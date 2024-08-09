9 августа – день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона. В народном календаре называют день Пантелеймона-целителя (по-коми – Пантелеймон лун).

Крестики на кресте

В ижемском селе Сизябск ежегодно 9 августа местные жители совершают тайное паломничество к большому шестиконечному трехметровому деревянному кресту, который стоит во дворе одного из домов.

По мнению сельчан, старинный крест – чудодейственный. Он украшен множеством небольших разноцветных лоскутков с нашитыми крестиками. Каждый вышитый крестик – это рукотворная «молитва» Пантелеймону об исцелении. Крест стоит уже более ста лет, его поверхность порядком побита временем. Несколько лет назад местные жители поставили рядом новый крест. Но и прежний остался на своем месте.

Сельчане приходят сюда не только 9 августа, но и в любой другой день, вернее, ночь. Под ее покровом на старом кресте появляются новые лоскутки ткани с нашитыми на них крестами. Желательно, чтобы они были сшиты из одежды жаждущего исцелиться больного. Крестики на лоскутки нашивают в основном женщины, они и прикалывают или прибивают их к деревянному кресту, чтобы предотвратить грозящее несчастье. Процесс этот сопровождается молитвами и просьбами об исцелении. Но если кто-то из приезжих по незнанию сорвет вышитый крестик на память, то это может плохо для него кончиться. В народе верят, что в таком случае болезнь перейдет на того, кто сорвет лоскуток. Поэтому крестики висят до тех пор, пока они полностью не истлеют.

Сельская святыня

По местному преданию, крест был установлен еще в позапрошлом веке во время крестного хода. Тогда в этом месте была окраина Сизябска. Но с тех пор село разрослось, и крест оказался почти в его центре. Конечно, древесина в земле столько лет простоять не может, поэтому время от времени крест заменяли на новый. Как это и произошло в 2018 году.

– Новый обетный крест сделал мой супруг Иван Терентьев, – рассказала жительница Сизябска Тамара Терентьева. – А установить помогли Николай Чупров и Юрий Терентьев. Сделали из лиственницы – простоит долго. Старый крест оставили там же, просто сдвинули немного к сараю. Раньше такие обетные кресты стояли в разных местах села.

Еще в середине прошлого века в Сизябске стояло шесть подобных крестов. Они «закрывали» все ведущие в селение пути-дороги, не пускали нечистую силу – лешаков, «ходячих» покойников (рассказы о которых распространены у местных жителей), охраняли от мора и падежа скота. Со временем кресты порушились, упал и этот крест. Но его подняли и установили поблизости от того места, где он стоял прежде – у дороги, ведущей на кладбище. На местных кладбищах еще встречаются деревянные памятники в форме антропоморфных столбиков различной высоты. Еще у ижемцев существует запрет класть в гроб или на могилу металлические предметы. Объясняется это тем, что «бесы на том свете притягивают к себе все металлическое, как магнит». Даже нательный металлический крест покойного заменяется на деревянный.

Как-то асфальтировавшие улицу рабочие решили спрямить старую дорогу и предложили передвинуть крест. Но местные жители этому воспротивились, и дорога прошла рядом. Удивительно, но даже в советское время, когда в районе закрыли все церкви, ни у одного из воинствующих атеистов не поднялась рука на деревянный крест.



Сизябский крест изучали этнографы из Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН. По мнению ученых, придорожные, памятные, поклонные и обетные кресты имеют статус местных святынь наряду с почитаемыми камнями, родниками и деревьями.

«В деревне Косъёль на деревенской улице стоит обетный крест, – писал про Ижемский район в 1970-х годах известный исследователь Русского Севера Генрих Гунн. – Прежде таких крестов было много, но они рушились от времени и уже не возобновлялись. Ставились кресты по случаю избавления от падежа скота. На Ижме, в животноводческом крае, падеж скота был великим несчастьем, равносильным неурожаю, потому так памятно было избавление от бедствия. На косъёльском кресте на верхних перекладинах вырезан канонический титул Христа, а на столбе – «знаки страстей» и криптограммы».

Обетные кресты когда-то стояли во всех ижемских селениях. В соседней с Сизябском деревне Бакур в 1920-е

годы прошел падеж скота. Жители поставили деревянный крест на окраине, на высоком берегу старицы Курья. И мор скота прекратился. После этого сельчане ходили к кресту молиться. Простоял крест до конца 1940-х годов. До сих пор стоит высокий деревянный обетный крест и в селе Гам.

Время сбора трав

Небесному лекарю Пантелеймону молятся об излечении любых телесных болезней, в особенности просят помощи в лечении болезней глаз. Существуют многочисленные свидетельства о случаях исцеления слепоты у тех, кто молился перед иконой святого.

Если на Пантелеймона шел дождь, то дождевую воду собирали и умывались ею: считалось, что она имеет целебные свойства. В этот день также приносили колосья с полей в церковь для освящения, после чего хранили их в избе.

В день целителя Пантелеймона полезно заняться своим здоровьем: сходить на прием к врачу, на массаж, оздоровительные процедуры, обратить внимание на рацион питания, бросить вредные привычки, записаться в спортзал или в бассейн.

Считалось, что в день Пантелеймона-целителя нельзя работать в поле. По поверьям, в того, кто пойдет работать туда, может попасть молния, а его урожай – сгореть. Также нельзя было заготавливать и перевозить сено. Зато этот день считался лучшим для сбора целебных трав и других полезных даров природы. В его праздник знахари собирали целебные травы с особыми заговорами и обрядами.

Пироги с капустой

Еще одно название 9 августа – Кочанник, так как традиционными в этот день являлись пироги с капустой и другие капустные блюда. Хозяйки делали из последних запасов прошлогодней капусты пирожки и угощали ими детей, бедняков и странников. Считалось, если ребенок съест такой пирог, будет хорошо учиться, а взрослый обретет удачу.

В это время завиваются и наливаются капустные кочаны. Если они уже крепко завились, то осень будет, по приметам, холодная.

С капустой связан такой обряд. На ночь вокруг кочана ставили 12 свечей, зажигали их и произносили заговор, чтобы деньги водились. Затем свечи гасили, а утром тушили капусту и ели всю без остатка.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.