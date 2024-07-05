В этом году сыктывкарец Александр Панов впервые стал участником международной экспедиции «Халхин-Гол».

Участники поискового движения в Коми традиционно ведут раскопки на территории Северо-Западного федерального округа, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. А в этом году поисковая география расширилась благодаря Александру Панову.

Экспедиция была организована при поддержке российского Фонда президентских грантов и монгольского Красного Креста. Поисковики из России, Белоруссии, Казахстана и Монголии основные раскопки вели на сопках Ремизова. Здесь летом 1939 года шли ожесточенные бои между советско-монгольскими войсками и японской (квантунской) армией. Во время сражений в этих местах, по официальным данным, без вести пропали 2100 советских солдат и офицеров.

В суровых условиях

От столицы Бурятии Улан-Удэ до легендарного монгольского поселка Халхин-Гол поисковики ехали три дня, преодолев 1500 километров бездорожья. Но к трудностям многим из них не привыкать. В Халхин-Голе участники экспедиции жили в спартанских условиях – в местном музее, не приспособленном для приема постояльцев.

По словам Александра Панова, в пустынной местности (из-за особенностей климата и сухой почвы) идеально сохраняются останки солдат и обмундирование. Удалось найти в хорошей сохранности даже маскировочный камуфляжный костюм. Он широко известен как «Амеба» – первый советский камуфлированный маскировочный костюм, который состоял на вооружении у снайперов, передовых артиллерийских наблюдателей и разведчиков.

Каков главный результат экспедиции? Подняли останки 27 бойцов, имена троих из них удалось установить по документам, они оказались уроженцами Белоруссии, Вологодской области и Пермского края. Документы еще одного бойца плохо сохранились, но с ними еще будут работать в специальной лаборатории.

Где хоронить бойцов?

Александр Орлов, возглавляющий фонд сохранения культурного и исторического наследия «Связь времен и поколений» и являющийся одним из организаторов экспедиции, сообщил, что было принято решение отправить останки бойцов на временное хранение в Свято-Троицкий храм в Улан-Баторе, где их дальнейшей судьбой займется российская дипломатическая миссия.

Поисковики также подключились к восстановлению военно-мемориальных объектов, которые были установлены во времена Советского Союза. Посол России в Монголии Алексей Евсиков, который также принял участие в международной экспедиции, заявил, что их необходимо в ближайшие три-пять лет привести в порядок, а также подумать о том, где хоронить и ставить надгробья на могилах бойцов, найденных поисковыми отрядами.

Японцы «рулят»

Не обошлось и без политики. В связи с предстоящим празднованием 85-й годовщины победы советско-монгольских войск над Японией к международной поисковой экспедиции наблюдалось особо пристальное внимание принимающей стороны.

Монголы выдвинули ряд условий: ни в коем случае не трогать останки японских солдат и не брать с собой исторические артефакты. Причина лежит на поверхности: дабы не вызвать негативной реакции со стороны японцев, которым может что-то не понравиться. И вообще, изначально монгольская сторона выступала против проведения каких-либо поисковых работ в районе Халхин-Гола.

Если раньше Монголия очень дорожила отношениями с СССР, который безвозмездно помогал поднимать тамошнюю экономику и

обустраивать социальную инфраструктуру, то теперь его место заняли Япония, Китай и Южная Корея.

Постскриптум

«Под напором стали и огня»

Что произошло жарким летом тридцать девятого

В песне «Три танкиста, три веселых друга» есть такие слова: «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки». Многие обыватели до сих пор думают, будто речь идет о советско-японской границе. А на самом деле – о монгольско-китайской.

Вернее, границы и не было – лишь голая степь. А соседи поссорились из-за карт. Монголы считали своей территорией район восточнее реки Халхин-Гол. Император Пуи, глава марионеточного (под властью Японии) государства Манчьжоу-го (Северный Китай), настаивал: рубеж проходит по руслу реки.

11 мая 1939 года начались боевые действия. У Советского Союза и Монголии имелся договор о взаимопомощи. И красноармейцы Забайкальского военного округа пришли на выручку. В августе 1939-го японцы были разбиты на голову, потеряв 25 тысяч убитыми (по советским источникам). Наши потери – около 8 тысяч погибших.

Главный итог: получив отпор, самураи передумали атаковать СССР. Им не удалось создать в Монголии свой плацдарм. А нашей стране не пришлось воевать на два фронта во время Великой Отечественной.

Сергей МОРОХИН.