Месяц назад, 15 октября, в Княжпогостском районе произошел разлив нефти на магистральном нефтепроводе компании АО «Транснефть-Север». На следующий день там побывал глава региона Владимир Уйба и в своем видеоотчете с места аварии сообщил, что «нефть не попала ни в ручьи, ни в реку и угрозы питьевым источникам нет». Однако ответ, который на свой запрос получил «Комитет спасения Печоры» от Минприроды Коми, показал иную картину.



Минприроды официально подтвердило, что в реку Кычан вылилось около полутонны нефти. Площадь загрязнения составила 0,8 га. Пробы, взятые ниже по течению, показали, что концентрация нефтепродуктов превысила ПДК в 8 раз. При этом Кычан является рекой первой категории рыбохозяйственного значения, и в ней водятся хариус и щука. А значит, от такого количества нефти в воде неизбежно пострадают рыбы, околоводные виды животных и птиц. Какой ущерб нанесен водным объектам, еще предстоит выяснить Росприроднадзору. Ущерб лесам уже оценили в 6,5 млн рублей.

Примечательно, что Минприроды признает, что компания «Транснефть-Север» скрывала информацию о загрязнении реки Кычан из-за разлива нефти. И если бы не экоактивисты, которые зафиксировали последствия промышленной аварии и придали это огласке в соцсетях, жителям Коми так и оставалось бы, скорее всего, верить словам главы региона. Чтобы получить независимые результаты анализов, волонтеры также взяли пробы воды в Кычане. О них «Комитет спасения Печоры» планирует сообщить на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас на месте разлива завершен технический этап рекультивация: загрязненный нефтью грунт вывезен на специальные полигоны. Однако полноценная биологическая рекультивация должна пройти весной. В «Комитете спасения Печоры» пообещали, что вместе с местными жителями по мере сил также ее проконтролируют.

Светлана СЕЛИВАНОВА.