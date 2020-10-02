Наталья Паншина покинула пост главы района — руководителя администрации МР «Печора» в мае с.г. Неприятные сюрпризы, которые она преподнесла своим преемникам, можно назвать «скелетами в шкафу». Правда, самих шкафов Наталья Николаевна не оставила — покидая мэрский кабинет, она забрала с собой и мебель…

С началом нового учебного года Паншина вернулась в родные Пенаты — в Печорский промышленно-экономический техникум (ППЭТ), где до своего похода во власть (сначала законодательную, потом — в исполнительную) она трудилась директором.

Теперь экс-депутат Госсовета, экс-мэр читает студентам междисциплинарные курсы, такие как технология приготовления сложных холодных продуктов и технология полуфабрикатов к ним, а также технология приготовления холодных и горячих десертов.

Сложные блюда и горячие десерты — в этом Паншина специалист. Но вряд ли Наталья Николаевна готова довольствоваться скромной порцией. Возможно, ей захочется добавки в виде более высокой ступени в штатном расписании техникума. Ведь скоро заканчивается контракт директора, заключенный Минобразом с ее коллегой О. Федосовой, и вполне возможна кадровая рокировка в учебном заведении. В случае возврата на прежнее руководящее место Н. Паншиной техникум получит весьма подготовленного во всех смыслах «кулинара». Ее «успехи» управления местным бюджетом, о которых пойдет речь, будут не очень приятной новостью для республиканского бюджета, ведь ППЭТ — учебное заведение республиканского подчинения.

Печорские «мертвые души»

В бытность главой района Н. Паншиной Контрольно-счетная комиссия г. Печоры проверила исполнение пятого этапа переселения из ветхого и аварийного жилья, осуществляемого в муниципалитете в 2018 году. Если кратко, то было установлено нецелевое расходование средств в рамках Республиканской программы «Переселение из ветхого и аварийного фонда на 2013-2018 годы» на сумму 8 661,6 тыс. рублей (из них 4 820,7 тыс. рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и 3 840,9 тыс. рублей — средства республиканского бюджета).

Нецелевым было признано использование средств на переселение из жилфонда, не поименованного в адресной республиканской программе. То есть печорские власти столь рьяно занимались расселением граждан из ветхого и аварийного жилья, что в кипящий котел адресной программы они бросили весьма сырые, не подготовленные к внесению в программный документ адреса, таковых проверка выявила аж восемь. Квартиры для переселенцев закупались без достоверной информации о проживающих. Одни не были там зарегистрированы, иные потом отказывались въехать в новое-старое (во всех смыслах) жилье, а кого-то до сих пор ищут, но не могут найти.

Например, Л. Иваськевич правоохранительные органы ищут с июля 2011 года, но контракт на приобретение квартиры для нее датирован 1 октября 2018 года. Свой запрос на поиск «переселенки» администрация направила в полицию еще 22 марта 2019 года. Роман «Мертвые души» на печорский сюжет, не иначе!

Одним словом, в разряд нецелевого использования без средств местного бюджета были отнесены 7 057,6 тыс. рублей. Опасаясь применения мер принуждения в форме возврата средств, Н. Паншина просила депутатов Совета МР «Печора» выделить деньги в местном бюджете и рассчитаться с федеральным и республиканским уровнями бюджетов. Ведь, как сказал заместитель Натальи Николаевны В. Анищик, не в карман же себе мы их положили! Да, не себе в карман. Иначе бы это можно было квалифицировать как хищение. А здесь всего-то нецелевое использование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ со всеми вытекающими и, возможно, статья 285 п. 2).

И на закуску…

24 сентября текущего года мировой судья Юбилейного судебного участка Печоры рассмотрел административное дело в отношении администрации МР «Печора». Предметом рассмотрения стало нецелевое использование бюджетных средств на приобретение жилья, которое приходится на период 2018 года. То есть в бытность главой Н. Паншиной. Прилетел первый сюрприз — административное наказание юридического лица в размере 216,5 тыс. рублей. Эти деньги, как и 8,6 млн рублей от бездарных действий экс-главы в 2018 году, тоже пошли в минус печорскому бюджету.

Ценность кампании переселения заключается в том, что основная доля средств на расставание с прошлым, то есть аварийным и ветхим жильем, предоставляется бюджетами федерального и регионального уровня. А в данном случае за все заплатил весьма небогатый местный бюджет. Но это холодное блюдо от нашего кулинара — еще не последняя закуска. Мы продолжим наблюдать за кухней Натальи Николаевны.

До сего момента она умывала руки после своей «успешной» работы и была такова. Один случай в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей, возложенный на нее лично, можно назвать мелочью. В августе 2019 года мировой судья Юбилейного судебного участка г. Печоры признал ее виновной в правонарушении, выразившемся в несоблюдении порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта на закуп жилья в рамках Программы переселения граждан.

Но этот штраф она щедро компенсировала благодаря своей сделке с администрацией, выкупившей за немалую сумму (862 тыс. рублей) ее однушку для предоставления жилья сироте. Своя рука — владыка. Ловко увел ее из-под удара председатель Совета района Ф. Ненахов, который не вынес на суд депутатов представление Печорского межрайонного прокурора по поводу нарушения Н. Паншиной антикоррупционного законодательства. Мол, зачем портить главе и ее близким карьеру? Впрочем, депутаты могут проглотить и не такое. Однако вряд ли эта «мэрская кухня» по вкусу простым жителям Печоры.

Раиса ГЛУЩЕНКО, член Союза журналистов,

г. Печора.