министра на фуршете в салат и так далее. Не соскучишься!

В России в желтый цвет красили лечебницы известного рода, отсюда с легкой руки журналистов и пошло неофициальное название здания администрации главы Коми. Может, журналисты чуток перегнули палку, но ведь действительно тогда жизнь была какая-то сумасшедшая: рушился один строй, а другой только формировался.

Сегодня распри среди чиновничьих «тузов» редко попадают в публичное пространство. И все-таки попадают. Вспомним, например, «долгоиграющий» конфликт главы Коми Владимира Уйбы с депутатом Госдумы Олегом Михайловым. У них все как в 90-х – есть разборки по-пацански, навешивание провокационных ярлыков, судебное разбирательство, которое, кстати, намечено на день выпуска этого номера газеты «Трибуна».

«ТАСС уполномочен заявить»

Ну и в заключение – о веселом. Во время перестройки информационное агентство ТАСС распространило информацию, которую перепечатывали СМИ по всему миру, с серьезным лицом пересказывали телеведущие. В Троицко-Печорском районе Коми произошло удивительное событие.

По информации ТАСС, в Коми щука проглотила собаку, которая близко подошла к берегу. Журналисты со всей страны звонили в Сыктывкар, чтобы узнать подробности. Корреспондент газеты «Известия» специально прилетел в Коми, чтобы сделать репортаж, претендующий на сенсацию.

Все началось с того, что собкор ТАСС в Коми Евгений Бородихин позвонил знакомому журналисту Геннадию Ткачеву в Троицко-Печорск и стал расспрашивать о ситуации в районе. Обычный журналистский ход по сбору информации (о всезнающем интернете тогда даже и мечтать не могли). В ходе разговора стала вырисовываться жуткая картина: огромные хищники заполонили местные водоемы и теперь набрасываются даже на собак.

Об одном подзабыл сыктывкарский журналист – на календаре было 1 апреля…

Сергей МОРОХИН.